मुंबई महानगरपालिकेत महिला राज; अश्विनी भिडे मुंबईच्या पहिल्या महिला आयुक्त, 'या' महत्त्वाच्या पदांचा कारभार महिलांच्या हाती
आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेवर (BMC) इतिहासात पहिल्यांदाच 'महिला राज' आलं आहे. अनेक महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी महिला अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींकडे आली आहे.
Published : April 1, 2026 at 10:29 AM IST
मुंबई : आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत असं लौकिक असणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये खऱ्या अर्थानं महिला राज आल्याचं पहायला मिळत आहे. अश्विनी भिडे यांनी आयुक्त पदाचा कारभार स्वीकारला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर भाजपाच्या रितू तावडे आहेत. तर सभागृहातील विरोधी पक्षाच्या नेत्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या किशोरी पेडणेकर आहेत. तीनही महत्त्वाच्या पदावर महिला विराजमान झाल्या आहेत. याचबरोबर अनेक महत्त्वाच्या समित्यांवर तसंच प्रभाग समित्यांवर देखील महिलाचंच वर्चस्व पाहायला मिळत आहे. यामुळं सध्या मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाचा कारभार महिलांच्या हाती आहे.
महिलांकडे असणार प्रभाग समिती अध्यक्ष पद : नऊ प्रभाग समित्यांचं अध्यक्षपद महिलांकडे आहे. मानसी सातमकर या एफ दक्षिण-उत्तर प्रभाग समितीच्या अध्यक्ष आहेत. तर पद्जा चेंबूरकर जी-दक्षिण समितीच्या अध्यक्ष आहेत. दुसरीकडे रोहिणी कांबळे एच पूर्व- पश्चिम समितीच्या अध्यक्ष आहेत तर श्रीकला पिल्ले पी- दक्षिण समितीच्या अध्यक्ष आहेत. लीना देहेरकर आर-दक्षिण समितीच्या अध्यक्ष आहेत. खैरनुसा अकबर हसेन एम- पूर्व समितीच्या अध्यक्ष आहेत. आशा मराठे एम-पश्चिम तर साक्षी दळवी एस आणि टी समितीच्या अध्यक्ष आहेत. अश्विनी मते या एन वाॉर्ड प्रभाग समितीच्या अध्यक्षपद भूषवत आहेत.
महत्त्वाच्या 'समित्यांमध्येही महिलाराज : संध्या दोशी यांच्याकडे सुधार समिती अध्यक्ष पद आहे. तृष्णा विश्वासराव यांच्याकडे बेस्ट समिती अध्यक्ष पद आहे. राजश्री शिरवाडकर यांच्याकडे शिक्षण समिती अध्यक्ष पद आहे. दीक्षा कारकर यांच्याकडे विधी समिती अध्यक्ष पद आहे. हेतल गाला यांच्याकडे बाजार व उद्यान समिती अध्यक्षपद आहे. यामिनी जाधव यांच्याकडे स्थापत्य समिती (शहर) याच अध्यक्ष पद आहे. संगीता शर्मा यांच्याकडे स्थापत्य समिती (उपनगर) याचं अध्यक्ष पद आहे. मीनल तुर्डे यांच्याकडे महिला व बालकल्याण समितीचं अध्यक्ष पद आहे.
महापौर रितू तावडे काय म्हणाल्या होत्या? : एका पत्रकार परिषदेमध्ये महापौर रितू तावडे यांना यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता त्या म्हणाल्या होत्या की, देवेंद्र फडणवीस यांनी मला महापौर पदावर आणि इतर कमिट्यांवर महिलांना बसवल्यावर मुंबई महापालिकेत महिला राज आलं आहे. त्याचबरोबर अश्विनी भिडे आयुक्त झाल्यामुळे नक्कीच महापालिकेवर महिला राज येणार आहे."
'महिला राज' विषयी आयुक्त अश्विनी भिडे काय म्हणाल्या? : "महिला आयुक्त झाले याविषयी वेगळं असं काही वाटत नाही. याआधी कोणत्याही महिलेला मुंबई महानगरपालिकेत आयुक्त पदाची संधी मिळाली नव्हती. मात्र ती मला मिळाली आहे, याचा मला आनंद आहे. भविष्यात मुंबईमध्ये आधीपासून सुरक्षित असलेल्या महिला कशाप्रकारे अजून सुरक्षित राहतील याकडं मी लक्ष देईन," अशी प्रतिक्रिया 'मेट्रो वूमन' अशी ओळख असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली.
