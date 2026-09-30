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सचिन वाझेचा जामीन रद्द होणार की कायम राहणार? एनआयएच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीची शक्यता

2021 मध्ये अँटिलिया समोर स्फोटकं ठेवून बॉम्बची धमकी दिल्याच्या प्रकरणासह मनसुख हिरेन यांच्या हत्या प्रकरणात वाझे आरोपी आहे.

NIA challenges Sachin Vaze's bail
सचिन वाझेचा जामीन रद्द होणार की कायम राहणार? (ETV Bharat File)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2026 at 8:41 AM IST

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मुंबई : अँटिलिया स्फोटकं आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) अटक केलेला बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला मुंबईतील विशेष NIA न्यायालयाने मंगळवारी (29 सप्टेंबर) जामीन मंजूर केला.

2021 मध्ये अँटिलिया समोर स्फोटकं ठेवून बॉम्बची धमकी दिल्याच्या प्रकरणासह मनसुख हिरेन यांच्या हत्या प्रकरणात वाझे आरोपी आहे. या प्रकरणातील तुरुंगात असलेल्या मोजक्या आरोपींपैकी वाझे एक होता. यापूर्वी मुंबई पोलिसांचे माजी अधिकारी प्रदीप शर्मा, सुनील माने आणि रियाझुद्दीन काझी यांच्यासह अन्य आरोपींना जामीन मिळाला आहे.

जामिनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान :

दरम्यान, विशेष NIA न्यायालयाने वाझेला दिलेल्या जामिनाच्या निर्णयाला NIAने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांच्या वतीने मंगळवारी करण्यात आली. मात्र, न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. आता या याचिकेवर आज बुधवारी (30 सप्टेंबर) न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

जामीन देताना न्यायालयाचं निरीक्षण

हत्येच्या कटात आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत थेट सहभाग असल्याचा आरोप असलेल्या अन्य आरोपींना जामीन मिळालेला असल्यानं, सचिन वाझे यालाही समानतेच्या आधारावर जामीन मिळणं योग्य ठरतं, असं निरीक्षण विशेष न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर यांनी नोंदवलं. खटल्याची व्याप्ती तसेच नजीकच्या काळात खटला पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्यानं आरोपीला दीर्घकाळ कोठडीत ठेवणं योग्य नसल्याचं स्पष्ट करत, न्यायालयानं वाझे याची एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या स्थानिक जामिनावर सुटका करण्याचा आदेश दिला.

काय आहे प्रकरण?

25 फेब्रुवारी 2021 रोजी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर एक स्कॉर्पिओ कार आढळली होती. ही कार स्फोटकांनी भरलेली होती. या घटनेनंतर दहा दिवसांनी 5 मार्च रोजी या कारचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्रा येथील खाडीत आढळला. त्यांनी संबंधित कार चोरीला गेल्याची तक्रारही दाखल केली होती. सुरुवातीच्या काळात एटीएसकडे (ATS) हा तपास होता. मात्र एप्रिल 2021 मध्ये, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं हा तपास हाती घेतल्यानंतर, या प्रकरणाचा तपास करणारे तत्कालीन एपीआय सचिन वाझे आणि प्रदीप शर्मा यांच्यासह अन्य नऊ जणांना अटक करण्यात आली होती. गेली पाच वर्षे तुरुंगात असलेल्या वाझेनं उच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट 2026 च्या आदेशानंतर जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. त्या अर्जावर विशेष न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी एनआयएनं जामीन अर्जाला तीव्र विरोध करत आरोपी पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो आणि साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो, असा दावा केला होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयानं राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना अटी व शर्तींसह जामीन मंजूर केला.

TAGGED:

SACHIN VAZE MANSUKH HIREN MURDER
ANTILIA BOMB SCARE CASE
सचिन वाझे जामीन
अंटिलिया बॉम्बस्फोट प्रकरण
NIA CHALLENGES SACHIN VAZE BAIL

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