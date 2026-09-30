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सचिन वाझेच्या जामिनाविरोधात हायकोर्टात दाद मागताना एनआयएची पळापळ, थोड्याच वेळात सुनावणी होणार

सचिन वाझेंशी संबंधित इतर प्रकरणात न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनीही पूर्वी काम पाहिल्यामुळे खंडपीठानं सुनावणीस नकार दिला होता. परंतु आता मुख्य न्यायमूर्तींपुढे एनआयएनं याचिका सादर केलीय.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2026 at 12:22 PM IST

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Updated : September 30, 2026 at 12:33 PM IST

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मुंबई- सचिन वाझेंच्या जामिनाविरोधात NIA ची याचिका ऐकण्यास हायकोर्टातील आणखीन एका खंडपीठानं नकार दिलाय. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांनी यापूर्वी सीबीआयचे वकील म्हणून काम केलंय. तसेच सचिन वाझेंशी संबंधित इतर प्रकरणात काही राजकीय नेत्यांशी संबंधित प्रकरणात न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनीही पूर्वी काम पाहिल्यामुळे या खंडपीठानं सुनावणीस नकार दिला होता. परंतु आता मुख्य न्यायमूर्तींपुढे एनआयएनं याचिका सादर केलीय. मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रकरण न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठाकडे सुनावणीकरिता वर्ग केलंय. थोड्याच वेळात यावर सुनावणी होणार आहे.

सविस्तर वृत्त लवकरच....

Last Updated : September 30, 2026 at 12:33 PM IST

TAGGED:

ANTILIA BOMB SCARE CASE
NIA CHALLENGES SACHIN VAZE BAIL
सचिन वाझेच्या जामिनाविरोधात दाद
SACHIN VAZE MANSUKH HIREN MURDER

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