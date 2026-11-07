कर्जत वृक्षतोडप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडून राज्य सरकारला नोटीस
टोरेंट प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या बेसुमार वृक्षतोडीविरोधात पर्यावरणवादी सागर देवरे यांनी एनजीटीत याचिका दाखल केलीय.
Published : November 7, 2026 at 10:41 PM IST
मुंबई : टोरेंट कंपनीच्या वीज प्रकल्पासाठी कर्जतमधील 32490 झाडांच्या वृक्षतोडीची दखल राष्ट्रीय हरीत लवादानंही घेतलीय. वनहक्क कायद्याचं उल्लंघन करुन सुरू असलेली ही बेसुमार वृक्षतोड सुरू असून ग्रामसभेची सहमती न घेताच संबंधित वनजमीन वळवण्यात आल्याचा दावा करत याप्रकरणी राष्ट्रीय हरीत लवादच्या (एनजीटी)पुणे खंडपीठासमोर याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेची गंभीर दखल घेत एनजीटीनं राज्य सरकारला याप्रकरणी नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण - कर्जत तालुक्यातील टोरंट कंपनीच्या 3000 मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी वनजमीन वळवण्याचा आदेश राज्य सरकारनं 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिलेला आहे. 4 ऑक्टोबर रोजी वनविभागानं गावातील तब्बल 32490 झाडं तोडण्यास परवानगी दिली. मात्र स्थानिक ग्रामस्थांचा वृक्षतोडीसह या प्रस्तावित प्रकल्पालाही विरोध असताना हा प्रकल्प रेटला जात असल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते अॅड सागर देवरे यांनी याप्रकरणी राष्ट्रीय हरीत लवादासमोर याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर राष्ट्रीय हरीत लावादासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी लवादानं या याचिकेची दखल घेत राज्य सरकारला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणावरील सुनावणी 17 डिसेंबर पर्यंत तहकूब केली.
विरोधकांनी उठवलंय टिकेचं रान - रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पाली येथील सायडोंगर परिसरात 'टोरंट पॉवर' प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीवरून सध्या राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वनविभागाच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत सुमारे 2700 झाडं तोडली गेलीत. या वृक्षतोडीमुळे परिसरातील निसर्गसंपदा आणि वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आलाय. सायडोंगराच्या जंगलात विविध जंगली प्राणी व पक्षी वास्तव्य करतात. वृक्षतोड झालेल्या परिसरात एका उदमांजराचा मृतदेह आढळल्यानं पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केलीय. शिवसेना ठाकरे गटासह विविध विविध पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी या वृक्षतोडीविरोधात आक्रमक भूमिका घेत काम रोखण्याचा प्रयत्न केलाय. सर्वच स्तरातून या मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोडीला विरोध दर्शवला असून, पर्यावरणाचं नुकसान न करता प्रकल्पाचं काम करावं अशी मागणी जोर धरू लागलीय. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर भाष्य करताना विरोधकांवर 'फेक नॅरेटिव्ह' पसरवल्याचा आरोप केला आहे आणि प्रकल्पाअंतर्गत 90000 नवीन झाडं लावण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलंय.