कठोर अटीशर्ती असतानाही जामीनास इतका विरोध का?, सचिन वाझे प्रकरणात हायकोर्टाचा एनआयएला सवाल
माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याच्या जामिनाला एनआयनं विरोध केला. वाचा, आजच्या मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीत काय घडलं?
Published : October 8, 2026 at 5:46 PM IST
मुंबई : सचिन वाझे जामीनावर बाहेर आला तर तो सहजपणे साक्षीपुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो. यापूर्वी ख्वाजा युनूस प्रकरणी याचाच प्रत्यय आलाय. त्यामुळे त्याला देण्यात आलेला जामीन रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करत एनआयएच्यावतीनं गुरूवारी आपला युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला. मात्र अँटिलिया स्फोटकं आणि मनसूख हिरेन हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन वाझेला जामीन देताना इतक्या कठोर अटीशर्ती असतानाही तुमची हरकत का?, असा सवाल गुरूवारी हायकोर्टानं एनआयएला विचारला होता.
वाझे बाहेर आला तर तो सहजपणे साक्षीपुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो- सचिन वाझेला दिलेला जामीन रद्द करावा, या मागणीसह एनआयएच्यावतीनं गुरूवारी दिवसभर हायकोर्टात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. एनआयएच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडताना वाझेला जामीन देणं हे समाजासाठी घातक असल्याचा दावा एनआयएकडून करण्यात आलाय. तसेच सचिन वाझेनं कशापद्धतीनं अतिशय थंड डोक्यानं हे दहशतवादी कृत्य केलंय. तसेच हा सारा प्रकार उघडकीस येऊ नये, म्हणून आपला साथीदार मनसूख हिरेन याची इतरांच्या मदतीनं कशी हत्या घडवून आणली, हे सारं कथानक एनआयएच्यावतीनं हायकोर्टात मांडण्यात आलं. याप्रकरणी वाझेनं आपले पूर्वीचे बॉस आणि चकमकफेम अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना बॅगभर रोकड रक्कम थेट पोलीस मुख्यालयात बोलावून दिली होती. ज्यानंतर शर्मा यांनी वाझेला कटात कशी साथ दिली, याचीही माहिती हायकोर्टात देण्यात आली. दिलेल्या जामीनावरील स्थगिती हायकोर्टानं कायम ठेवलीय.
एका एपीआयकडे आयुक्तांनाही लाजवेल इतकी संपत्ती आली कुठून - मुंबई पोलीस दलात 90,000 दरमहा इतका पगार असलेल्या एपीआय पदावरील व्यक्तीकडे पाच महागड्या आलिशान मोटारी, त्याचं 100 दिवस पंचतारांकित हॉटेलात वास्तव्य या साऱ्या गोष्टी कशा शक्य होतात?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. त्यावर एएसजी अनिल सिंह यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केलं की, आजच्या घडीला एखाद्या आयुक्ताकडे नसेल मात्र एपीआय किंवा पालिकेतील कनिष्ठ अभियंत्याकडे मर्सिडिज कार सहजपणे आढळू शकते. यावरून मुळात खंडणीशी संबंधित असलेल्या या प्रकरणावर सध्या व्यवस्थेत भ्रष्टाचार किती खोलवर रूजलाय याची कल्पनाच न केलेली बरी, असं अनिल सिंह यांनी सांगितलं. सचिन वाझेच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील विजय थोरात हे येत्या मंगळवारी आपला युक्तिवाद सुरू करतील. त्यामुळे तूर्तास एनआयए कोर्टानं सचिन वाझेला दिलेल्या जामीनावरील स्थगिती हायकोर्टानं कायम ठेवलीय.
एनआयएच्या युक्तिवादावर हायकोर्टाचे सवाल - दरम्यान एनआयएच्या प्रदीर्घ युक्तिवादावर हायकोर्टानं काही सवाल उपस्थित केलेत. सचिन वाझेनंच स्फोटक त्या बॅगेत ठेवल्याचे काही साक्षी पुरावे आहेत का? तसेच केवळ जोन कार नंबरप्लेट बनवून घेतल्या यातून काय सिद्ध होतं? असे सवाल उपस्थित करून हायकोर्टानं आपल्या काही शंका बोलून दाखवल्या. तसेच शेवटी जर एनआयए कोर्टानं हा जामीन मंजूर करताना सचिन वाझेवर इतक्या कठोर अटीशर्ती लावल्यात तरीही तुमचा आक्षेप का?. खटला आता लवकरच सुरू होईल, यात आरोपपत्र दाखल झालंय. आरोपनिश्चिती झालीय. इतर आरोपींना जामीनही मिळालाय मग वाझेच्याच जामीनाला इतका विरोध का?, असे सवाल न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नील गोखले यांच्या खंडपीठानं उपस्थित केलेत.
