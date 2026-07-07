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1 ऑगस्टपासून अ‍ॅप-आधारित बाईक-टॅक्सींसाठी नवीन परवाने, सरकार नवीन धोरण आणणार!

नवीन धोरणानुसार, बाईक टॅक्सीचा परवाना फक्त महाराष्ट्राचा रहिवासी दाखला असलेल्या युवकांनाच दिला जाणार आहे.

State Transport Minister Pratap Sarnaik
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 7, 2026 at 1:36 PM IST

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मुंबई : राज्यात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या अ‍ॅप-आधारित बाईक-टॅक्सी सेवांना कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी राज्य सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑगस्ट 2026 पासून अ‍ॅप-आधारित बाईक-टॅक्सींसाठी नवीन परवाने जारी करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी (7 जुलै) विधानसभेत केली. यासंदर्भातील प्रश्न आमदार दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केला होता.

सरकार नवीन धोरण आणणार : सध्या राज्यात सुमारे 4 ते 4.5 लाख अ‍ॅप-आधारित बाईक टॅक्सी कोणत्याही वैध परवान्याशिवाय सुरू आहेत. या सेवांमधून शासनाला कोणताही महसूल मिळत नसल्यामुळं त्यांना नियमनाच्या कक्षेत आणण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात आलं आहे, असं प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. दरम्यान, नवीन धोरणानुसार, बाईक टॅक्सीचा परवाना फक्त महाराष्ट्राचा रहिवासी दाखला असलेल्या युवकांनाच दिला जाणार आहे. यासाठी आवश्यक बॅज, वैध वाहनचालक परवाना आणि शासनाने निश्चित केलेल्या इतर पात्रता अटी पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयामुळं राज्यातील स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असा सरकारचा दावा आहे.



रॅपिडो, ओला आणि उबरबाबत सरकारची भूमिका : प्रताप सरनाईक म्हणाले की, "सरकारनं यापूर्वी रॅपिडो, ओला आणि उबर यांसारख्या कंपन्यांना केवळ ई-बाईकद्वारे प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, संबंधित कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईकही सेवेत आणल्या. त्यामुळं परिवहन विभागानं त्यांच्याविरोधात कारवाई सुरू केली. या कंपन्यांचे अ‍ॅप देशभर एकाच प्लॅटफॉर्मवर कार्यरत असल्यामुळं तांत्रिक अडचणी होत्या, तरीही विभागानं सातत्यानं कारवाई केली आहे." दरम्यान, नवीन धोरणानुसार प्रत्येक बाईक टॅक्सी चालकाकडून दररोज 5 रुपये शुल्क आकारले जाणार असून, प्रत्येक प्रवासाच्या भाड्याच्या 2 टक्के रक्कम शासनाकडे शुल्क म्हणून जमा करावी लागणार आहे. यामुळं राज्य सरकारच्या महसुलात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.



महिलांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर भर : नवीन व्यवस्थेनुसार, महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसंच बाईक टॅक्सी चालकांना शासनानं निर्धारित केलेल्या सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन करणं बंधनकारक असेल. नवीन धोरणानुसार बाईक टॅक्सीचा कमाल वेग ताशी 25 किलोमीटर इतका निश्चित करण्यात आला आहे. याआधी महिला सुरक्षेच्या काही तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार, सुरक्षेची काळजी घेतली जाणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.


अवैध बाईक टॅक्सीवर कारवाई : परिवहन विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीत अवैध बाईक टॅक्सीविरोधात कारवाई करून सुमारे 16 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. एप्रिल ते मे 2026 या दोन महिन्यांत 2.3 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. गेल्या सव्वा वर्षात 1,000 वाहने अवैधरित्या प्रवासी वाहतूक करताना आढळली. मात्र, या प्रकरणांमध्ये केवळ 14 वाहनचालकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं की, 1 ऑगस्ट 2026 पासून लागू होणाऱ्या नवीन परवाना व्यवस्थेमुळं अ‍ॅप -आधारित बाईक टॅक्सी सेवा कायदेशीर चौकटीत येतील, शासनाच्या महसुलात वाढ होईल आणि राज्यातील स्थानिक युवकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

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TAGGED:

मुंबई
बाईक टॅक्सींसाठी नवीन परवाने
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