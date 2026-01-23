ETV Bharat / state

नेताजी सुभाषचंद्र बोस : संघर्ष आणि अद्भुत नेतृत्वाचा इतिहास

आझाद हिंद सेनेच्या स्थापनेमागचा इतिहास यासह सुभाषचंद्र बोस यांचं भारतीय इतिहासातील महत्त्वपूर्ण योगदानाबद्दल इतिहासाचे अभ्यासक प्रा. वैभव मस्केंनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना विशेष माहिती उलगडली.

Netaji Subhas Chandra Bose: A history of struggle and extraordinary leadership
नेताजी सुभाषचंद्र बोस : संघर्ष आणि अद्भुत नेतृत्वाचा इतिहास (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 9:56 AM IST

अमरावती : नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक असं व्यक्तिमत्त्व ज्यांच्याबाबत आजही अनेक गैरसमज, संभ्रम आणि अपूर्ण माहिती समाजात आहे. त्यातील सर्वात मोठा गैरसमज म्हणजे आझाद हिंद सेनेची स्थापना नेताजींनी केलीय. प्रत्यक्षात या सेनेची मुहूर्तमेढ क्रांतिकारक रासबिहारी बोस यांनी रोवली होती. मात्र या आझाद हिंद सेनेचं नेतृत्व खऱ्या अर्थानं सुभाषचंद्र बोस यांनीच केलं. आझाद हिंद सेनेच्या स्थापनेमागचा इतिहास यासह सुभाषचंद्र बोस यांचं भारतीय इतिहासातील महत्त्वपूर्ण योगदान यासंदर्भात त्यांच्या 129 व्या जयंतीनिमित्त इतिहासाचे गाढे अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना विशेष माहिती उलगडली.

रासबिहारी बोस हे आझाद हिंद सेनेचे मूळ शिल्पकार : रासबिहारी बोस हे जहाल क्रांतिकारक होते. ब्रिटिशांविरोधातील कट कारस्थान प्रकरणात त्यांना अटक झाली होती. पुराव्याअभावी त्यांची सुटका झाली. पुढे त्यांच्या विरोधात ठोस पुरावे मिळण्याची शक्यता दिसू लागल्यानं त्यांनी भारतातून पलायन करत जपानमध्ये आश्रय घेतला. जपानमध्ये त्यांनी जपानी युवतीशी विवाह केला. त्यांचा मुलगा दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या बाजूनं लढताना मारला गेला. ही बाब त्यांच्या आयुष्यातील मोठी शोकांतिका ठरली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिशांनी भारतातून मोठं सैन्य जपान विरोधात पाठवलं. या युद्धात ब्रिटिशांचा पराभव झाला आणि हजारो भारतीय सैनिक जपानच्या ताब्यात आलेत. या भारतीय सैन्यावर जपानी लष्करानं अमानुष अत्याचार केलेत. त्यांना मारहाण केली. त्यांच्याकडून जपानमध्ये रस्ते, पूल, उद्यानं बांधण्याची जबाबदारीची कामं करून घेतली. रासबिहारी बोस यांनी भारतीयांचे होणारे हाल पाहता त्यावेळी जपानचे लष्कर प्रमुख तोजो यांची भेट घेतली. हे सैनिक भारताचे आहेत. त्यांचा काही दोष नाही त्यांचा वापर ब्रिटिशांविरोधात केला जाऊ शकतो, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. त्यांची भूमिका जपानने स्वीकारली आणि या पराभूत भारतीय सैनिकांचे एकत्रीकरण करून रासबिहारी बोस यांनी या दलाला आझाद हिंद सेना असं नाव दिलं. सुरुवातीच्या काळात मोहन सिंग नावाच्या व्यक्तीनं आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व केलं.

