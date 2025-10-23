राज्य सरकार आणि मोबाईल कंपन्यांच्या वादात भुयारी मेट्रोतील प्रवाशी अद्याप 'नेटवर्क'च्या प्रतिक्षेत!
भुयारी मार्गात सिग्नल न मिळाल्यानं, आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा साध्या संवादासाठी देखील अडचणी निर्माण होत आहेत.
Published : October 23, 2025 at 4:55 PM IST
मुंबई : देशातील पहिली पूर्णत: भुयारी मेट्रो (मुंबई मेट्रो लाइन-3) सुरू होऊन आता काही दिवस उलटले आहेत. मात्र, या मेट्रोमध्ये अद्याप मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्यामुळं प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. भुयारी मार्गात सिग्नल न मिळाल्यानं, आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा साध्या संवादासाठी देखील अडचणी निर्माण होत आहेत. राज्य सरकार आणि खासगी मोबाईल कंपन्यांमध्ये शुल्कावरून सुरू असलेल्या वादामुळं ही समस्या उद्भवली असून, याचा फटका लाखो प्रवाशांना बसत आहे.
प्रवाशांचा विना-नेटवर्क प्रवास : मेट्रो लाइन-3 ही कुलाबा-बांद्रा-सीप्झ या 33.5 किलोमीटरच्या मार्गावर धावते. ऑक्टोबर 2024 मध्ये या लाइनचा पहिला टप्पा (आरे ते बीकेसी) सुरू झाला, तर 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संपूर्ण लाइन कार्यान्वित करण्यात आली. मेट्रोच्या बांधकामादरम्यान नेटवर्क लाईन्स टाकण्यात आल्या असून, मोबाईल कंपन्यांना त्यांची उपकरणे सहज जोडता येऊ शकतात. मात्र, या सुविधेसाठी लागणारे शुल्क भरण्यास खासगी कंपन्या तयार नसल्यानं राज्य सरकारनं त्यांना परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळं प्रवाशांना विना-नेटवर्क प्रवास करावा लागत आहे.
शुल्कावरून वाद : मेट्रो उभारणीदरम्यान नेटवर्क लाईन्स टाकण्यासाठी सरकारला मोठा खर्च आला आहे. हा खर्च वसूल करण्यासाठी सरकारनं नाममात्र शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, मोबाईल कंपन्या हे शुल्क नाकारत असून, ही सुविधा मोफत मिळावी, अशी मागणी करत आहेत. सरकारनं 'शुल्काशिवाय परवानगी नाही' अशी कठोर भूमिका घेतल्यानं नेटवर्क सुविधा सुरू होण्यास विलंब होत आहे. यामुळं प्रवाशांचा खोळंबा होत आहे.
दररोज दीड लाख प्रवाशांना त्रास : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशननं (एमएमआरसी) या लाइनचे बांधकाम पूर्ण केलं असून, दररोज सुमारे दीड लाख प्रवासी या मेट्रोचा वापर करतात. मात्र, भुयारी मार्गात सिग्नल नसल्यानं प्रवासी कॉल, इंटरनेट किंवा मेसेजिंग सुविधांचा उपयोग करू शकत नाहीत. यामुळं नोकरदार, व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि दैनंदिन प्रवास करणाऱ्यांना मोठी अडचण भासत आहे. आरे ते कफ परेड मार्गावर दररोज प्रवास करणारे शशांक नाईक म्हणाले, "मेट्रोच्या प्लॅटफॉर्मवर पोहोचण्याआधीच फोन बंद होतो. कामावर जाताना किंवा घरी परतताना कुटुंबाशी बोलता येत नाही. सरकार आणि कंपन्यांमधील वादात सामान्य प्रवाशांना का भरडलं जावं? मेट्रो-3 आधुनिक असली तरी, नेटवर्क नसल्यानं 90च्या दशकात परत गेल्यासारखे वाटते."
लवकरच तोडगा निघेल - मुख्यमंत्री : याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मेट्रो-3 मध्ये आम्ही नेटवर्क लाईन्स टाकून ठेवल्या आहेत. मोबाईल कंपन्या मोफत सुविधा मागत आहेत, पण प्रकल्पासाठी झालेल्या खर्चामुळं नाममात्र शुल्क आकारणे आवश्यक आहे. मुंबईकरांनी काळजी करू नये, ही समस्या लवकरच सुटेल."
हेही वाचा :