एक जिल्हा एक नोंदणीमध्ये गैरप्रकारांना चाप, महसूल विभागाची नवी नियमावली जाहीर
सह दुय्यम निबंधकांनी अर्ज प्राप्त झाल्यावर 2 दिवसांच्या आत म्हणजे फक्त 48 तासात प्रस्तावाचा निपटारा अभिप्रायासह करून सह जिल्हा निबंधकांकडे मंजुरीसाठी पाठवणे बंधनकारक असेल.
Published : October 14, 2026 at 11:42 AM IST
मुंबई - जमिनींचे दस्त नोंदणीत गैरप्रकार करून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी राज्य शासनानं एक जिल्हा एक नोंदणीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतलाय. यासंदर्भातील नियमावलीचा शासन निर्णय महसूल विभागाने नुकताच जारी केला.
जमीन आणि स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी विक्री तसंच अन्य व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी नागरिकांना जवळच्या सोयीच्या ठिकाणी सोय व्हावी, याकरता राज्य सरकारनं नोंदणीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करताना ‘एक राज्य एक नोंदणी’ कार्यक्रम हाती घेतला. राज्यातील कोणत्याही कार्यालयात मालमत्तांची नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करुन देणे हा यामागचा उद्देश होता. मात्र, अधिकाऱ्यांनी योग्य प्रकारे अंमलबजावणी न केल्यानं योजनेला काही दिवसातच बट्टा लागला. महसूल विभागाने तातडीने याची दखल घेत, शुद्धिपत्रक काढून सुधारणा सुचवल्या. तसंच कठोर नियमावली तयार करणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार आता नव्याने कठोर नियमावली जारी करण्यात आल्या आहेत.
तालुक्याबाहेरील मालमत्तेचा दस्त नोंदणीसाठी सादर करताना पक्षकारांना त्याबाबतचा विशेष अर्ज जोडावा लागणार आहे. तसंच सह दुय्यम निबंधकांनी असा अर्ज प्राप्त झाल्यावर 2 दिवसांच्या आत म्हणजे फक्त 48 तासात प्रस्तावाचा निपटारा अभिप्रायासह करून सह जिल्हा निबंधकांकडे मंजुरीसाठी पाठवणे बंधनकारक असेल. सह जिल्हा निबंधकही पुढील 2 दिवसांत यावर निर्णय घेतील. दस्त नोंदवताना मालमत्तेचे बाजारमूल्य, योग्य मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी भरली आहे का, याची तपासणी केली जाईल. संबंधित जमिनीवर सरकारी प्रकल्प, विकास आराखड्याचे आरक्षण, रस्ता रुंदीकरण, वनक्षेत्र किंवा अन्य कोणताही कायदेशीर बोजा आहे का, याची सखोल खात्री करण्यात येईल. रेराअंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्पांचे करारनामे, खरेदीखते तसंच विनामोबदल्याचे दस्त (बुक नं. 3 आणि 4) यांना या नवीन परवानगीच्या प्रक्रियेतून सवलत देण्यात आली आहे. तसंच सर्व सह जिल्हा निबंधकांना दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत तालुक्याबाहेरील दस्तनोंदणीची संपूर्ण माहिती अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडे सादर करावा लागणार आहे. या योजनेअंतर्गत खरेदीखत कराराची पत्रे, भाडेकरार, बक्षीसपत्र, तसंच मुखत्यारपत्र यासारख्या मालमत्तेशी संबंधित सर्व शासकीय दस्तांची नोंदणी करता येणार आहे.
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