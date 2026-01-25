एआय शेती ते इको टुरिझम: अमरावती जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवीन विकास आराखडा जाहीर
अमरावती जिल्ह्याच्या विकासासाठी नवीन विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे. अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली.
अमरावती : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवीन विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे. अमरावती जिल्हा संत्रा उत्पादनासाठी ओळखला जातो. सध्या बदलतं हवामान, उत्पादन खर्च आणि बाजारातील स्पर्धा लक्षात घेत संत्रा पिकासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज असल्याचं लक्षात आलं. याच पार्श्वभूमीवर संत्रा पिकाच्या उत्पादन दर्जा आणि बाजारपेठ वाढवण्यासाठी एआय आधारित संत्रा पीक व्यवस्थापन राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं.
असा झाला सामंजस्य करार : संत्रा पिकाच्या विकासासाठी एआय आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याकरिता मॅप माय क्रॉप आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. ए आय उपग्रह प्रतिमा मशीन लर्निंग आणि आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं शेतकऱ्यांना अचूक मार्गदर्शन मिळणार असून यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढेल, उच्च दर्जाचे उत्पादन होईल आणि योग्य बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही बावनकुळेंनी व्यक्त केला.
शेत रस्ते व पाणंद रस्त्यांसाठी 25 कोटी : अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमाल वाहतुकीची समस्या दूर करण्यासाठी शेतरस्ते व पाणंद रस्त्यांसाठी 25 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये वापरण्यात येणार असून यामुळे शेतकऱ्यांना थेट शेतापर्यंत रस्त्यांची सुविधा मिळणार आहे. परिणामी वाहतूक खर्च कमी होऊन शेतमालाच्या विक्री चालना मिळेल असं देखील बावनकुळे म्हणाले.
1200 कोटींची विकास निधी मागणी : जिल्ह्याच्या विकासासाठी यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सुमारे 1200 कोटी रुपयांची मागणी वित्त मंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची सविस्तर चर्चा केली जाईल. मागील वर्षी जिल्ह्यासाठी सुमारे 636 कोटी रुपयांचा विकास निधी उपलब्ध झाला.
मेळघाटात इको टुरिझमला चालना : आदिवासी बहुल मेळघाटात चार इको टुरिझम केंद्र विकसित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. कोलकास आणि सेमाडोहसह आणखी दोन पर्यटन स्थळांचा या प्रस्तावात समावेश आहे. चिखलदरा येथील चार महत्त्वाचे पिकनिक स्पॉट विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासोबतच वनविभागाच्या क्षेत्रातील 5 ते 6 लहान पर्यटनस्थळं प्रत्येकी दोन ते अडीच कोटी रुपयांत विकसित करण्याचा मानस असून यामुळे पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असंही बावनकुळेंनी सांगितलं.
अमरावती शहरातील धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांचा विकास : "अमरावती शहरातील अंबादेवी आणि एकवीरा देवी संस्थानचा विकास संपूर्ण शहरात सीसीटीव्ही सर्विलांस यंत्रणा बसवणं, यासह ऐतिहासिक स्थळांचं जतन व संरक्षण करण्याचं काम हाती घेण्यात येणार आहे. यासोबतच सरकारी जागांवरील अतिक्रमण हटवणं, त्या जागांचं संरक्षण करणं आणि नेहरू मैदानाचा सर्वांगीण विकास करणं असंही महत्त्वाचे नागरी प्रकल्प यावर्षी राबवले जाणार आहेत," असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
15 ते 16 हजार कुटुंबांना मिळणार प्रॉपर्टी कार्ड : अमरावती शहर आणि ग्रामीण भागात गत 20 ते 30 वर्षांपासून सरकारी जागांवर वास्तव्यास असलेल्या 15 ते 16 हजार कुटुंबांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचंही बावनकुळे यांनी यावेळी जाहीर केलं.
