रोहित आर्य प्रकरणात नवं वळण, ‘स्वच्छता मॉनिटर' प्रकल्पाला यंदा मंजुरीच दिली नसल्याचा शिक्षण विभागाचा खुलासा

रोहित आर्य प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे. 'स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्प'ला यंदा मंजुरी दिली नसल्याचा खुलासा शिक्षण विभागानं केला आहे.

Rohit Arya Case
रोहित आर्य प्रकरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 31, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
मुंबई : पवईतल्या इमारतीत लहान मुलांना डांबून ठेवणाऱ्या रोहित आर्य प्रकरणात आता एक नवीन वळण आलं आहे. आर्यने ‘स्वच्छता मॉनिटर' प्रकल्पाच्या पैशांसाठी याआधी अनेक वेळा आंदोलनं केली होती, अशी माहिती समोर येत आहे. त्या आंदोलनांच्या काळात माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्वतःच्या वैयक्तिक खात्यातून रोहित आर्यला तब्बल 8 लाख 26 हजारांचा धनादेश दिला असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. याच प्रकल्पाचे पैसे मिळावेत, यासाठी आर्यने वेळोवेळी प्रयत्न केल्याचं सांगितलं जात आहे. अशा स्थितीत ‘स्वच्छता मॉनिटर' ही संकल्पना नक्की काय आहे? हे जाणून घेऊया.

यंदा प्रकल्पाला मंजुरी नाही : "मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा" या उपक्रमाअंतर्गत सुरू केलेला 'स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्प' याला महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्रथम 27 सप्टेंबर 2022 रोजी आणि पुन्हा 30 जून 2023 रोजी मान्यता दिली होती. परंतु, 2024–25 या शैक्षणिक वर्षासाठी या प्रकल्पाला कोणतीही नवी मंजुरी दिली गेलेली नाही, असं शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे शाळांमधील स्वच्छतेची गुणांकन व्यवस्था, 'स्वच्छतेचे मॉनिटर' आणि शाळांना मिळणारी बक्षिसं सध्या बंद आहेत.


हा उपक्रम नेमका काय होता? : "मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा" उपक्रमाअंतर्गत सुरू केलेला 'स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्प' हा शाळांमधील स्वच्छतेच्या बाबतीत जागरूकता वाढवण्यासाठी राबवला जात होता. या प्रकल्पांतर्गत शाळांमध्ये काही विद्यार्थी किंवा विभागांना "स्वच्छता मॉनिटर" म्हणून नेमण्यात येत होतं. त्यांचा मुख्य कार्य होता, शाळेतील स्वच्छतेच्या नियमांचं पालन सुनिश्चित करणं, जसं की शाळेत थुंकणं, कचरा टाकणं किंवा घाण करणं यावर नियंत्रण ठेवणं.

या प्रकल्पाचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छतेच्या बाबतीत जागरूकता निर्माण करणं आणि "बघूनही दुर्लक्ष न करणं" या सवयीचा प्रचार करणे होता. 'लेट्स चेंज' या ब्रिदवाक्याखाली हा प्रकल्प अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क या कंपनीमार्फत राबवला जात होता. तसेच, शाळांकडून 500 ते 2,000 रुपये नोंदणी शुल्क घेतल्याची माहिती काही शिक्षकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितली.


प्रकल्पाला मंजुरी कधी मिळाली? : या उपक्रमाला प्रथम 27 सप्टेंबर 2022 रोजी आणि पुन्हा 30 जून 2023 रोजी मान्यता देण्यात आली होती. ही मान्यता सीएसआर निधीमार्फत होती आणि त्या टप्प्यात एकूण 9.9 लाख देयकाची नोंद आहे. 2023–24 मध्ये 'फेज -2' अंतर्गत 2 कोटींचं बजेट मंजूर झालं, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.


रोहित आर्यला हटवल्यानंतर काय घडलं? : या प्रकल्पाचे संचालक रोहित आर्य यांचं नाव काही गंभीर प्रकरणात आल्यानंतर शिक्षण विभागानं पुढील वर्षासाठीची मंजुरी थांबवली. 2024–25 साठी मंजुरी नाकारताना विभागानं शाळांकडून घेतलेली फीस परत करण्याच्या सूचना दिल्या आणि संस्थेकडून अपेक्षित कागदपत्रं न आल्यानं पुढील कारवाईही थांबवण्यात आली. परिणामी "स्वच्छता मॉनिटर" प्रकल्प सध्या अनधिकृत स्थितीत आहे. तसेच काल झालेल्या आर्य प्रकरणानंतर शिक्षण विभागानं या वर्षी संबंधित प्रकल्पाला मंजुरी दिली नव्हती, असा खुलासादेखील केला आहे.

हेही वाचा

SWACHHTA MONITOR PROJECT ROHIT ARYA
रोहित आर्य
स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्प
ROHIT ARYA CASE
EDUCATION DEPARTMENT ON ROHIT ARYA

