गडचिरोलीतील अतिदुर्गम बंगाडी येथे नवीन पोलीस मदत केंद्राची स्थापना; 1000 पेक्षा अधिक जवानांचा सहभाग

बंगाडी हे ठिकाण उपपोस्टे लाहेरीपासून सुमारे 8 किमी आणि छत्तीसगड सीमेजवळ फक्त 2 किमी अंतरावर असल्याने सुरक्षा दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

Establishment of a New Police Assistance Center at Bangadi
बंगाडी येथे नवीन पोलीस मदत केंद्राची स्थापना
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 10:20 AM IST

2 Min Read
गडचिरोली- माओवादांच्या दृष्टीनं अतिसंवेदनशील गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील नागरिकांची सुरक्षा मजबूत करून विकासाला चालना देण्यासाठी उपविभाग भामरागडअंतर्गत बंगाडी येथे नवीन पोलीस मदत केंद्राची स्थापना करण्यात आलीय. बंगाडी हे ठिकाण उपपोस्टे लाहेरीपासून सुमारे 8 किमी आणि छत्तीसगड सीमेजवळ फक्त 2 किमी अंतरावर असल्याने सुरक्षा दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या ठिकाणी पोलीस मदत केंद्र उभारल्यामुळे स्थानिक नागरिकांची सुरक्षा वाढून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास मोठी मदत होणार आहे.

अवघ्या 24 तासांत हे केंद्र उभारण्यात आले : वर्ष 2023 पासून सुरू असलेल्या सुरक्षा पोकळी कमी करण्याच्या मोहिमेतील हे 11 वे पोलीस मदत केंद्र असून, यापूर्वी फुलनार (गुंडुरवाही), तुमरकोठी आणि बिनागुंडा येथेही नवीन पोलीस ठाणे आणि मदत केंद्रांची स्थापना करण्यात आलीय. या उपक्रमांमुळे दुर्गम भागात सुरक्षेची भावना निर्माण होत असून, विकासकामांना गती मिळत आहे. विशेष म्हणजे अवघ्या 24 तासांत हे केंद्र उभारण्यात आले असून, यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पोलीस दल आणि यंत्रणेचा सहभाग होता. या पोलीस मदत केंद्राच्या उभारणीसाठी सुमारे 1000 सी 60 कमांडो, 18 बीडीडीएस पथके, नवनियुक्त पोलीस जवान, 500 विशेष पोलीस अधिकारी तसेच खासगी कंत्राटदार यांचे सहकार्य घेण्यात आलंय. एकूण सुमारे 1050 मनुष्यबळ, 4 जेसीबी, 8 ट्रेलर, 2 पोकलेन आणि 20 ट्रक यांच्या सहाय्याने 24 तासांत अल्पावधीत ही उभारणी पूर्ण करण्यात आली.

सीआरपीएफचे जवान तैनात करण्यात आलेत : नवीन पोलीस मदत केंद्रामध्ये 15 पोर्टा कॅबिन, वाय-फाय सुविधा, जनरेटर शेड, आरओ पाणी यंत्रणा, मोबाईल टॉवर, शौचालय सुविधा, मॅक वॉल, बीपी मोर्चा आणि सँड मोर्चा अशा विविध सुविधा उभारण्यात येत आहेत. केंद्राच्या सुरक्षेसाठी गडचिरोली पोलीस दलाचे अधिकारी आणि कर्मचारी, एसआरपीएफ, तसेच सीआरपीएफचे जवान तैनात करण्यात आलेत. उद्घाटन कार्यक्रमादरम्यान जनजागरण मेळावा घेऊन स्थानिक नागरिकांना विविध जीवनावश्यक साहित्याचे वाटप करण्यात आलेत. महिलांना साड्या, पुरुषांना धोतर आणि ब्लँकेट, तर विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य आणि क्रीडा साहित्य देण्यात आले. यामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त करत पोलीस प्रशासनाचे आभार मानले.

गुंडेनूर नाल्यावरील कामांना सुरक्षा मिळणार : या नव्या केंद्रामुळे भविष्यात या भागात राष्ट्रीय महामार्ग, पूल, मोबाईल टॉवर तसेच गुंडेनूर नाल्यावरील कामांना सुरक्षा मिळणार असून, दळणवळणाच्या मार्ग सुरू होण्यासही मदत होणार आहे. या कार्यक्रमाला विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान) संदीप पाटील, पोलीस उपमहानिरीक्षक अंकित गोयल, सीआरपीएफचे उपमहानिरीक्षक अजय कुमार शर्मा, पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल, सीआरपीएफ 192 बटालियनचे कमांडंट परविंदर सिंग, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि स्थानिक ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी सांगितले की, “या पोलीस मदत केंद्रामुळे नागरिकांपर्यंत सुरक्षा आणि विकास दोन्ही पोहोचणार असून, स्थानिकांच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना मिळेल.”

हेही वाचाः

