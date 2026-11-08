गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीत नवा ट्विस्ट; खासदार धनंजय महाडिक यांचा सतेज पाटलांवर जोरदार हल्लाबोल
महायुतीचे तीन संचालक उच्च न्यायालयात जाऊन विरोधी महाविकास आघाडीच्या 13 संचालकांसह त्यांच्या वकिलांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करणार आहेत.
Published : November 8, 2026 at 8:00 AM IST
कोल्हापूर- कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) च्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेला राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष आता अधिक तीव्र झाला आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी उच्च न्यायालयात नोटीस बजावण्याबाबत खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा खळबळजनक आरोप महायुतीचे नेते आणि भाजपाचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला आहे. या प्रकरणी महायुतीचे तीन संचालक उच्च न्यायालयात जाऊन विरोधी महाविकास आघाडीच्या 13 संचालकांसह त्यांच्या वकिलांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करणार आहेत.
खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा गंभीर आरोप : पत्रकार परिषदेत माहिती देताना खासदार धनंजय महाडिक यांनी सांगितले की, 29 ऑक्टोबर रोजी आयोजित केलेल्या अध्यक्ष निवडीच्या पहिल्या बैठकीत महाविकास आघाडीचे 13 संचालक उपस्थित होते, तर महायुतीचे 12 संचालक अनुपस्थित राहिले. कोरम पूर्ण न झाल्याने ही सभा तहकूब करण्यात आली. याविरोधात काँग्रेस आमदार सतेज पाटील आणि समविचारी आघाडीचे नेते उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचमध्ये गेले. न्यायालयाने महायुतीच्या 12 संचालकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. 2 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आघाडीच्या वकिलांनी महायुतीच्या सर्व 12 संचालकांना नोटीस पोहोचल्याचा दावा करत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
खोटे प्रतिज्ञापत्र देणाऱ्या विरोधी गटाविरोधात फौजदारी व अवमान याचिका दाखल करणार : मात्र, प्रत्यक्षात महायुतीच्या 12 पैकी अमरीश घाटगे (कागल), वीरेंद्र मंडलिक (कागल) आणि करणसिंह गायकवाड (शाहूवाडी-पन्हाळा) या तीन संचालकांना पोस्ट, ई-मेल अथवा व्हॉट्सअॅप अशा कोणत्याही मार्गाने नोटीस मिळालेलीच नव्हती. या तीनही संचालकांनी स्वतःचे प्रतिज्ञापत्र तयार केले असून, ते सोयीस्कररीत्या खोटे प्रतिज्ञापत्र देणाऱ्या विरोधी गटाविरोधात फौजदारी व अवमान याचिका दाखल करणार आहेत, असे महाडिक यांनी स्पष्ट केले.
कोरमअभावी सभा तहकूब आणि तांत्रिक पेचप्रसंग : गोकुळ दूध संघाच्या एकूण 25 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत 5,418 पात्र मतदारांपैकी 5,416 ठरावधारकांनी मतदान केले होते. यामध्ये आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील 'समविचारी आघाडी'ला 13 जागा तर महायुतीला 12 जागा मिळाल्या. अध्यक्षांच्या निवडीसाठी संघाच्या पोटनियमानुसार किमान 14 संचालकांची कोरम आवश्यक असते. महाविकास आघाडीकडे स्वतःचे स्पष्ट कोरम नसताना ते तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारे दिशाभूल करत असल्याचा आरोप महाडिक यांनी केला.
सुरुवातीलाच प्रस्ताव दिला असता तर विचार केला असता : यावेळी बोलताना महाडिक यांनी एकत्र मिळून कारभार करण्याविषयी बोलताना स्पष्ट केले की, निवडणूक निकालानंतर जर महाविकास आघाडीने सत्तावाटपाचा किंवा मिळून कारभार करण्याचा सकारात्मक प्रस्ताव दिला असता तर त्यावर विचार झाला असता; परंतु केवळ फेक नरेटिव्ह पसरवून जनतेची फसवणूक केली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
'गोकुळ' प्रशासकाच्या हातात जाण्यापासून वाचले : राज्य सरकारने आणि राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी 500 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये 5 शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा अध्यादेश जारी केला. ज्यामध्ये 4 बिगर शासकीय तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार असणार आहे. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांचे आभार मानताना महाडिक म्हणाले की, या अध्यादेशामुळे तीन प्रमुख बाबी साध्य झाल्या आहेत. गोकुळचे डी. वाय. पाटील दूध संघात रूपांतर होण्यापासून संरक्षण झाले. डेडलॉकमुळे संघावर प्रशासक येण्याऐवजी निवडून आलेल्या 25 संचालकांच्या हातीच सत्ता राहील. तसेच सध्या गोकुळला 24 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असून, भविष्यातील दुष्काळी परिस्थिती, चारा-पाण्याचा प्रश्न आणि दूध उत्पादकांना दरवाढ देण्यासाठी शासनाचे भक्कम पाठबळ मिळाले आहे.
सणात मोर्चाला किती जण येतील? महाडिकांचा सवाल : काढण्यात आलेल्या शासकीय अध्यादेशाच्या निषेधार्थ आमदार सतेज पाटील यांनी 9 नोव्हेंबर रोजी दसरा चौक येथून कोल्हापूरचा संघर्ष मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. यावर टीका करताना महाडिक यांनी सांगितले की, दिवाळीच्या सणासुदीच्या दिवसांत अशा प्रकारे आंदोलन करून सामान्य जनता आणि व्यापाऱ्यांना वेठीस धरणे अयोग्य आहे. 5 लाख लोक आणण्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात या मोर्चाला किती लोक येतील, याबाबत त्यांनी शंका व्यक्त केली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचने या प्रकरणी स्पष्ट आदेश देत 10 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11:00 वाजता गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक सभेत घेण्याचे निर्देश दिले असून सर्व 25 संचालकांना नियमानुसार नोटीस देण्यास सांगितले आहे.
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