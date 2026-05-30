केंद्रीय तपास यंत्रणेची वाळूजमध्ये झाडाझडती: एक संशयित परप्रांतीय मेकॅनिक ताब्यात

केंद्रीय तपास यंत्रणेनं वाळूज परिसरात छापेमारी करुन एका संशयिताला ताब्यात घेतलं आहे. हा परप्रांतीय मेकॅनिक मागील काही दिवसापांसून वाळूजमध्ये राहत होता.

Published : May 30, 2026 at 12:41 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : केंद्रीय तपास यंत्रणेनं ( NIA ) शुक्रवारी चार राज्यांमध्ये विविध ठिकाणी झाडाझडती घेऊन काही जणांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज परिसरातून एका संशयिताला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे. वाळूज औद्योगिक परिसरात एका नव्या इमारतीत राहत असलेल्या परप्रांतीय व्यक्तीला सापळा रचून ताब्यात घेण्यात आलं असून त्याच्याकडून काही संशयास्पद दस्तावेज देखील मिळालं असल्याची प्राथमिक माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या प्रकरणी मात्र तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया किंवा माहिती देण्यास नकार दिला आहे. शुक्रवारी दिवसभर झाडाझडती घेत असताना मोठा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आल्यानं परिसरात तणावाचं वातावरण पाहायला मिळालं.

वाळूज परिसरात एकाला घेतलं ताब्यात : केंद्रीय तपास यंत्रणेनं गेल्या काही दिवसात देश विघातक कृत्य करण्याचा प्रयत्नात असणाऱ्या अनेक संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे. देशभरात पसरलेलं जाळं उद्भवत केलं जात असून त्याचाच एक भाग म्हणून शुक्रवारी अशाच एका संशयित परप्रांतीय तरुणाची चौकशी करण्यात आली. केंद्रीय तपास यंत्रणेनं वाळूज औद्योगिक परिसरात असलेल्या शिवाजीनगरात मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात छापेमारी केली. जवळपास आठ ते दहा तास चाललेल्या चौकशीत एक परप्रांतीय तरुणाला ताब्यात घेण्यात आलं. त्याच्याकडून मोठे धागेदोरे हाती लागल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. नव्यानं उभारण्यात आलेल्या या इमारतीला पोलिसांनी चोहूबाजूनं घेराव घातल्यानं छावणीचं स्वरूप आलं होतं. हा प्रकार पाहून परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं.

मोठ्या फौज फाट्यासह कारवाई : वाळूज गावातून कमळापूर रांजणगाव शेणपुंजी रस्त्यावरील शिवाजीनगरात श्रद्धा कॉलनीत केंद्रीय तपास पथकानं ही कारवाई केली. आलेल्या पथकात चार अधिकारी, एक कमांडो, एका महिला अधिकार्‍यांचा समावेश होता. तर स्थानिक पोलीस पथकातील पोलीस अधिकारी, अंमलदारांची मदत घेतली. परिसरात नव्या इमारतीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून परराज्यातील एक मोटार मॅकेनिक राहत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्याच्यावर गेल्याकाही दिवसांपासून एनआयएचं पथक लक्ष ठेवून होतं. त्याच्या संशस्पद हालचालीमुळे शुक्रवाई थेट छापा टाकून कागदपत्रांसह घराची झाडाझडती घेतली. त्यात अनेक संशयास्पद कागदपत्रं हाती लागले आहेत. ताब्यात घेतलेला तरुण संशयित दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, याबद्दल एनआयएच्या पथकानं कुठलीही माहिती देण्यास नकार दिला आहे.

