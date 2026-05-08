टीसीएस धर्मांतर प्रकरणात आरोपी निदा खानला 4 दिवसांची पोलीस कोठडी; एआयएमआयएमचा नगरसेवक सहआरोपी
पोलिसांना हुलकावणी देणाऱ्या निदा खानला आज न्यायालयात हजर केल्यानंतर 4 दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. तिला लपण्याकरिता मदत करणाऱ्या नगरसेवकाला सहआरोपी करण्यात आलं आहे.
Published : May 8, 2026 at 7:47 PM IST
नाशिक- बहुचर्चित टीसीएसमधील कथित धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी निदा खान गुन्हा दाखल झाल्यापासून महिन्याभर फरार होती. गुरुवारी नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत छत्रपती संभाजीनगरातून तिला ताब्यात घेतलं होतं. तिला शुक्रवारी नाशिकरोड न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयानं निदा खानला 4 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
प्रकरणाचं गांभीर्य आणि सुरक्षेचं कारण लक्षात घेता नाशिकरोड न्यायालयात इन कॅमेर सुनावणी पार पडली. सरकारी पक्षाच्या वतीनं विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी पोलीस कोठडीची मागणी करत युक्तिवाद केला. तर निदा खानच्या वतीनं ॲड. राहुल कासलीवाल आणि ॲड. बाबा सय्यद यांनी बाजू मांडत निदा खान गर्भवती असल्यानं त्या आधारावर जामिनाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयानं ती अमान्य करत तिला चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.
अशी केली कारवाई- निदा खानचा अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर ती फरार झाली होती. निदा ही छत्रपती संभाजीनगरमधील नारेगाव भागात लपल्याची माहिती एसआयटी पथकाला मिळाली होती. नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांच्याशी संपर्क साधून तातडीनं हालचाली केल्या. छत्रपती संभाजीनगरमधील नारेगाव येथील स्थानिक नगरसेवक मतीन माजिद पटेलनं तिला आश्रय दिल्याचं तपासात समोर आलं. साध्या वेशातील 20 हून अधिक पोलीस कर्मचारी दोन दिवसांपासून या वसाहतीवर लक्ष ठेवून होते. अखेर खासगी वाहनांचा वापर करून अत्यंत गोपनीयरीत्या निदा खानला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.
मिळाले डिजिटल पुरावे - टीसीएस कंपनीतील एचआर निदा खान फरार असताना तिनं भिवंडी, मुंब्रा आणि छत्रपती संभाजीनगर असा प्रवास केला. या काळात तिनं तांत्रिक विश्लेषणापासून वाचण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, डिजिटल ट्रॅकिंगमुळे ती पोलिसांच्या जाळ्यात अडकली. निदाच्या मोबाईलमध्ये पीडित मुलीला धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करणारे चिथावणीखोर व्हिडीओ असल्याचं सरकारी वकिलांचं म्हणणं आहे. या मोबाईलमधील डेटा 'रिकव्हर' केल्यास अनेक धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नगरसेवकसह आरोपी- संशयित आरोपी निदा खानला आश्रय देणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर येथील नगरसेवक मतीन पटेल यालाही या गुन्ह्यात सह आरोपी करण्यात आलx आहे. कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्या आणि आरोपींना मदत करणाऱ्या प्रत्येकावर कडक कारवाई केली जाईल, असं पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण- टीसीएस कंपनीतील कर्मचारी पीडित तरुणी आणि संशयित आरोपी दानिश शेख याची ओळख 2022 मध्ये कॉलेजमध्ये असताना झाली होती. दानिशनं पीडितेला टीसीएस कंपनीत नोकरी लावण्याचं आमिष दिलं. त्यानंतर ऑगस्ट 2024 मध्ये त्र्यंबक रोडवरील एका रिसॉर्टवर नेऊन तिच्यावर जबरदस्तीनं शारीरिक संबंध ठेवले, असं पीडितेनं दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. आरोपी दानिश शेख, त्याचा मित्र तौसिफ अख्तर आणि निदा खान या तिघांनी संगनमत करून पीडितेला तिच्या धर्माबद्दल हीन दर्जाच्या गोष्टी सांगितल्या. धार्मिकदृष्टया आक्षेपार्ह विधाने करून पीडितेचं मन विचलित करण्याचा प्रयत्न या संशयितांनी केला. फेब्रुवारी 2026 मध्ये माहिरीन नावाच्या महिलेचा पीडितेला फोन आला. तेव्हा दानिश हा आधीच विवाहित असून त्याला दोन मुले असल्याचं समोर आलं. दानिशनं तिला लग्नाबाबत उडवाउडवीची उत्तरे दिली. तसेच, तौसिफ अख्तर यानं पीडितेच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवण्याची धमकी देऊन ऑफिसच्या पॅन्ट्रीमध्ये तिचे लैंगिक शोषण करण्याचा प्रयत्न केला, असं पीडितेने तक्रारीत म्हटलं आहे.
