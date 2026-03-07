ETV Bharat / state

नवीन संचमान्यता निकषांचा फटका; मुंबईतील 55 मराठी अनुदानित शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर

अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी समोर आली असून, येत्या चार महिन्यांत काही शाळा बंद होण्याची शक्यता शाळा व्यवस्थापनांकडून व्यक्त केली जात आहे.

New Staff Approval Norms Hit
नवीन संचमान्यता निकषांचा फटका (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 7, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : राज्य शासनाने 5 मार्च 2024 रोजी जाहीर केलेल्या नवीन संचमान्यता निकषांचा परिणाम आता मुंबईतील अनेक मराठी शाळांवर दिसून येत आहे. या नव्या नियमांमुळे शहरातील 67 मराठी अनुदानित शाळांमधील अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षकच उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत या शाळा बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शासनाच्या नियमांनुसार एखाद्या वर्गासाठी शिक्षक पद मंजूर होण्यासाठी त्या वर्गात किमान 20 विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याने त्या वर्गांसाठी शिक्षक पदांना मंजुरी मिळत नाही. यामुळे 55 शाळांमधील सहावी ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. ही बाब अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी समोर आली असून, येत्या चार महिन्यांत काही शाळा बंद होण्याची शक्यता शाळा व्यवस्थापनांकडून व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय विविध कारणांमुळे मुंबईतील काही शाळांची संचमान्यता अद्याप प्रलंबित असल्याची माहितीही समोर आली आहे.

32 शाळा शून्य संचमान्यतेच्या श्रेणीत : पश्चिम विभागाचे शिक्षण निरीक्षक संजय जावीर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या विभागात 32 शाळा शून्य संचमान्यतेच्या श्रेणीत गेल्या आहेत. तर दक्षिण विभागात चार खासगी अनुदानित शाळा शून्य पटाच्या ठरल्या असल्याचे शिक्षण निरीक्षक डॉ. वैशाली वीर यांनी सांगितले. याशिवाय उत्तर विभागात 19 शाळा शून्य संचमान्यतेच्या ठरल्या असल्याची माहिती त्या विभागाच्या शिक्षण निरीक्षकांनी दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर शिक्षकांच्या कमतरतेचा परिणाम होऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. यावर शिक्षण विभागाचे निरीक्षक मुश्ताक शेख यांनी सांगितले की, शासनाने जाहीर केलेल्या नवीन संचमान्यता निकषांनुसारच शून्य संचमान्यतेची ही कार्यवाही करण्यात येत आहे.

15 हजारांहून अधिक शाळांना मुख्याध्यापक मिळणार नाहीत : दरम्यान, राज्यातील परिस्थितीबाबतही शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यातील सुमारे 15 हजारांहून अधिक शाळांना मुख्याध्यापक मिळणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अतिरिक्त शिक्षकांची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी बदली करण्याची शक्यता असली तरी इतक्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांची संचमान्यतेमध्ये गणना होत नसेल तर त्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचे काय, असा सवाल शिक्षक भारतीच्या जिल्हाध्यक्ष कल्पना शेंडे यांनी उपस्थित केला आहे. नवीन निकषांनुसार इयत्ता 1 ली ते 5 वीमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या 75931 शाळांना केवळ एकच शिक्षक देण्यात येणार आहे. तर इयत्ता 5 वी ते 10 वीपर्यंत 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या वर्गांना एकही शिक्षक पद मंजूर होणार नाही. या संदर्भात शिक्षक आमदार जे. मो. अभ्यंकर यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात सुमारे 57 हजार आणि राज्यात जवळपास एक लाख विद्यार्थी ‘आधारविना’ असल्याची परिस्थिती आहे. तसेच 55 शाळा शून्य पटाच्या झाल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांना शिक्षक मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

TAGGED:

MARATHI SCHOOL
55 MARATHI AIDED SCHOOLS
MARATHI SCHOOLS CLOSED
मराठी अनुदानित शाळा बंद
NEW ACCREDITATION CRITERIA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.