ETV Bharat / state

वर्षाच्या पहिल्या दिवशी देवस्थानं फुल्ल, शिर्डी, कोल्हापूर, पंढरपूर, पुणेसह मुंबईतील मंदिरांमध्ये भाविकांची गर्दी

नववर्षाच्या स्वागतासाठी राज्यभरातील प्रमुख देवस्थानांमध्ये भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळालं. पुणे, शिर्डी, कोल्हापूर आणि पंढरपूरातील मंदिरांमध्ये भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती.

maharashtra temples
राज्यभरातील प्रमुख देवस्थान (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 1, 2026 at 6:32 PM IST

|

Updated : January 1, 2026 at 6:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई/पुणे/शिर्डी/कोल्हापूर/पंढरपूर : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यातील प्रमुख धार्मिक स्थळांवर श्रद्धा आणि भक्तीचा संगम पाहायला मिळाला. पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती, शिर्डीतील साईबाबा, कोल्हापूरची करवीर निवासिनी आई अंबाबाई आणि पंढरपुरातील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात पहाटेपासून भाविकांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती. तसंच मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरातही भाविकांनी पहाटेपासूनच गर्दी केली होती.

दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या दर्शनासाठी गर्दी : नवीन वर्षाची सुरूवात पुणेकरांनी श्रीमंत दगडूशेठ गणपतीच्या दर्शनाने केली. पहाटेपासूनच भाविकांनी गणपतीच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली असून भाविकांच्या सोयीसाठी दर्शन बारीची व्यवस्था करण्यात आली होती. तसेत गणपती मंदिराला रंगीबेरंगी फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती.

"नवीन वर्षाचा शुभारंभ झाला. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी बाप्पाच दर्शन घेण्यासाठी भक्तांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला. जवळपास पाच लाख भक्त बाप्पाचं दर्शन घेतील असा आमचा अंदाज आहे. सगळ्यांना नवीन वर्ष सुखी, समृध्दी आणि समाधानच जावं हीच बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना केली." - महेश सूर्यवंशी, कोषाध्यक्ष, दगडूशेठ गणपती मंदिर ट्रस्ट

सिद्धिविनायक मंदिरात भाविकांची गर्दी : नववर्षानिमित्त प्रभादेवीच्या सिद्धिविनायक मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. नववर्षानिमित्त पहाटे 3:15 वाजताच मंदिर दर्शनासाठी खुलं करण्यात आलं होतं. सकाळच्यावेळी मुंबईच्या बहुतांश भागात पावसाची संततधार पाहायला मिळाली. त्यात प्रभादेवी परिसराचाही अपवाद नव्हता. मात्र, तरीही भल्या पहाटेपासून भक्तांच्या उत्साहात जराही कमतरता आली नाही.

भाविकांची गर्दी लक्षात घेता विशेष व्यवस्थापन करण्यात आलं होतं. विशेष पूजा सेवा आज बंद करण्यात आली होती. गाभार्‍यातून दर्शनासाठी जाणारी सर्वसामान्य रांग, तसेच महिलांची विशेष रांग, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती स्त्रिया व नवजात बालके यांच्यासाठीची खास रांग आणि मुख दर्शनाची रांग अश्या पद्धतीनं भक्तांच्या रांगेचं नियोजन करण्यात आलं होतं. याशिवाय मंदिराजवळील राजे शहाजी मैदानात एक प्रशस्त तंबू उभारण्यात आला होता, ज्यात एकावेळी जवळपास 10 हजार भाविक थांबू शकतील. तसेच दादर स्टेशनहून मंदिरापर्यंत न्यासातर्फे मोफत एसी बससेवा सुरू करण्यात आली होती. याशिवाय मेट्रो 3 नं थेट मंदिरापर्यंत पोहचणंही आता भक्तांकरता सोयीचं झालं. त्यामुळे आज दिवसभरात इथं जवळपास साडे तीन लाख भाविक दर्शनासाठी येतील असा अंदाज असल्याचं न्यासाच्या सीईओ वीणा पाटील यांनी 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

साईबाबांच्या दर्शनाने नववर्षाचं स्वागत केलं : 2026 नववर्षाचं स्वागत मंगलमय वातावरणात करण्यासाठी लाखो साईभक्तांनी साई दरबारात हजेरी लावली. रात्री 12 वाजेच्या सुमारास भाविकांनी साई मंदिरासह परिसरात मोठी गर्दी करत नवीन वर्षाची सुरूवात साईबाबांच्या दर्शनाने केली. नवीन वर्ष साईंच्या सान्निध्यात घालवताना भजन -कीर्तनात साईभक्त तल्लीन झाले होते. बालगोपाल, वृद्ध आणि तरुणाई अशा सर्वच वयोगटातील भाविकांची मांदियाळी साई दर्शनासाठी दिसून आली. रात्री 12 वाजता साईंचं दर्शन घेता घ्यावं या उद्देशाने भाविकांनी दर्शनबारीत प्रवेश केल्याचं प्रकर्षाने जाणवलं. ज्यांना मंदिरात प्रवेश करता आलं नाही, त्यांनी मुखदर्शन आणि साई मंदिराच्या कळसाचं दर्शन घेत धन्यता मानली.

