टायगर श्रॉफ गोळीबार : "रात्रीतच आरोपींची ओळख पटली, सूत्रधारांचाही शोध घेणार"; नागपुरातून मुख्यमंत्र्यांचा इशारा
अभिनेता टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रतिक्रिया दिली.
Published : October 19, 2026 at 10:37 AM IST
नागपूर : येथील जुहू परिसरातील पुष्पा पार्क येथे अभिनेता टायगर श्रॉफ आणि त्याच्या चालकावर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केल्याची खळबळजनक घटना रविवारी (18 ऑक्टोबर) सायंकाळच्या सुमारास समोर आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, तीन अनोळखी व्यक्ती दुचाकीवरून आले आणि त्यांनी टायगरवर गोळीबार केला. या घटनेवर आज सोमवारी (19 ऑक्टोबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते नागपुरात पत्रकारांशी बोलत होते.
मुख्यमंत्री नेमकं काय म्हणाले? :
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितलं की, ही घटना अत्यंत निंदनीय आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात तातडीने कारवाई सुरू केली असून, रात्रीतूनच आरोपींची ओळख पटवण्यात आली आहे. आरोपींसंदर्भातील धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत आरोपींचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या पाठीशी कोण आहे, याचाही शोध पोलीस घेतील.
यापूर्वीही या लोकांनी अशाच प्रकारचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी मुंबई पोलिसांनी आरोपींना शोधून काढलं आणि त्यांचे सूत्रधार कोण आहेत, हेही समोर आणलं. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटना कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. मुंबई पोलीस निश्चितपणे आरोपींचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करतील.
पोलिसांना कोणीही उघडपणे आव्हान देऊ शकत नाही. हे डरपोक लोक कुठेतरी लपून बसतात आणि तिथून अशा प्रकारच्या वल्गना करतात. त्यांच्यात समोर येण्याची हिंमत नाही. हे लोक भाडोत्री व्यक्तींच्या माध्यमातून आपलं काम चालवतात. त्यामुळे पोलिसांसमोर एकच आव्हान आहे, ते म्हणजे हे लोक महाराष्ट्राबाहेरून किंवा देशाबाहेरून कारवाया घडवून आणतात. तरीही पोलीस त्यांचा शोध घेऊन योग्य ती कारवाई करतील.
'गुन्हेगारांचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्याचे काम महाराष्ट्र पोलीस करतील' :
केंद्र सरकारच्या संबंधित तपास यंत्रणांशी संपर्क साधून या गुन्हेगारांचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्याचे काम महाराष्ट्र पोलीस करतील. अशा कोणत्याही गँगला घाबरण्याचे कारण नाही. या गँगमधील लोक डरपोक असून, कुठेतरी लपून बसून धमक्या देण्यासाठी कम्युनिकेशन तंत्राचा वापर करतात.
मी जनतेला आश्वस्त करू इच्छितो की, मुंबई पोलीस हे प्रोफेशनल आणि सक्षम पोलीस दल आहे. अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांना जेरबंद करून मुंबई पोलिसांनी आजवर आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपींनाही निश्चितपणे शोधून काढलं जाईल. ही घटना गंभीर असून, या घटनेच्या अनुषंगाने आवश्यक ती सर्व कारवाई केली जाईल.
'टायगर श्रॉफ यांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जाईल' :
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, टायगर श्रॉफ यांच्याशी माझं बोलणं झालं आहे. त्यांना मी आश्वस्त केलं आहे की, त्यांनी कोणतीही चिंता करू नये. हा हल्ला करणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच, टायगर श्रॉफ यांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जाईल.
आतापर्यंतची माहिती मी तुम्हाला दिली आहे. या प्रकरणात पोलिसांची कारवाई अतिशय वेगानं सुरू आहे. पुढील कारवाईबाबत पोलीस माहिती देतील.
विरोधकांनी टीका करताना आपल्या काळात काय घडलं, याकडेही मागे वळून पाहिले पाहिजे. त्यांच्याच काळात पोलिसांच्या मदतीने देशातील सर्वात मोठ्या उद्योगपतीच्या घरासमोर बॉम्ब ठेवण्याची घटना घडली होती. मनसुख हिरेन यांच्या हत्येचे प्रकरणही ते विसरले असतील. तसेच, बदल्या आणि नियुक्त्यांमधील कथित घोटाळे सीबीआयने उघड केलं होतं. या प्रकरणातील फोन टॅपिंग आणि त्यातून समोर आलेले संभाषणही त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे.
मुंबई पोलीस हे व्यावसायिक पोलीस दल आहे. या प्रकरणातील सर्व बाबींचा तपास करून मुंबई पोलीस सत्य समोर आणतील.
राणा सूर्यवंशी यांना सुरक्षा देण्यात आली आहे- मुख्यमंत्री :
बारामती विमानतळाजवळ राणा सूर्यवंशी नावाच्या एका व्यावसायिकावर हल्ला करण्यात आला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, या हल्ल्यात संबंधित व्यावसायिक जखमी झाला आहे. ही घटना रविवारी (18 ऑक्टोबर) संध्याकाळी 7:30 सुमारास घडली, जेव्हा सूर्यवंशी वैयक्तिक कामासाठी बारामतीत आले होते. त्यांच्यासोबत त्यांचा वैयक्तिक अंगरक्षकही होता.
या घटनेत राणा सूर्यवंशी जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या घटनेवरही मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केलं.
ते म्हणाले की, राणा सूर्यवंशी यांना सुरक्षा देण्यात आली आहे. काही कारणास्तव त्यांनी सुरक्षा मागे ठेवली होती आणि त्यांच्यासोबत सुरक्षा कवच नसताना त्यांच्यावर हल्ला झाला. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व माहिती तपासातून समोर येईल.
सध्या आरोपी कोण आहेत, यासंदर्भातील प्राथमिक धागेदोरे पोलिसांनी ओळखले आहेत. मात्र, त्यांना अद्याप आरोपी म्हणून निश्चितपणे घोषित करता येणार नाही. तपासातून अधिक माहिती समोर येईल.