सचिन वाझेंच्या जामीनात कठोर अटीशर्ती - अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणात सचिन वाझे यांना अखेर जामीन मंजूर झालाय. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाकडून याप्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन वाझेला जामीन मंजूर करण्यात आलाय. 1 लाखांच्या वैयक्तिक बाँडवर आणि तितक्याच रकमेच्या स्थानिक हमीदार त्यांना द्यावा लागणार आहे. तब्बल साडेपाच वर्षांच्या दीर्घ कारावासानंतर हा जामीन वाझे यांना मंजूर करण्यात आलाय. सचिन वाझेंना हा जामीन मंजूर करताना कोर्टानं कठोर अटीशर्ती घातल्यात. मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, पालघर आणि रायगड या आसपासच्या चार जिल्ह्यात त्यांना राहता येणार नाही. त्यामुळे त्यांचं वास्तव्य पुण्यात असणार आहे. वाझेंनी आपला पासपोर्ट एनआयकडे जमा करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. केवळ न्यायालयीन कामकाजासाठीच त्यांना मुंबईत येण्याची परवानगी देण्यात आलीय. याकाळात आपल्या राहत्या ठिकाणाचा पत्ता 7 दिवसांत एनआयएला देण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आलेत. दर रविवारी स्थानिक पोलीस ठाण्यात दुपारी 12 ते 3 दरम्यान हजेरी लावणं वाझेंना बंधनकारक राहील. साक्षीदारांशी कोणत्याहीप्रकारे संपर्क न साधण्यासह पुराव्यांमध्ये छेडछाड न करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत.
अंबानी कुटुंबीयच नव्हे तर संपूर्ण समाजात दहशत माजवण्याचा वाझेचा हेतू, एनआयचा दावा - मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टानं हा जामीन मंजूर करताना नोंदवल्या काही निरीक्षणांवर तपासयंत्रणेनं हायकोर्टात जोरदार आक्षेप नोंदवलाय. अंबानी हे देशातील एक प्रतितयश कुटुंब असून या प्रकरणानं त्यांच्या जीवनावर कोणताही थेट परिणाम झालेला नसल्याचं निरिक्षण नोंदवणं चुकीचं आहे. तसेच याप्रकरणी थेट कुटुंबियांचे जबाब नोंदवले नसल्याचाही उल्लेख करण्यात आलाय. जे अयोग्य असून अंबानी कुटुंबियांच्या सुरक्षेशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे रितसर जबाब घटनास्थळी नोंदवण्यात आल्याचं अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसेच सचिन वाझे यांनी स्फोटकांनी भरलेली कार एका अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या घराबाहेर भरवस्तीच्या परिसरात नेऊन सोडली होती. तसेच एका आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गटाच्या आडून या कुटुंबाला धमकी देणार एक पत्रही ठेवलं होतं. यावरून सचिन वाझे यांचा हेतू हा देशात दहशत माजवण्याचाच होता. मुंबई पोलीस दलातील क्राईम ब्रांच विभागातील गुप्तचर खात्याचा प्रमुख या पदाचा वाझेनं या संपूर्ण कटात गैरफायदा घेतलाय. हा प्रकार उघडकीस येऊ नये आपलाच साथीदार मनसूख हिरेनला त्यानं सारे आरोप स्वत:वर घेण्याकरता दबाव टाकला होता. मात्र, त्यानं यास नकार देताच वाझेनं उद्या आपण यात अडकू नये याकरता मनसूख हिरेनची इतरांच्या मदतीनं हत्या घडवून आणली. याकामात मदत करणाऱ्यांना वाझेनं भरपूर पैसे दिल्याचे पुरावेही तपासयंत्रणकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे इतक्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन देऊ नये अशी भूमिका तपासयंत्रणेनं हायकोर्टात मांडली. याशिवाय याप्रकरणी आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून खटला सुरू होत असतानाच हा जामीन देणं चुकीच असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
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