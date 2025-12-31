नववर्षाच्या स्वागतासाठी मुंबई पोलिसांचा अहोरात्र पहारा, मेट्रो 3 सलग 40 तास धावणार
मुंबई पोलिसांनी सर्वसामान्य मुंबईकरांकरिता शहरात 14 हजारांहून अधिकचा फौजफाटा तैनात केलाय. याशिवाय लोकल आणि बेस्टनंही रात्री उशिरापर्यंत सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय.
मुंबई : 31 डिसेंबर म्हणजे कॅलेंडर वर्षातील शेवटचा दिवस. नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी सगळ्यांचं काही ना काही तरी नियोजन ठरलेलं असतं. यानिमित्तानं मुंबईबाहेर जाऊन सेलिब्रेशन करणाऱ्यांची संख्या अधिक असली तरी मुंबईत राहून रात्री उशिरापर्यंत हँगआऊट करणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. हीच बाब लक्षात घेऊन मुंबई पोलिसांनी सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी शहरात मोठा पोलीस बंदोबस्त लावलाय. याशिवाय लोकल, मेट्रो आणि बेस्टनंही रात्री उशिरापर्यंत सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय.
मुंबई पोलिसांकडून 14 हजारांहून अधिकची फौज बंदोबस्तासाठी तैनात : शहरात ठिकठिकाणी पोलिसांकडून नाकाबंदी करत वाहनांची तपासणी करण्यात येतेय. निवडणुकीचे दिवस असल्यानं आचारसंहितेचं काटेकोरपणे पालन व्हावं आणि 31 डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर कुठंही कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यादृष्टीनं संध्याकाळनंतर जागोजागी नाकाबंदी करण्यात येणार आहे. खासकरून ड्रिंक अँड ड्राईव्हविरोधात ट्रॅफिक पोलिसांचा विशेष बंदोबस्त आहे. मुंबई पोलीस उपायुक्त अकबर पठाण यांनी एकंदरीत पोलीस बंदोबस्ताची माहिती देताना सांगितलंय.
शांततेत अन् उत्साहात नव वर्षांचं स्वागत करावं : "मुंबईत विविध हॉटेल्स, चौपाट्या, मॉल्स आणि मैदानावर मोठ्या प्रमाणात लोक एकत्र येऊन नवीन वर्षाचं उत्साहात स्वागत करतात. त्यामुळं कुठंही कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी चोख बंदोबस्त लावण्यात आलाय. यात 10 अप्पर पोलीस आयुक्त, 38 पोलीस उपायुक्त, 161 सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 2,790 पोलीस अधिकारी आणि 14,200 पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आलेत. याशिवाय महत्त्वाच्या ठिकाणी एसआरपीफ, क्यूआरटी, दंगल नियंत्रण पथक आणि होमगार्ड्सही तैनात करण्यात आलेत. कुठल्याही कारणाकरिता मदतीसाठी 100 आणि 112 या हेल्पलाईन कायम मुंबईकरांच्या सेवेत आहेत. त्यामुळं मुंबईकरांनी सर्व नियमांचं पालन करत शांततेत आणि उत्साहात नव वर्षांचं स्वागत करावं, असं आवाहन मुंबई पोलिसांकडून करण्यात आलंय, अशी माहिती मुंबई पोलीस उपायुक्त अकबर पठाण यांनी दिली.
