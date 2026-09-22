हातवळण येथे नवजात अर्भकाचा मृतदेह आढळला; शरीराचे अवयव गायब, ओळख पटविण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान
हातवळण इथं एका घरासमोर नवजात पुरुष जातीचे अर्भक मृतावस्थेत आढळून आल्याची घटना मंगळवारी सकाळी साडेसहाच्या सुमारास उघडकीस आली.
Published : September 22, 2026 at 5:57 PM IST
पुणे : दौंड तालुक्यातील हातवळण गावच्या हद्दीत एका घरासमोर नवजात पुरुष जातीचं अर्भक मृतावस्थेत आढळून आल्याची घटना आज मंगळवारी (22 सप्टेंबर) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास उघडकीस आली. अर्भकाचं मुंडके आणि एक हात गायब असल्याचं आढळून आलं आहे. हे अवयव कुत्र्यांनी तोडून नेले असावेत, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
या अर्भकाची ओळख अद्याप पटलेली नसून ते नेमकं कोणाचं आहे? याबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. घटनेची माहिती मिळताच यवत पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून, अर्भकाची ओळख पटविण्यासह या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
यवत पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद : याप्रकरणी यवत पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. अकस्मात मृत्यू रजिस्टर क्रमांक 183/2026 अन्वये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम 194 प्रमाणे ही नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे हातवळण परिसरात खळबळ उडाली असून, अर्भकाच्या मृत्यूचं नेमकं कारण आणि त्याची ओळख याबाबत पोलीस तपासातून माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हातवळण इथं एका घरासमोर नवजात पुरुष जातीचे अर्भक मृतावस्थेत आढळून आल्याची घटना मंगळवारी सकाळी साडेसहाच्या सुमारास उघडकीस आली. या घटनेची माहिती येथील शेतकरी संजय ज्ञानदेव म्हेत्रे यांनी पोलिसांना दिली.
पोलिसांच्या नोंदीनुसार, आढळलेल्या अर्भकाच्या शरीराचे काही भाग घटनास्थळी नव्हते. अर्भकाचे डोके, चेहरा तसेच एक हात नसल्याचं निदर्शनास आलं आहे. हे अवयव कुत्र्यांनी खाल्ले असावेत, असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मात्र अर्भकाचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला आणि ते घटनास्थळी कसे आले, याबाबत तपास सुरू आहे.
घटनेची माहिती मिळताच यवत पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर, पाटस पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुधीर कदम यांच्यासह पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घटनास्थळी पंचनामा करून अर्भकाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे.
शवविच्छेदन अहवालानंतर अधिक माहिती स्पष्ट होणार : दरम्यान, हातवळण येथील नागरिकांनी गावासह शेजारील गावांमध्ये अर्भकाबाबत चौकशी केली. मात्र अर्भकाची ओळख पटविणारी कोणतीही माहिती मिळाली नाही. त्यानंतर यवत पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली.
अर्भक नेमके कुठून आले, याचा तपास करण्यासाठी परिसरातील रुग्णालयांकडून माहिती घेतली जात आहे. तसेच परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर तांत्रिक बाबींचीही तपासणी सुरू आहे. शवविच्छेदन अहवालानंतर अर्भकाच्या मृत्यूबाबत अधिक माहिती स्पष्ट होणार असल्याचं तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुधीर कदम यांनी सांगितलं. या प्रकरणाचा पुढील तपास पाटस पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुधीर कदम करीत आहेत.