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आजोबांच्या 75 वर्ष जुन्या घड्याळातून सापडला नवा मार्ग; आयटी क्षेत्रातील अभियंत्यानं उभारला लाकडी घड्याळांचा व्यवसाय

आजोबांनी 75 वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या लाकडी घड्याळातून त्यांना प्रेरणा मिळाली, ज्यामुळं चक्क लाकडी घड्याळ निर्मितीचा वेगळाच उद्योग जन्माला आला.

new path discovered through Grandpa's 75-year-old watch
आजोबांच्या 75 वर्ष जुन्या घड्याळातून सापडला नवा मार्ग (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 9, 2026 at 5:08 PM IST

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अमरावती- जीवनात यशस्वी करिअर, चांगली नोकरी आणि शहरातील स्थिर आयुष्य, असं अनेकांचं स्वप्न असतं. मात्र काही व्यक्ती अशा असतात ज्या चौकटीबाहेर विचार करून स्वतःची वेगळी वाट निर्माण करतात. अमरावती शहरातील निलेश देशमुख यांची कहाणी अशाच धाडसी निर्णयांची आणि नव्या स्वप्नांच्या पाठपुराव्याची आहे. संगणक अभियांत्रिकीचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पुण्यातील नामांकित आयटी कंपन्यांमध्ये काम, आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थेत प्राध्यापक म्हणून जबाबदारी आणि विविध कंपन्यांसाठी कन्सल्टंट म्हणून यशस्वी कारकीर्द घडवत असताना त्यांच्या मनात मात्र आपल्या मातीची ओढ कायम होती. अखेर त्यांनी शहरातील सुखसोयी मागे ठेवत अमरावतीत परतण्याचा निर्णय घेतला आणि शेतीकडे वळले. मात्र या प्रवासात त्यांना आजोबांनी 75 वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या लाकडी घड्याळातून प्रेरणा मिळाली, ज्यामुळं चक्क लाकडी घड्याळ निर्मितीचा वेगळाच उद्योग जन्माला आला. निलेश देशमुख यांच्या या लाकडी घड्याळ निर्मिती संदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

new path discovered through Grandpa's 75-year-old watch
आजोबांच्या 75 वर्ष जुन्या घड्याळातून सापडला नवा मार्ग (Source- ETV Bharat)

घरातील जुन्या घड्याळानं बदललं आयुष्य : निलेश देशमुख यांच्या घराच्या भिंतीवर त्यांच्या आजोबांनी सुमारे 75 वर्षांपूर्वी आणलेलं एक लाकडी घड्याळ आजही जतन करून ठेवलेलं आहे. काळ बदलला, तंत्रज्ञान बदललं पण त्या घड्याळानं जपलेली आठवण मात्र कायम राहिली. घराचं नूतनीकरण सुरू असताना त्याला आजच्या काळात अशीच सुंदर लाकडी घड्याळं तयार होऊ शकतात हे सुचलं अन् त्यानं शोध घेतला, चौकशी केली. मात्र अनेक ठिकाणी एकच उत्तर मिळालं. आता अशी घड्याळं तयार होत नाहीत. याच उत्तरातून त्यांच्या मनात एक नवीन संकल्पना जन्माला आली. जर अशी घड्याळं उपलब्ध नसतील तर आपणच ती का बनवू नयेत? हा विचार निलेश देशमुख यांनी प्रत्यक्षात उतरवण्याचा निर्णय घेतला.

आजोबांच्या 75 वर्ष जुन्या घड्याळातून सापडला नवा मार्ग (Source- ETV Bharat)

शेतीतून जन्माला आली लाकडी कलेची आवड : शेती करत असतानाच निलेश यांच्या मनात लाकडापासून काहीतरी वेगळं आणि कलात्मक निर्माण करण्याची कल्पना आली. त्यांनी सागवानाच्या लाकडापासून घड्याळ तयार करण्याचा प्रयोग सुरू केला. पहिलं घड्याळ स्वतःसाठी तयार करण्यात आलं. उत्कृष्ट कोरीव काम, आकर्षक डिझाईन आणि दर्जेदार फिनिशिंगमुळे ते पाहणाऱ्यांना लगेचच आवडलं. मित्रमंडळी आणि नातेवाईकांनी त्यांची प्रशंसा केली. काहींनी त्याची छायाचित्रं परदेशात मित्रांना पाठवली. तिथूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. हळूहळू छंदातून सुरू झालेला हा प्रयोग व्यवसायात परिवर्तित झाला.

new path discovered through Grandpa's 75-year-old watch
आजोबांच्या 75 वर्ष जुन्या घड्याळातून सापडला नवा मार्ग (Source- ETV Bharat)

