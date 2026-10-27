मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकवर 1 नोव्हेंबरपासून नवे वाहतूक नियम; मालवाहू वाहनांना कायमस्वरूपी बंदी, कारसाठी ताशी 100 किमी वेगमर्यादा
मिसिंग लिंकवरून प्रवास करणाऱ्या कारचालकांना आणि प्रवासी बसचालकांना वेगमर्यादेचं पालन करावे लागणार आहे. तर मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जुन्या मार्गिकेचा पर्याय स्वीकारावा लागणार आहे.
Published : October 27, 2026 at 7:14 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 7:26 AM IST
पुणे : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुकर करण्यासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या मिसिंग लिंक मार्गावर आता वाहतुकीसाठी नवीन नियम लागू करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्राच्या अपर पोलीस महासंचालकांनी (वाहतूक) 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. 1 नोव्हेंबर 2026 पासून या नियमांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
नव्या शासन निर्णयानुसार, कार आणि खासगी हलक्या मोटार वाहनांसाठी ताशी 100 किलोमीटर, तर प्रवासी बससाठी ताशी 80 किलोमीटर अशी कमाल वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यासोबतच सर्व प्रकारच्या मालवाहू वाहनांना मिसिंग लिंक मार्गावर कायमस्वरूपी प्रवेशबंदी घालण्यात आली आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी आणि वाहतुकीचा प्रवाह अधिक सुरळीत करण्यासाठी मिसिंग लिंक प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जातो. या मार्गावर बोगद्यांसह विविध अभियांत्रिकी संरचना असल्याने वाहनांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र नियम निश्चित करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार वाहतूक विभागानं संबंधित यंत्रणांशी चर्चा करून आणि तांत्रिक बाबींचा विचार करून नवीन नियम जाहीर केले आहेत.
नव्या अधिसूचनेनुसार, मिसिंग लिंक मार्गावर केवळ बिगर-व्यावसायिक हलकी मोटार वाहने आणि प्रवासी बस यांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. कार आणि अन्य हलक्या मोटार वाहनांसाठी ताशी 100 किलोमीटर, तर प्रवासी बससाठी ताशी 80 किलोमीटर ही कमाल वेगमर्यादा असेल. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना निर्धारित वेगमर्यादेचे पालन करणं आवश्यक राहणार आहे. वेगमर्यादेचं उल्लंघन टाळण्यासाठी वाहनचालकांनी मार्गावरील सूचना आणि वाहतूक चिन्हांकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
पिकअप व्हॅन आणि ट्रकला प्रवेशबंदी- नवीन नियमांमधील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मिसिंग लिंक मार्गावर सर्व प्रकारच्या मालवाहू वाहनांना कायमस्वरूपी प्रवेशबंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये अवजड ट्रक, पिकअप व्हॅनसारख्या हलक्या मालवाहू वाहनांचाही समावेश आहे. त्यामुळे यापुढे मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना मिसिंग लिंकचा वापर करता येणार नाही. अशा सर्व वाहनचालकांना मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या जुन्या मूळ मार्गिकेवरूनच प्रवास करावा लागणार आहे. यापूर्वी मिसिंग लिंक मार्गावरून प्रवास करू शकणाऱ्या काही हलक्या मालवाहू वाहनांनाही या निर्णयामुळे प्रवेश मिळणार नाही. त्यामुळे मालवाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांना आपल्या प्रवासाचे नियोजन जुन्या मार्गिकेनुसार करावे लागणार आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे आणि परिसरातील औद्योगिक क्षेत्रांदरम्यान मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांनी या बदलाची नोंद घेणं आवश्यक आहे.
ज्वलनशील पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना प्रवेशबंदी- मालवाहू वाहनांवरील निर्बंधांसोबतच ज्वलनशील पदार्थ, स्फोटके आणि अन्य धोकादायक सामग्री वाहून नेणाऱ्या वाहनांनाही मिसिंग लिंक मार्गावर कायमस्वरूपी प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. अशा वाहनांमुळे बोगद्यांमध्ये संभाव्य धोका निर्माण होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या वाहनांनाही जुन्या द्रुतगती मार्गाचाच वापर करावा लागणार आहे. मिसिंग लिंकवरील बोगद्यांची सुरक्षितता, तांत्रिक मर्यादा आणि सार्वजनिक वाहतुकीचे संरक्षण या बाबींना प्राधान्य देऊन वाहतूक विभागानं हे नियम निश्चित केले आहेत.
नवीन नियमांची माहिती घेऊनच प्रवास करावा लागणार- नव्या नियमांनुसार वाहनांचे वर्गीकरण आणि वेगमर्यादा स्पष्ट करण्यात आल्यानं वाहनचालकांनी प्रवासापूर्वी आपल्या वाहनाला कोणते नियम लागू होतात, याची खात्री करून घेणं गरजेचं आहे. मात्र, 26 ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, 1 नोव्हेंबर 2026 पासून हे नियम कायमस्वरूपी लागू होणार आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत त्यांची अंमलबजावणी सुरू राहील. मिसिंग लिंकवरून प्रवास करणाऱ्या कारचालकांना आणि प्रवासी बसचालकांना वेगमर्यादेचे पालन करावं लागणार आहे. तर मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जुन्या मार्गिकेचा पर्याय स्वीकारावा लागणार आहे. त्यामुळे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी आणि व्यावसायिक वाहनचालकांनी नवीन नियमांची माहिती घेऊन प्रवासाचे नियोजन करावे लागणार आहे.
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