मेट्रो 3 रात्रभर सुरू राहणार : नवीन वर्षाची सुरुवात अधिक खास आणि आरामदायी बनवण्यासाठी एमएमआरसीनं प्रवाशांच्या सोयीसाठी मेट्रोची ‘ॲक्वालाईन’ (मेट्रो-3) रात्रभर सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. ही विशेष सेवा 31 डिसेंबरच्या रात्री 10:30 वाजल्यापासून सुरू होईल ते 1 जानेवारीच्या पहाटे 5:55 वाजेपर्यंत सातत्यानं सुरू राहील. त्यानंतर मेट्रोची नियमित सेवा नेहमीप्रमाणं सुरू होईल. म्हणजेच, मुंबईकरांना 31 डिसेंबरच्या सकाळी सुरू झालेली सेवा थेट 1 जानेवारीच्या रात्रीपर्यंत सलग उपलब्ध होणार आहे. अॅक्वालाईन ही मुंबईतील आजच्या घडीची सर्वात महत्त्वाची मेट्रो लाईन आहे. ती शहरातील अनेक महत्त्वाच्या भागांना जोडते. त्यामुळं ही सेवा 31 डिसेंबरला रात्रभर सुरू ठेवण्याचा स्वागतार्ह निर्णय मेट्रोरेल प्रशासनानं घेतलाय. यामुळं केवळ नववर्षाचा उत्सव साजरा करणाऱ्यांनाच नाही तर रात्रीच्या शिफ्टमधील कामगार, हॉटेल कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी आणि आपत्कालीन सेवा कर्मचाऱ्यांनाही याचा मोठा फायदा होणार आहे. मात्र प्रवाशांनी सर्व सुरक्षा नियमांचं पालन करत मेट्रो सेवांचा सुज्ञपणे, सुरक्षित प्रवास करण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय. याशिवाय नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रात्री उशिरा मुंबईकरांची गैरसोय होऊ नये यासाठी मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडनं मेट्रो-1च्या सेवांमध्ये वाढ जाहीर केलीय. वर्सोवा ते घाटकोपर दरम्यान 31 डिसेंबरच्या रात्री 28 अतिरिक्त फेऱ्या होतील. ज्यात वर्सोवाहून शेवटची मेट्रो रात्री 2.14 वाजता तर घाटकोपरहून शेवटची मेट्रो रात्री 2.40 वाजता रवाना होईल.
मुंबई लोकलही रात्री उशिरापर्यंत धावणार :
- नववर्षाच्या स्वागतानंतर घरी परतणा-यांसाठी सेंट्रल, वेस्टर्न आणि हार्बर मार्गावरही लोकलसेवा उशिरापर्यंत सुरू राहणार आहे.
- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण शेवटची लोकल - रात्री 1 : 30 वाजता
- कल्याण ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस शेवटची लोकल - रात्री 1:30 वाजता
- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल शेवटची लोकल - रात्री 1:30 वाजता
- पनवेल ते छत्रपती शवाजी महाराज टर्मिनस शेटची लोकल - रात्री 1:30 वाजता
- चर्चगेट ते विरार दरम्यान विशेष लोकल रात्री 1:15, 2, 2:30 आणि 3:25 वाजता
- विरार ते चर्चगेट दरम्यान विशेष लोकल रात्री 12:14, 12:45, 1:40, 3:05 वाजता
लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी नवं वेळापत्रक जारी : दक्षिण मध्य रेल्वेकडून नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला 1 जानेवारीपासून नवीन रेल्वे वेळापत्रक लागू करण्यात आलंय. यानुसार काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या वेळेत बदल करण्यात आलाय. ज्यात जनशताब्दी एक्स्प्रेस, हिंगोली- मुंबई जनशताब्दी एक्स्प्रेस यासह अनेक रेल्वेंच्या वेळांमध्ये बदल झालाय. ज्या प्रवाशांनी 1 जानेवारी किंवा त्यानंतरचं तिकीट आरक्षित केलंय त्यांनी संबंधित रेल्वे गाड्यांच्या अद्ययावत वेळेची तपासणी करण्याचं आवाहन रेल्वे प्रशासनानं केलं गेलंय.
बेस्ट सेवाही रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणार : नववर्षाच्या स्वागताकरिता बेस्ट अतिरिक्त बसेस चालवणार आहे. बेस्ट प्रशासनाच्या माहितीनुसार, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू चौपाटी, गोराई खाडी आणि मार्वे चौपाटी यांसारख्या प्रमुख पर्यटन भागात रात्री 12 वाजेपर्यंत अतिरिक्त बस सेवा उपलब्ध असतील. बस मार्ग C-86, 203 आणि 231 आणि एसी बस मार्ग A-21, A-112, A-116, A-247, A-272 आणि A-294 वर अतिरिक्त बसेस चालवल्या जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त प्रवाशांच्या प्रतिसादानुसार 31 डिसेंबर सायंकाळी 5:30 ते 1 जानेवारीच्या पहाटेपर्यंत 'हेरिटेज टूर' बस सेवा सुरू राहणार आहे.