सागवानाच्या लाकडातून साकारते कलाकृती : या घड्याळांच्या निर्मितीसाठी उत्कृष्ट प्रतीचं, पूर्णपणे सुकलेलं सागवान लाकूड निवडले जाते. त्यानंतर सीएनसी कार्विंग, हाताने केलेले कोरीव काम आणि विविध प्रकारच्या हॅन्ड पॉलिशिंगच्या प्रक्रियेतून प्रत्येक घड्याळाला कलात्मक स्वरूप दिलं जातं. प्रत्येक घड्याळ हे केवळ वेळ दाखवणार साधन नसून एक आकर्षक वॉलपीस आणि भारतीय कलेचा नमुना ठरतो. विशेष म्हणजे या प्रक्रियेमध्ये अमरावती शहरातील अनेक कारागीर, पॉलिश करणारे कामगार आणि लाकूड व्यवसायाशी संबंधित लोकांनाही रोजगार मिळत आहे, असं निलेश देशमुख "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हणाले.

new path discovered through Grandpa's 75-year-old watch
आजोबांच्या 75 वर्ष जुन्या घड्याळातून सापडला नवा मार्ग (Source- ETV Bharat)

भारतातून थेट परदेशात : निलेश देशमुख यांनी तयार केलेल्या लाकडी घड्याळांना भारतासह परदेशातूनही मागणी येऊ लागली आहे. बहरीन, कुवेत यांसारख्या देशांमध्ये त्यांच्या मित्रांनी आणि नातेवाईकांनी या घडाळ्यांचं प्रदर्शन केलं. तेथील ग्राहकांनी भारतीय हस्तकलेचं अनोख रूप पसंत केलं. आज त्यांच्या घरांची विक्री ऑनलाइन माध्यमातून देश विदेशात होत आहे.

new path discovered through Grandpa's 75-year-old watch
आजोबांच्या 75 वर्ष जुन्या घड्याळातून सापडला नवा मार्ग (Source- ETV Bharat)

प्रमाण कमी, दर्जावर भर : मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याऐवजी निलेश देशमुख दर्जावर भर देतात. प्रत्येक घड्याळ तयार करण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळं वर्षभरात केवळ 40 ते 50 घड्याळं तयार केली जातात. या घड्याळी म्हणजे केवळ उत्पादन नाही तर भारतीय संस्कृती, कलाकुसर आणि परंपरेचा सादरीकरण आहे, असं निलेश देशमुख सांगतात.

new path discovered through Grandpa's 75-year-old watch
आजोबांच्या 75 वर्ष जुन्या घड्याळातून सापडला नवा मार्ग (Source- ETV Bharat)

पत्नीची ही भक्कम साथ : या संपूर्ण प्रवासात त्यांच्या पत्नी प्राची देशमुख यांचीही मोठी साथ लाभली आहे. एमसीए शिक्षण घेतलेल्या प्राची देशमुख व्यवसायाच्या विविध टप्प्यांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतात. कुटुंबातील इतर सदस्यांचाही या उपक्रमात महत्त्वाचा वाटा आहे, असं निलेश देशमुख म्हणाले.

new path discovered through Grandpa's 75-year-old watch
आजोबांच्या 75 वर्ष जुन्या घड्याळातून सापडला नवा मार्ग (Source- ETV Bharat)

आयटी क्षेत्रातील यशस्वी कारकीर्द : निलेश देशमुख यांनी बडनेरा येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून संगणक अभियांत्रिकीच शिक्षण घेतलं. त्यानंतर पुण्यात उच्च शिक्षण पूर्ण करून विविध आयटी कंपन्यांमध्ये काम केलं. पुढं इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अर्थात "आय स्क्वेअर आयटी" पुण्यातील या आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थेत प्राध्यापक म्हणून कार्य केलं. यासह अनेक उद्योग व्यवसायांना कन्सल्टंट म्हणून मार्गदर्शन केलं. मात्र आपल्या मातीशी असलेलं नातं आणि शेतीची आवड त्यांना पुन्हा अमरावतीकडे घेऊन आली.

new path discovered through Grandpa's 75-year-old watch
आजोबांच्या 75 वर्ष जुन्या घड्याळातून सापडला नवा मार्ग (Source- ETV Bharat)

छंदातून उभा राहिलेला व्यवसाय : आजोबांच्या घरातील एक जुन्या घड्याळानं सुरू झालेली प्रेरणा आज एका यशस्वी उद्योगात रूपांतरित झालीय. आयटी क्षेत्रातील अनुभव, शेतीतील संवेदनशीलता आणि भारतीय कलेबद्दलचा आदर यांचा संगम साधत निलेश देशमुख यांनी स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय.

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WOODEN WATCH BUSINESS
GRANDFATHER 75 YEAR OLD
जुन्या घड्याळातून सापडला नवा मार्ग
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