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बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या नातीची स्वीडनमध्ये खासदार पदी निवड; 15 वर्षांची असताना अर्थसंकल्प वाचायला लावल्याची सांगितली आठवण

नीला विखे पाटील यांची स्वीडनच्या संसदेत खासदार म्हणून निवड झाल्यानंतर प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी त्यांचे आजोबा असलेल्या बाळासाहेब विखे पाटील यांची आठवण सांगितली.

Nila Vikhe Patil
संग्रहित- नीला विखे पाटील (Source- IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2026 at 11:31 AM IST

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मुंबई - मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे ज्येष्ठ बंधू यांची पुतणी आणि शिक्षणतज्ञ अशोक विखे पाटील यांची कन्या नीला विखे पाटील यांची स्वीडिश संसदेवर निवड झाल्याची शनिवारी घोषणा करण्यात आली. स्टॉकहोम शहर मतदारसंघाच्या खासदार पदासाठी 13 सप्टेंबरला मतदान झाले. या मतदारसंघातून 41 वर्षीय नीला यांची खासदार म्हणून निवड झाली. महाराष्ट्रात शैक्षणिक संस्था चालवणाऱ्या 'विखे पाटील फाउंडेशन'चे अध्यक्ष अशोक विखे पाटील यांनी मुलीच्या या यशाबद्दल अभिमान वाटत असल्याचं सांगितलं.

नीला विखे पाटील यांनी आजोबांची सांगितली आठवण- नीला विखे पाटील या आशियातील पहिल्या सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक विठ्ठलराव यांच्या पणती आणि दिवंगत केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या नात आहे. खासदार म्हणून निवड झाल्यानंतर त्यांनी म्हटलं की, "माझ्या आजोबांना माझ्याबद्दल अभिमान वाटेल, असे काम मी करेन अशी आहे. मी 15 वर्षांची असताना त्यांनी मला राज्याचा अर्थसंकल्प वाचायला लावला होता," अशी त्यांनी आठवण सांगितली. नीला यांनी खासदार म्हणून निवड झाल्यानंतर भारताबद्दल जवळीक असल्याचं सांगताना म्हटलं, "माझे भारतावर खूप प्रेम आहे. मला तिथल्या लोकांशी व संस्कृतीशी एक प्रकारचे जवळचे नाते जाणवते. माझे अनेक जवळचे मित्र भारतीय आहेत. मला माझ्या आजोबांची खूप आठवण येते. त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या काळात ते मला जवळपास दर आठवड्याला फोन करायचे."

349 सदस्यांच्या संसदेचा भाग होत असल्यानं खूप छान वाटत आहे. शहर आणि देशाच्या विकासात योगदान देण्यासाठी मी उत्सुक आहे. जे लोक मतदान करू शकत नाहीत, त्यांचा आवाज बनण्याची माझी इच्छा आहे. मुलांचे कल्याण आणि पर्यावरण हे माझ्या आवडीचे आणि कामाचे मुख्य विषय असणार आहेत-नीला विखे पाटील

नीला यांची राजकी कारकीर्द कशी आहे?नीला यांनी स्टीफन लोफवेन यांच्या कार्यकाळात स्वीडनच्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयात राजकीय सल्लागार म्हणून काम केलं आहे. त्यावेळी त्यांनी वित्त, कर आणि गृहनिर्माण या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केलं होते. यापूर्वी स्टॉकहोम महानगरपालिकेच्या नगरसेवेवरही त्यांची (सिटी कौन्सिल) निवड झाली होती. नीला या 'ग्रीन पार्टी'च्या सक्रिय पदाधिकारी आहेत. तसेच स्टॉकहोम ग्रीन पार्टीच्या निवडणूक समितीच्याही सदस्य आहेत. नीला यांचं बालपण स्वीडनमध्ये गेलं आहे. त्या मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुतणी आहेत. त्यांनी गोथेनबर्ग स्कूल ऑफ बिझनेस मधून अर्थशास्त्र आणि कायद्यासह पदवी व एमबीए (MBA) पूर्ण केलं आहे. तसेच माद्रिद येथील युनिव्हर्सिटी डी कॉम्प्ल्युटेन्समध्येही एमबीएचे शिक्षण घेतले आहे. त्या 'ग्रीन पार्टी', 'स्वीडिश यंग ग्रीन्स', 'ग्रीन पार्टी गोथेनबर्ग' आणि 'ग्रीन स्टुडंट्स ऑफ स्वीडन'च्या बोर्डावर (मंडळावर) काम केलं आहे. तसेच 'ग्रीन पार्टी स्टॉकहोम'च्या कार्यकारी समितीच्याही सदस्य होत्या, अशी माहिती अशोक विखे पाटील यांनी दिली. स्वीडनमध्ये 'ग्रीन पार्टी' हा एक प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. पर्यावरणवाद, अक्षय ऊर्जा आणि हरित राजकारण या गोष्टींवर या पक्षाचा मुख्य भर आहे.

राधाकृष्ण यांच्यासह कुटुंबाकडील संस्थांची चौकशी केली होती मागणी - अशोक विखे पाटील आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यातील राजकीय मतभेद 2019 मध्ये समोर आले होते. अशोक विखे पाटील यांनी बंधू राधाकृष्ण यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या खासगी, सहकारी आणि त्यांच्या सत्ता असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काही प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली होती. जिल्हा परिषदेत 2004 ते 2009 या काळात झालेल्या शालेय पोषण आहारातील गैरप्रकाराची चौकशी आणि श्रीरामपूरच्या मुळा-प्रवरा वीज वापर संस्थेतील अपहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. त्यांचे आरोप राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यावेळी फेटाळून लावले होते.

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