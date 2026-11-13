मुंबई पालिकेला मिळणार नवे भव्य सभागृह! 36 कोटींचा खर्च, 339 आसन क्षमता अन् 6 मजल्यांवर असतील 'या' अत्याधुनिक सुविधा
भविष्यात बांधण्यात येणाऱ्या नवीन सभागृहामध्ये तब्बल 339 नगरसेवक बसू शकतील, इतकी या सभागृहाची क्षमता असणार आहे.
Published : November 13, 2026 at 9:45 AM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये एक अतिशय महत्त्वाचा प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर झाला. यामध्ये नवीन सभागृह बांधण्याचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. गेल्या काही दिवसांपासून सभागृहामध्ये नगरसेवकांना बसायला जागा मिळत नसल्याची तक्रार वेळोवेळी केली जात होती. मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयासह सध्याचे ऐतिहासिक सभागृह 1893 मध्ये उभारण्यात आले आहे. सुरुवातीला नगरसेवकांची संख्या कमी असल्यामुळे हे सभागृह पुरेसे होते. 1991 नंतर नगरसेवकांची संख्या वाढल्यामुळे या सभागृहात जागा अपुरी पडू लागली. आता नगरसेवकांची संख्या 237 इतकी झाली असून सभागृहात पत्रकार, चिटणीस विभागाचे अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित असल्यामुळे जागा अपुरी पडत आहे.
Mumbai’s proposed new Corporation Hall in @mybmc headquarters: What’s planned inside the six-storey building? A new six-storey building is proposed opposite the BMC headquarters at Fort. But the building will house more than just a new hall for Mumbai’s corporators. Basement: Parking Ground floor: Entrance lobby and gallery hall Podium 1: Parking Podium 2: Badminton court and parking Third floor: Gymnasium and indoor games Fourth floor: Reception, waiting area, conference facilities, offices, dining area and open cafeteria Fifth and sixth floors: Auditorium, proposed to accommodate 332 corporators, with a media gallery. Some key numbers: Total construction area: 5,995 sq m (64,530 sq ft) Building height: 31.90 metres Parking provided: 40 spaces Parking requirement as per DCPR: 109 spaces The project is expected to take around two years to complete, subject to approvals, including heritage clearance.— Richa Pinto (@richapintoi) November 12, 2026
भविष्यात बांधण्यात येणाऱ्या नवीन सभागृहामध्ये तब्बल 339 नगरसेवक बसू शकतील, इतकी या सभागृहाची क्षमता असणार आहे. हा प्रस्ताव जेव्हा पटलावर आला, तेव्हा यावर पहिला आक्षेप मनसे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी घेतला. "हा प्रस्ताव इंग्रजीमध्ये आहे. मुंबई महानगरपालिकेला मराठीचे काही वावडे आहे का?" असा सवाल यावेळी यशवंत किल्लेदार यांनी उपस्थित केला. याबरोबरच "हा प्रस्ताव मराठीमध्ये आणला असता तर अधिक चांगले झाले असते. अशा प्रकारची चूक अधिकारी वारंवार करत आहेत आणि याकडे कानाडोळा केला जात आहे", असा आरोपही यशवंत किल्लेदार यांनी केला.
दुसरीकडे जमीर कुरेशी यांनी, "नक्की कोणत्या नियमांखाली हे टेंडर मंजूर करण्यात आले आहे?" असा सवाल उपस्थित केला. "आधी प्रस्तावित जागा 4719 चौरस मीटर होती, जी आता 26 टक्क्यांनी वाढली आहे; असे कसे?" असा प्रश्न विचारत त्यांनी पुढे म्हटले की, "हा जो प्रकल्प बांधण्यात येणार आहे, त्याला किती खर्च येणार आहे आणि भविष्यात हा खर्च वाढवला जाऊ शकतो का?" तर काँग्रेस गटनेते अश्रफ आजमी यांनी एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. हा संपूर्ण प्रकल्प किती काळामध्ये पूर्ण होणार आहे, या ठिकाणी किती सुरक्षारक्षक असतील, सुरक्षारक्षणाची कशा प्रकारे तरतूद केली जाईल आणि येण्या-जाण्यासाठी जुन्या इमारतीपासून नव्या इमारतीपर्यंत विशेष ब्रिज बांधण्यात येणार आहे का, असे प्रश्न त्यांनी विचारले.
सभागृह नेते गणेश खणकर यांनीदेखील यावेळी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत, बांधण्यात येणारा हा नवीन सभागृहाचा प्रकल्प संपूर्ण मुंबईसाठी एक आदर्श प्रकल्प ठरू शकतो, असे मत व्यक्त केले. पिण्याव्यतिरिक्त इतर सर्व ठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या साहाय्याने पाणी वापरले जाणार असून, इमारतीमध्ये फक्त पिण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेचे पाणी वापरले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याचबरोबर इमारतीवर सोलर पॅनेलदेखील बसवण्यात येतील, अशी माहिती गणेश खणकर यांनी दिली. येत्या 2 वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून या कामासाठी 36 कोटी रुपये इतका खर्च येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय, स्थायी समितीच्या या बैठकीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पार्किंगच्या मुद्द्यावर तीव्र भावना व्यक्त करत या ठिकाणी पार्किंगची पुरेशी सोय असणार आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. नवीन इमारतीमध्ये केवळ 70 ते 80 गाड्यांच्या पार्किंगची सोय करण्यात आली आहे. मात्र, नगरसेवकांची संख्या अधिक असल्याने पार्किंगची अपुरी सोय नगरसेवकांच्या मोठ्या गैरसोयीचे कारण ठरू शकते, अशी चिंता यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
नव्या सभागृहाची ही इमारत 6 मजली असणार असून ती मुंबई महानगरपालिकेसमोर आझाद मैदानाच्या बाजूला बांधली जाणार आहे. या इमारतीचे एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ 5995 चौरस मीटर इतके असून उंची 31.90 मीटर असणार आहे. इमारतीच्या बेसमेंटमध्ये पार्किंग, तर तळमजल्यावर गॅलरी हॉल आणि एन्ट्रन्स लॉबी असेल. 'पोडियम 1' वर पार्किंग, तर 'पोडियम 2' वर बॅडमिंटन कोर्ट आणि पार्किंगची सोय असणार आहे. तिसऱ्या मजल्यावर जिम्नॅशियम आणि इनडोअर गेम्स, तर चौथ्या मजल्यावर रिसेप्शन, वेटिंग रूम, कॉन्फरन्स ऑफिस, डायनिंग आणि कॅफेटेरिया असणार आहे. याशिवाय, पाचव्या आणि सहाव्या मजल्यावर मुख्य ऑडिटोरियम उभारण्यात येणार आहे.
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