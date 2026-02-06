राष्ट्रवादीच्या प्रचार सभेतील बॅनरवरून नवा वाद; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा फोटो गायब
विशेष म्हणजे रायगडमधील राष्ट्रवादीच्या पहिल्याच प्रचार सभेला वादाची किनार लाभली असून, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा फोटो नसलेल्या बॅनरमुळे राजकीय वर्तुळात तो चर्चेचा विषय ठरत आहे.
Published : February 6, 2026 at 9:54 AM IST
रायगड - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतलीय. त्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष करा, असं पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सर्व सेलच्या अध्यक्षांनी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांना लिहित मागणी केलीय. विशेष म्हणजे रायगडमधील राष्ट्रवादीच्या पहिल्याच प्रचार सभेला वादाची किनार लाभली असून, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा फोटो नसलेल्या बॅनरमुळे राजकीय वर्तुळात तो चर्चेचा विषय ठरत आहे.
राष्ट्रवादीकडून प्रथमच जिल्ह्यात ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न : अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर बुधवारी राष्ट्रवादीने प्रथमच जिल्ह्यात ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय; मात्र सभेतील बॅनरनेच आता पक्षाच्या अंतर्गत समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय. प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या या सभेकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. पण बॅनरवर अनेक नेत्यांचे फोटो झळकत असताना राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचाच फोटो नसल्याचे दिसताच कार्यकर्त्यांपासून ते विरोधकांपर्यंत सर्वांनीच आश्चर्य व्यक्त केलंय. हा केवळ तांत्रिक घोळ आहे की जाणीवपूर्वक केलेली उपेक्षा, याबाबत तर्क-वितर्कांना उधाण आलंय.
पक्षातील गटबाजी पुन्हा उफाळून येत असल्याची चर्चा : दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का, या चर्चांनी आधीच जोर धरलेला असताना या घटनेने संशयाला आणखी खतपाणी घातलंय. सोशल मीडियावर तर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर टीकेची झोड उठली असून, पक्षातील गटबाजी पुन्हा उफाळून येत असल्याची चर्चा रंगली आहे. विशेष म्हणजे मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मतदारसंघातील ही पहिलीच मोठी सभा होती. अशा महत्त्वाच्या कार्यक्रमात नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्र्यांचा फोटोच नसल्याने “हा साधा विसर की राजकीय संदेश?” असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जातोय. निवडणुकीच्या तोंडावर घडलेल्या या प्रकारामुळे राष्ट्रवादीतील अंतर्गत राजकारण पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले असून, पक्ष नेतृत्व यावर काय स्पष्टीकरण देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलंय.