कोल्हापूर अंबाबाईच्या दर्शनानं नव्या वर्षाची सुरुवात : साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक महत्त्वाचं पीठ असलेल्या करवीर निवासिनी आई अंबाबाईच्या दर्शनानं अनेक भाविकांनी आपल्या नव्या वर्षाची सुरुवात केली. आज देशभरातून लाखो भाविक कोल्हापुरात दाखल झाले होते. सकाळपासूनच मंदिरात मोठी गर्दी झाली होती. अनेकांनी करवीर निवासिनी चरणी नवा संकल्प केलाय. तसेच भाविकांच्या गर्दीने अंबाबाई मंदिर परिसर फुलून गेल्याचं चित्र यावेळी पाहायला मिळालं.

तपासणी करून मंदिरात प्रवेश : आज सकाळपासूनच अंबाबाई मंदिरात देशभरातून आलेल्या भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्यावतीनं गर्दीचं अचूक नियोजन करण्यात आलं होतं. विद्यापीठ गेटजवळ मंदिरात प्रवेश करणाऱ्या भाविकांची पोलीस विभागाकडून तपासणी करून मंदिरात प्रवेश दिला जात होता. देशाच्या विविध भागातून येणाऱ्या भाविकांचा ओघ येत्या दोन दिवस कायम राहणार आहे.



शहरात वाहतूक कोंडी : एकाचवेळी भाविक सकाळच्या सत्रात आई अंबाबाईचे दर्शन घेण्यासाठी आल्यानं शहरातील मुख्य चौक असलेल्या ताराराणी चौक, व्हीनस कॉर्नर, दसरा चौक, बिंदू चौक आणि भवानी मंडपातील पार्किंग ठिकाणीही वाहतुकीची प्रचंड कोंडी झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. शहर वाहतूक शाखेच्यावतीनं प्रत्येक चौकात वाहतूक पोलिसांची नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र, येणाऱ्या भाविकांची संख्या पाहता या मुख्य चौकांमध्ये वाहतूक प्रचंड प्रमाणात रेंगाळली, या वाहतुकीचं नियोजन करताना वाहतूक पोलीस, गृहरक्षक दलाचे जवान हतबल झाले होते.

श्री विठ्ठलाचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची गर्दी : नववर्षाच्या स्वागतासाठी पंढरपूरात श्री विठ्ठल–रुक्मिणीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी पहाटेपासूनच मोठी गर्दी केली होती. भाविकांना सुलभ दर्शन मिळावं यासाठी मंदिर समितीने विशेष व्यवस्था देखील केली होती. तसेच मंदिराला ऑर्किड, लिव्हडेजी, ड्रॅसेना, झेंडू, शेवंती या विविध प्रकारच्या सुमारे एक टन फुलांनी आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. या फुलांच्या सजावटीमुळं श्रींचा गाभारा अधिकच मनमोहक आणि प्रसन्न दिसत होता. ही संपूर्ण फुलांची सजावट विठ्ठल भक्त प्रदीपसिंह ठाकूर (रा. आळंदी देवाची, पुणे) यांनी सेवाभावी वृत्तीने मोफत करून दिल्याची माहिती, मंदिर समितीचे व्यवस्थापक संदेश भोसले यांनी दिली.

विठुरायाचे सावळे रूप : दरवर्षी महत्त्वाचे सण, उत्सव आणि विशेष दिवसांच्या निमित्ताने श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात फुलांची आरास आणि सजावट करण्यात येते. नववर्षाच्या स्वागतासाठी मंदिर फुलांनी सजले असून, या आकर्षक सजावटीमुळं विठुरायाचे सावळे रूप अधिकच खुलून दिसत होते. नववर्षाची सुरुवात श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या दर्शनाने व्हावी, या भावनेतून हजारो भाविक श्रीक्षेत्र पंढरपूरमध्ये दाखल झाले होते. पहाटेपासूनच दर्शन रांगेत भाविकांची गर्दी होती, विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या नामघोषाने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता. या फुलांच्या सजावटीमुळं दर्शन घेताना भाविक अधिक समाधान व भक्तिभाव अनुभवत असल्याचं दिसून आलं.

हेही वाचा -

  1. पौष भागवत एकादशी 2025: नववर्षाआधी विठ्ठल दर्शनाची ओढ; पंढरपुरात दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी
  2. नववर्षाची सुरुवात देवदर्शनानं, मुंबईत भाविकांची गर्दी उसळणार; 'श्री सिद्धिविनायक'सह सर्वच मंदिरांमध्ये जबरदस्त नियोजन
Last Updated : January 1, 2026 at 6:39 PM IST

TAGGED:

DAGADUSHETH HALWAI GANAPATI
राज्यातील प्रमुख धार्मिक स्थळ
NEW YEAR 2026
MAHARASHTRA TEMPLES
DEVOTEES RUSH AT MAHARASHTRA TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.