सुभाषचंद्र बोस यांचा थरारक प्रवास : जपानमध्ये आझाद हिंद सेनेची स्थापना होत असताना नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे भारतात कोलकाता येथून ब्रिटिशांच्या नजरकैदेतून सुटून अफगाणिस्तानमार्गे जर्मनीत पोहोचले. भगतराम तलवार याच्या मदतीने बनावट इटालियन पासपोर्ट वापरून त्यांनी जर्मनीत प्रवेश केलाय. सुरुवातीला हिटलरनं नेताजींना भेट देण्यास टाळाटाळ केली. भारतीयांना हीन समजणारी हिटलरची मानसिकता याला कारणीभूत होती. जर्मनीत नेताजी आजारी पडले. तेव्हा एमिली नावाची परिचारिका त्यांच्या सान्निध्यात आली आणि पुढे त्या दोघांनी विवाह केला.

हिटलरची भेट आणि वैचारिक दरी : बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर नेताजींची हिटलर सोबत भेट झाली. या भेटीदरम्यान हिटलरचं सामाजिक आणि ऐतिहासिक ज्ञान अत्यंत मर्यादित आहे, याची जाणीव नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना झाली. या भेटीदरम्यान नेताजींनी गौतम बुद्धांची प्रतिमा हिटलरला दाखवली असता हे कोण असा प्रश्न हिटलरने केला. त्यावेळी हे भगवान गौतम बुद्ध आहेत, ज्यांनी जगाला शांततेचा संदेश दिला, असं नेताजींनी सांगितलं. यानंतर हिटलरनं‌ मग महात्मा गांधी कोण आहेत? असा प्रश्न नेताजींना केला. हिटलरनं रशिया विरुद्ध पाठवलेलं सैन्य ही देखील मोठी चूक असल्याचं नेताजींच्या लक्षात आलं. हिटलरचं ज्ञान पाहता हिटलर युद्ध जिंकू शकणार नाही हे नेताजींना स्पष्ट कळलं.

पाणबुडीतून नेताजी पोहोचले जपानला : नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी हिटलरकडे मला जपानला पोहोचवण्याची व्यवस्था करा, अशी मागणी केली. हिटलरनं एका पाणबुडीद्वारे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना जपानमध्ये पाठवण्याची व्यवस्था केली. जपानमध्ये पोहोचल्यावर जपानी लष्कर प्रमुख तोजो आणि रासबिहारी बोस यांची नेताजींनी भेट घेतली. आझाद हिंद सेनेची पाहणी करताच नेताजी भारावून गेलेत. सैनिकही नेताजींना पाहून प्रचंड उत्साही झाले. यावेळी रासबिहारी बोस यांनी नेताजींना आझाद हिंद सेनेचं नेतृत्व स्वीकारण्याची विनंती केली. नेताजींनी आझाद हिंद सेनेचं नेतृत्व स्वीकारताच सेनेचं स्वरूप पालटलं. सैनिकांना गणवेश, शस्त्रास्त्रे आणि प्रशिक्षण मिळालं. जपानमध्ये भारतीय सैनिकांचे एक शिस्तबद्ध लष्कर उभं राहिलं, असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के म्हणाले.

चलो दिल्लीची घोषणा : नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी भारताकडे कूच केली. आझाद हिंद सरकारची स्थापना त्यांनी केली. अंदमान-निकोबार बेटं जिंकून त्यांना शहीद आणि स्वराज ही नावं देण्यात आली.

युद्धाला कलाटणी मिळाली : अमेरिकेनं जपानच्या हिरोशिमा शहरावर 6 ऑगस्ट 1945 ला आणि‌ नागासाकी शहरावर 9 ऑगस्ट 1945 ला अणुबॉम्ब टाकला. यानंतर दुसऱ्या महायुद्धाचं चित्र बदललं. जपान पराभूत होऊ लागला परिणामी आझाद हिंद सेनेला माघार घ्यावी लागली. नेताजींना या काळात असंख्य संकटांचा सामना करावा लागला.

गांधी आणि नेताजींमध्ये मतभेद, मात्र वैर नाही : महात्मा गांधी आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यात वैचारिक मतभेद होते, पण या दोघांमध्ये कुठलेही वैर नव्हतं. नेताजींनी रेडिओवरून गांधीजींना पहिल्यांदा राष्ट्रपिता असं संबोधलं. गांधीजींना हिटलरपेक्षा ब्रिटिश परवडणारे असं ठामपणे वाटायचं आणि गांधीजींचं मत हे काळातील वास्तव होतं, असं प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के म्हणाले.

