सूर्यनमस्कार घालून विद्यार्थ्यांनी केलं नववर्षाचं स्वागत; जिल्हाधिकारींचा सहभाग
राज्यभरात नववर्षाचे स्वागत केले जात आहे. तर नंदुरबार शहरात श्रॉफ हायस्कुलच्या विद्यार्थ्यांनी सामूहिक सूर्यनमस्काराद्वारे नववर्षाचं स्वागत केलं.
Published : January 1, 2026 at 1:43 PM IST
नंदुरबार : देशात नववर्षाचं स्वागत करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. त्यातच भर टाकण्यासाठी नंदुरबार शहरातील श्रॉफ विद्यालयात सुमारे 850 विद्यार्थ्यांनी नववर्षाचं स्वागत सूर्यनमस्कार घालून केलं आहे. विद्यालयाकडून 20 वर्षांपासून सदर प्रयोग राबवला जात आहे. योगसाधनेतून मंगल आरोग्याचा जीवन प्रवास घडण्याचा संदेश जगभर देता यावा, म्हणून श्राॅफ हायस्कूलमध्ये हा उपक्रम घेण्यात आला. यंदा जिल्हाधिकारी मिताली शेट्टी यांनी या उपक्रमात सहभाग नोंदवून नववर्षाचं स्वागत केल्याची माहिती मुख्याध्यापीका सुषमा शहा यांनी दिली.
सूर्यनमस्कार घालून नववर्षाचं स्वागत : सन 2006 मध्ये 50 विद्यार्थ्यांपासून सुरुवात केलेल्या या उपक्रमाचे वटवृक्ष झालं आहे. विद्यालयानं केलेल्या या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये नवचेतना जागृत होतं. सूर्यनमस्कारानं आत्मिक, मानसिक, शारीरिक सामर्थ्य प्राप्त होतं. जीवनातील शेकडो आव्हानांचा सामना करण्याचे आत्मिक बळ यामुळं लाभतं. याच उद्दिष्टानं सूर्यनमस्काराची सांगड घालून नूतन वर्षाच स्वागत करण्याचा उपक्रम हायस्कूलमध्ये घेण्यात आला. शाळेच्या प्राणंगणात दरवर्षी विद्यार्थी न चुकता नववर्षाचं स्वागत करतात. यंदा 850 विद्यार्थ्यांनी सूर्यनमस्कार घालून नवीन वर्षाचे स्वागत केलं, अशी माहिती सुषमा शहा यांनी दिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोंदविला सहभाग : जिल्हाधिकारी मिताली शेट्टी यांना या नववर्षाच्या स्वागताचं आमंत्रण विद्यालयाकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला. त्यांनी सूर्यनमस्कार घालून नवीन वर्षाची स्वागत केलं. हा अनोखा कार्यक्रम आणि नववर्षाचं स्वागत पाहून त्यांनी विद्यार्थ्यांचं आणि विद्यालयाचं कौतुक केलं. असे उपक्रम शहरातील आणि जिल्ह्यातील सर्व विद्यालयांनी राबवावे, असा संदेश यावेळी त्यांनी दिला.
सूर्यनमस्काराचं महत्त्व : सूर्यनमस्कार म्हणजे शरीर, श्वास आणि मन यांचं संपूर्ण समन्वय आहे. हे 12 आसनांचं संयोजन आहे. ते संपूर्ण शरीराच्या महत्त्वाच्या स्नायू आणि सांध्यावर काम करते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, सूर्यनमस्कार खांदे, मान, पाठीचा कणा आणि गुडघे यासारख्या महत्त्वाच्या भागांना चांगला आधार मिळतो. हे संपूर्ण शरीर व्यायाम मानले जाऊ शकते. त्यातील काही आसनामुळं पोट, यकृत आणि आतडे यासारख्या अवयवांवर दबाव निर्माण होतो. त्यामुळे अवयवांचं कार्य सुधारण्यास मदत होते. सूर्यनमस्कार केवळ पचन सुधारत नाही तर अपचन, गॅस आणि बद्धकोष्ठता यासारख्या समस्यादेखील कमी करते, असं असं नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या अभ्यासात म्हटलं आहे.