दिवसातून 2 वेळेस आईला भेटण्याची परवानगी- निदान खानचा अटकपूर्व जमीन अर्ज 2 मे रोजी रद्द केला होता. संशयित आरोपी महिला असल्यानं आणि सूर्यास्तानंतर अटक झाल्यानं न्यायालयाची परवानगी घेऊन निदाला नाशिकला आणण्यात आलं. सात दिवसांची पोलिस कोठडी मागितली होती. "पीडितेला धर्मांतराच्या उद्देशानं धाक दाखवण्यात आला आहे. तिला बुरखा देण्यात आला आहे. नमाज आणि हिजाब याबाबत ट्रेनिंग देण्यात आलंआहे. यात निदाचा काय सहभाग आहे? इतर कोणी सहभागी आहे का? याचा तपास करायचा आहे. पीडितेच्या मोबाईलमध्ये चिथावणीकारक काही रिल टाकण्यात आले होते. याचा सखोल तपास आवश्यक आहे. पीडितेच्या घरी जाऊन आरोपीनं नमाज , बुरखा याबाबत कारवाई केली आहे. त्याचा तपास करायचा आहे. तीचं नाव हनिया ठेवण्यात आलं होत. या नावाबद्दल काही कागदपत्रे सापडले आहेत. मालेगावमध्ये काही लिंक्स आढळून आले आहेत. मलेशियामधून इम्रान नावाच्या व्यक्तीमार्फत जॉबला पाठवण्याचं ठरलं होतं. तपासात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महिलेला कोणी आश्रय दिला? मतीन पटेल नाव पुढे आलं आहे. त्याचा तपास करायचा आहे. या अनुषंगानं तिला 11 मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. आरोपी गर्भवती असल्यानं तिच्या आईला भेटण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यास आम्ही हरकत घेतलेली नाही. दिवसातून 2 वेळेस आईला भेटण्याची परवानगी दिलेली आहे", अशी माहिती सरकारी वकील अजय मिसर यांनी दिली.
निदा खानचे वकील काय म्हणाले?- "याच न्यायालयात तिचा अटकपूर्व जमीन फेटाळला होता. त्यामुळे पोलीस कोठडी मिळणार आहे, हे माहीत होते. बुरख्याचा एक मुद्दा सरकारी पक्षानं मांडला. बुरखा कुठून आणला? याच्याशी काय करायचे आहे? ती काय प्रतिबंधित वस्तू नाही. ती कुठेही मिळू शकते. मोबाईलमध्ये काही अॅप डाउनलोड करून लिंक पाठवले, असा एक आरोप करण्यात आला होता. लिंक पाठवणं किंवा मिळविणं ते अवघड नाही. मोबाईलमध्ये सगळे उपलब्ध आहे. मोबाईल हा जप्त झालेला आहे. तोंडी विचारपूस सुरू आहे. एका गरोदर व्यक्तीला किती दिवस पोलीस कोठडी द्यावी, याचा विचार करावा. निदा खान गर्भवती आहे. तिला औषध उपचार करण्याकरिता आणि केअर टेकर म्हणून तिच्या आईला भेटण्याची परवानगी मिळालेली आहे. मेडिकल असिस्टंट देण्याची परवानगी न्यायालयानं मान्य केली आहे", असं निदा खानचे वकील राहुल कासलीवाल यांनी सांगितलं.