नेहरू आणि नेताजींची मैत्री इतिहासातील अनोखा अध्याय : 1938 मधलं हिरापूर आणि 1939 मध्ये त्रिपुरी येथील काँग्रेस अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी नेताजी सुभाषचंद्र बोस होते. याच काळात त्यांनी नियोजन समितीची स्थापना करून पंडित जवाहरलाल नेहरूंना या समितीचे अध्यक्ष केलं आणि देशभर पंचवार्षिक योजना राबविण्याचे काम पंडित नेहरूंकडून करून घेतलं. इतिहासकारांच्या मते, मोतीलाल नेहरूंनाही नेताजी आपल्या मुलापेक्षा पुढे वाटायचे. आयसीएस परीक्षा उत्तीर्ण असल्यामुळं मोतीलाल नेहरू यांनी अनेकदा नेहरूंपेक्षा सुभाषचंद्र बोस वरचढ राहतील, अशी भीती अनेकदा व्यक्त केली. असं असलं तरी पंडित नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्यातील मैत्री ही अतूट होती, असं. प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के यांनी स्पष्ट केलंय.

विमान अपघात आणि शहानवाज समिती : 18 ऑगस्ट 1945 रोजी फॉर्मोसा अर्थात आजच्या तैवान येथून नेताजी सुभाषचंद्र बोस ज्या विमानातून प्रवास करत होते, त्या विमानाची क्षमता ही 10 जणांची असताना त्यामध्ये सुभाषचंद्र बोस यांच्यासह 18 जण बसले होते. यासह बरंच सोनं सुभाषचंद्र बोस यांनी त्या विमानात सोबत घेतलं होतं. रशियाला मदत मागण्याकरिता सुभाषचंद्र बोस निघाले असताना हे विमान कोसळलं. नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि शहनवाज हुसेन यांनी विमानातून उडी मारली. मात्र नेताजी 90 टक्के भाजले गेलेत. उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालं. पुढे देश स्वतंत्र झाल्यावर पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या निधनाबाबत चौकशीसाठी नेमलेल्या शहनवाज समितीनं नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यूची अधिकृत पुष्टी केली. यानंतर खोसला समिती आणि आता 20 वर्षांपूर्वी नेमण्यात आलेल्या मुखर्जी समितीनंदेखील सुभाषचंद्र बोस यांचं 18 ऑगस्ट 1945 ला विमान अपघातात निधन झालं, असाच अहवाल दिलाय.

आयपीएस अधिकारी ते क्रांतिकारक : सुभाषचंद्र बोस यांनी आयपीएस परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. ते आयुक्त असताना त्यांच्यासमोर उपायुक्त असणारा ब्रिटिश व्यक्ती पायावर पाय ठेवून त्यांच्या दिशेने बूट रोखून बसला असता नेताजींनी त्याला टोकलं. त्यावेळी भारतीयांना आम्ही आमच्या बुटाच्या टोकावरच ठेवतो असं वक्तव्य त्यानं केलं. यामुळं व्यतीत झालेल्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांना इंग्रज केवळ राजकारण्यांनाच घाबरू शकतात हे लक्षात आलं. यानंतर सुभाषचंद्र बोस यांनी नोकरीचा राजीनामा देऊन राजकारणात प्रवेश घेतला. कलकत्ता महापालिकेची निवडणूक लढवली. निवडणूक जिंकल्यावर ते कलकत्त्याचे महापौर झालेत. पुढे दिनबंधू चित्तरंजन दास आणि वासंती देवी यांच्या माध्यमातून ते काँग्रेसमध्ये आलेत. पुढे ते महात्मा गांधींच्या संपर्कात आले. महात्मा गांधींनी ही नेताजींना मानसपुत्र मानलं होतं ही माहिती फार कमी लोकांना आहे. पुढे महात्मा गांधी आणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या प्रचंड वैचारिक मतभेद समोर जरी आले असले तरी दोघांनीही कायम एकमेकांचा आदर राखला, असं प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के म्हणाले.

