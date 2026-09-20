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"आमच्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद बाब"; नीला विखे पाटील यांच्या ऐतिहासिक खासदारकीवर मंत्री विखे पाटलांची प्रतिक्रिया

पुतणी नीला विखे पाटील यांची स्वीडनच्या संसदेत (रिक्सडॅग) खासदार म्हणून ऐतिहासिक निवड झाल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आनंदाची प्रतिक्रिया दिली.

Radhakrishna Vikhe Patil on Nila Vikhe Patil
नीला विखे पाटील यांच्या ऐतिहासिक खासदारकीचं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांकडून कौतुक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2026 at 6:17 PM IST

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शिर्डी :"आमच्या कुटुंबातील एक सदस्य एवढ्या मोठ्या पदावर निवडून जाणं ही अत्यंत गौरवास्पद बाब असून, या यशाचा आनंद आमच्या कुटुंबाबरोबरच संपूर्ण लोणी ग्रामस्थांनाही आहे. तिथल्या सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेत नीला विखे पाटील यांनी दिलेल्या निरंतर योगदानाचंच हे मोठं यश आहे", अशी सार्थ आणि आनंदाची प्रतिक्रिया जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. महाराष्ट्रातील नामांकित विखे पाटील घराण्यातील नीला विखे पाटील यांची स्वीडनच्या संसदेत (रिक्सडॅग) खासदार म्हणून ऐतिहासिक निवड झाली असून, या पार्श्वभूमीवर त्यांनी संपूर्ण कुटुंबाच्या वतीनं हा आनंद व्यक्त केला.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat)

माध्यमांशी बोलताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, नीला विखे पाटील यांच्या निवडीचं वृत्त ऐकून आमच्या परिवाराला मनस्वी आनंद झाला आहे. पहिल्यापासूनच तेथील व्यवस्थेमध्ये त्यांनी चांगल्या पद्धतीनं सक्रिय राहून दिलेलं योगदान खूप महत्त्वपूर्ण राहिले आहे. आदरणीय खासदार साहेबांचा (दिवंगत बाळासाहेब विखे पाटील) प्रभावही नीला विखे यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये प्रकर्षानं दिसून येतो. स्टॉकहोम महापालिकेत नीला विखे नगरसेविका म्हणूनही निवडून आल्या होत्या.

मंत्री विखे पाटील यांनी पुढे म्हटलं, "नीला विखे पाटील यांनी बालकल्याण आणि पर्यावरणाच्या क्षेत्रातही स्वीडनमध्ये केलेलं काम अत्यंत मार्गदर्शक ठरलं आहे. यापूर्वी त्यांनी स्वीडनच्या पंतप्रधान कार्यालयात माजी पंतप्रधान स्टीफन लोफवेन यांच्या कार्यकाळात वित्त, कर आणि गृहनिर्माण विषयांवर राजकीय सल्लागार म्हणून काम पाहिलं आहे. त्यांनी केलेल्या याच कामाची पावती या ऐतिहासिक यशामध्ये मिळाली असून, तेथील नागरिकांच्या अपेक्षा त्यांच्याकडून पूर्ण व्हाव्यात, याकरिता मी त्यांच्या पुढील उज्ज्वल वाटचालीस मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो."

स्वीडनमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत स्टॉकहोम सिटी मतदारसंघातून पर्यावरणवादी 'ग्रीन पार्टी'च्या तिकिटावर विखे घराण्याची ही कन्या विजयी झाली आहे. आशियातील पहिल्या सहकारी साखर कारखान्याचे जनक पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या वारशापासून सुरू झालेली ही राजकीय परंपरा आता आंतरराष्ट्रीय पटलावर पोहोचल्यानं महाराष्ट्रात, विशेषतः अहिल्यानगर जिल्ह्यात मोठं आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

नीला विखे पाटील या ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अशोक विखे पाटील यांच्या कन्या, महाराष्ट्राचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुतणी आणि माजी केंद्रीय मंत्री दिवंगत बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या नात आहेत. नीला यांचा जन्म स्वीडनमध्ये झाला असला, तरी त्यांच्या बालपणातील काही वर्षे नगर आणि लोणी येथे गेली आहेत. त्यांनी 'गोथेनबर्ग स्कूल ऑफ बिझनेस, इकॉनॉमिक्स अँड लॉ' येथून पदवी आणि एमबीए पूर्ण केलं असून, माद्रिदच्या 'कॉम्प्लुटेन्स' विद्यापीठातूनही त्यांनी उच्च शिक्षण घेतलं आहे. त्या गेल्या दोन दशकाहून अधिक काळापासून ग्रीन पार्टीशी जोडलेल्या आहेत.

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