ETV Bharat / state

वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सदानंद दाते यांचं महाराष्ट्रात कमबॅक, राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी होऊ शकते नियुक्ती

केंद्र सरकारने एनआयए प्रमुख सदानंद दाते यांना तत्काळ महाराष्ट्र केडरमध्ये परत पाठवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यांची राज्याचे नवे पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती होऊ शकते.

Sadanand Date
सदानंद दाते (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 10:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (NIA) प्रमुख आणि वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते यांची महाराष्ट्रातील त्यांच्या मूळ कॅडरमध्ये तत्काळ बदली करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं सोमवारी (22 डिसेंबर) हा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे सध्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर रोजी संपत आहे, त्यामुळे दाते यांना या पदाचं प्रबळ दावेदार मानलं जात आहे. महाराष्ट्रातील आगामी महापालिका निवडणुका जानेवारीमध्ये होणार आहेत.

पोलीस महासंचालकपदी नियुक्तीची शक्यता : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीनं (ACC) गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत सदानंद दाते यांची प्रतिनियुक्ती वेळेपूर्वीच संपुष्टात आणली आहे. आदेशात असं म्हटलं आहे की, त्यांना तत्काळ प्रभावानं महाराष्ट्रातील त्यांच्या मूळ केडरमध्ये परत पाठवलं जात आहे.

NIA Chief Sadanand Date Transferred to Maharashtra
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सदानंद दाते यांचं महाराष्ट्रात कमबॅक (ETV Bharat)

सदानंद दाते कोण आहेत? : 1990 च्या बॅचचे महाराष्ट्र केडरचे आयपीएस अधिकारी सदानंद दाते यांचा प्रवास पोलीस दलातील युवा अधिकाऱ्यांसाठी प्रेरणादायी मानला जातो. महाराष्ट्र केडरचे आयपीएस अधिकारी सदानंद दाते हे त्यांच्या कठोर निर्णयांसाठी ओळखले जातात. 2015 मध्ये त्यांची CRPF च्या महासंचालकपदी नियुक्ती झाली होती. त्याच वेळी छत्तीसगडसह देशाच्या अनेक भागात नक्षलवादी हिंसाचार झाला होता. त्यावेळी सशस्त्र मोहीम सुरू करण्यात आली होती. 26/11 च्या मुंबई हल्ल्याच्या वेळी आयपीएस सदानंद दाते यांच्या शौर्यामुळं आणि बुद्धिमत्तेमुळं अनेक नागरिकांचे प्राण वाचले. या हल्ल्यादरम्यान दहशतवाद्यांचा थेट सामना करण्यात आणि कामा आणि अल्ब्लेस रुग्णालयातून महिला आणि मुलांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली होती. या अपवादात्मक धाडसासाठी त्यांना राष्ट्रपती पोलीस पदक देण्यात आलं.

आतापर्यंत अनेक पदं भूषवली : आयपीएस सदानंद दाते यांची गडचिरोली इथं नक्षलवादी आघाडीवर नियुक्ती करण्यात आली होती. फेब्रुवारी 2015 मध्ये त्यांना सीआरपीएफमध्ये आयजी पदावर बढती मिळाली होती. तसंच त्यांना CRPF चं स्पेशल आयजी बनवण्यात आलं होतं. यानंतर ते सीआरपीएफमध्ये डीजी म्हणून 5 वर्षे प्रतिनियुक्तीवर होते. यानंतर त्यांच्याकडे एनआयएची कमान सांभाळण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

हेही वाचा

TAGGED:

SADANAND DATE
NIA CHIEF MAHARASHTRA
MAHARASHTRA DGP SPECULATION
सदानंद दाते महाराष्ट्र
SADANAND DATE TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.