मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर नवा उपाय; तब्बल 70 किमी लांबीचे भुयारी मार्ग उभारणार!
एमएमआरडीए आणि बीएमसीच्या माध्यमातून पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारे दोन प्रमुख एकात्मिक भुयारी मार्ग उभारण्याचं नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे.
मुंबई : मुंबईतील वाढती वर्दळ, दाट वस्त्या आणि मर्यादित जागा, यामुळं नवीन रस्ते उभारण्यास अडचणी येत असताना, सरकारनं वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी भुयारी मार्गांच्या उभारणीवर भर दिला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि मुंबई महापालिका (बीएमसी) यांच्या माध्यमातून पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारे दोन प्रमुख एकात्मिक भुयारी मार्ग उभारण्याचं नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे. हे मार्ग मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल घडवतील, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे. या मार्गांची वैशिष्ट्यं, बांधकाम पद्धत, वाहतुकीवरील परिणाम आणि कामाची 'डेडलाईन' याबाबतचा सविस्तर आढावा.
हे भुयारी मार्ग कसे असतील?
- मुंबईत सध्या एकूण 70 किलोमीटर भुयारी मार्गांच्या उभारणीचं नियोजन सुरू आहे. त्यात पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील दोन प्रमुख मार्गांचा समावेश आहे. हे मार्ग मुख्यतः टनेल स्वरूपात असतील, जे शहराच्या मुख्य भागांना थेट जोडतील आणि वाहतुकीची गती वाढवतील. या मार्गांची रचना अशी असेल की, ते द्रुतगती महामार्ग, विमानतळ आणि बुलेट ट्रेन स्थानकांशी जोडले जातील.
- एमएमआरडीएनं एकूण तीन टप्प्यांत 70 किलोमीटर भुयारी मार्ग उभारण्याचं नियोजन केलं आहे. पहिला टप्पा वांद्रे-वरळी सी-लिंक ते बीकेसी बुलेट ट्रेन स्थानक ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (16 किमी), दुसरा टप्पा पश्चिम द्रुतगती महामार्ग ते पूर्व द्रुतगती महामार्ग (10 किमी) आणि तिसरा टप्पा दक्षिण मुंबई ते बोरीवली (44 किमी) असा असेल. हे मार्ग एकात्मिक असतील, म्हणजे ते मेट्रो, रस्ते आणि इतर वाहतूक साधनांशी जोडले जातील.
ठाणे-बोरीवली भुयारी मार्ग (एमएमआरडीए अंतर्गत) : याशिवाय, ठाणे-बोरीवली भुयारी मार्ग उभारला जाणार आहे. त्याची एकूण लांबी 11.85 किलोमीटर असून, यात अत्याधुनिक टनेल बांधकाम तंत्रज्ञानाचा वापर होईल. या मार्गातून वाहनांना थेट प्रवास करता येईल, ज्यात वाहतुकीची गर्दी कमी करण्यासाठी बहुपदरी रचना असणार आहे. या मार्गाचे बांधकाम सध्या नियोजनाच्या अंतिम टप्प्यात असून, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यात आला आहे. या मार्गाची एकूण किंमत अंदाजे 18 हजार 838 कोटी रुपये इतकी आहे.
गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता भुयारी मार्ग (बीएमसी अंतर्गत) : हा दुसरा प्रमुख मार्ग पश्चिम उपनगरातील गोरेगाव ते पूर्व उपनगरातील मुलुंड असा असेल. एकूण लांबी 12.20 किलोमीटर असून, हा मार्ग शहराच्या मध्यभागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या मार्गातही भुयारी टनेलचा वापर होईल, ज्यात वाहनांसाठी वेगवान लेन उभारली जाणार आहे. या मार्गाचे नियोजनदेखील अंतिम टप्प्यात असून, बांधकामासाठी सल्लागार नेमण्यात आला आहे.
मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेवर काय फरक पडेल? : "मुंबईतील वाहतूक कोंडी ही एक मोठी समस्या आहे. अशाप्रकारे भुयारी मार्ग उभारल्यानं पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील अंतर कमी होईल. ज्यामुळं द्रुतगती महामार्गावरील कोंडी कमी होईल. उदाहरणार्थ, ठाणे-बोरीवली मार्गामुळे ठाण्यातून बोरीवलीपर्यंतचा प्रवास 30 ते 40 मिनिटांनी कमी होईल, तर गोरेगाव-मुलुंड मार्गामुळं उपनगरांतील क्रॉस-कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. यामुळं एकूण वाहतुकीची गती वाढेल, इंधन बचत होईल आणि प्रदूषण कमी होईल. तसंच, हे मार्ग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि बुलेट ट्रेन स्थानकांशी जोडले जाणार असल्यानं, मुंबईची कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल. एमएमआरडीएच्या एकूण 70 किमी भुयारी मार्गांमुळं शहरातील 20 ते 30 टक्के वाहतूक कोंडी कमी होईल," अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
