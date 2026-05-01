नेस्को ड्रग्ज प्रकरणातील मुख्य आरोपी महेश खेमलानीला मुंबई विमानतळावरून अटक!
फरार असलेल्या महेश खेमलानी उर्फ मार्कला अटक करण्यात वनराई पोलिसांना यश आलं आहे.
Published : May 1, 2026 at 6:45 PM IST
मुंबई : नेस्को ड्रग्ज प्रकरणातील मुख्य आरोपीला अखेर मुंबई पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. या प्रकरणानंतर फरार असलेल्या महेश खेमलानी उर्फ मार्कला अटक करण्यात वनराई पोलिसांना यश आलं आहे. ही या प्रकरणातील 12 वी अटक आहे. महेश खेमलानी हा एक मोठा आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्कर आहे. नेस्को प्रकरणानंतर थायलंडला फरार झालेला महेश खेमलानी भारतात परतताच पोलिसांनी त्याला शुक्रवारी (1 मे) मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून अटक केली. या प्रकरणात अटक झालेल्या जिया जेकबचा महेश खेमलानी हा लिव्ह इन पार्टनर आहे.
आरोपी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते : मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील गोरेगावच्या नेस्को कंपाऊंडमध्ये घडलेल्या ड्रग्ज प्रकरणानं पुन्हा एकदा सर्वांना हादरवून सोडलं. या प्रकरणाचा तपास जसा पुढं जातोय, तसं या प्रकरणातल्या नव्या धक्कादायक गोष्टी समोर येत आहेत. या प्रकरणात आणखी एक खळबळजनक बाब म्हणजे पुन्हा एकदा ड्रग्ज आणि बॉलिवूडचं समोर आलेलं कनेक्शन. या प्रकरणी बॉलिवूडशी सबंधित 33 वर्षांच्या अभिनेत्रीला अटक करण्यात आलीय. तिच्या चौकशीतून करण्यात आलेल्या तपासादरम्यान, पोलिसांच्या हाती अनेक महत्त्वाचे धागेदोरे लागले आहेत. या प्रकरणातील आरोपी आणि मुख्य ड्रग्ज सप्लायर महेश खेमलानी याच्यासोबत जिया जेकब ही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होती. तिचं महेश खेमलानीसोबत एक जॉईंट अकाउंट आहे. या बँक खात्यातून सुमारे 14 लाख 95 हजार 400 रुपये जमा होते. ही सर्व रक्कम अंमली पदार्थांच्या विक्रीतून मिळवल्याचा संशय पोलिसांना आहे.
कोण आहे जिया जेकब? : मुंबईतील अंधेरीतल्या एका प्रसिद्ध डान्स बारमध्ये काही वर्षांपूर्वी जिया जेकब ऊर्फ जिया रेचलची प्रचंड क्रेझ होती. डान्स फ्लोअरवरील जियाचा डान्स, तिचं सौंदर्य आणि अदांमुळं तिला बारबाला नाही तर एक मॉडेल-डान्सर म्हणून ओळखलं जायचं. जियाचा डान्स बघण्यासाठी या बारमध्ये शौकिनांची गर्दी व्हायची. 2020 मध्ये या डान्स बारवर छापा टाकत मुंबई पोलिसांनी जियासह पाच बारगर्ल्सना अटक केली होती. परंतु नंतर त्या सर्वांची जामिनावर सुटका झाली. बारमध्ये टॉप डान्सर असलेल्या जियानं त्यानंतर बॉलिवूडमध्ये नशिब आजमावण्याचं ठरवलं. बारमध्ये डान्सर म्हणून काम करताना जियाची अनेक धनाढ्य ग्राहक होते. त्यापैकी काहीजण फिल्म इंडस्ट्रीशीही संबंधित होते. याच कनेक्शनचा फायदा उचलून जियानं सुरूवातील काही कमी बजेटच्या सिनेमांत काम मिळवलं. परंतु तिला त्यातून फारसं यश मिळालं नाही. पुढं नशेच्या आहारी गेलेल्या जियाला काहीकाळ रिहॅब सेंटरमध्ये पाठवण्यात आलं होतं.
महेश खेमलानीचा स्वत:पेक्षा जास्त विश्वास जियावर होता : बारमध्ये काम करतानाच जियाची मैत्री महेश खेमलानी याच्यासोबत झाली होती. महेश खेमलानीचं सुरूवातीपासून सतत परदेशात जाणं-येणं असायचं, काहीवेळा तो जियालाही सोबत घेऊन जायचा. तसंच महेश खेमलानीनं जियाला मीरा रोड इथं एक फ्लॅट घेऊन दिला होता. महेश खेमलानीचा स्वत:पेक्षा जास्त विश्वास जियावर होता, याचे काही ठोस पुरावे वनराई पोलिसांना मिळाले आहेत. कारण वनराई पोलिसांनी जेव्हा जियाच्या बँक खात्यांची चौकशी केली, तेव्हा त्यात 50 लाख रुपयांचं ट्रान्सॅक्शन्स आढळून आलं आहे. यात आश्चर्याची बाब म्हणजे गोरेगावमधील नेस्को इथल्या ड्रग्ज प्रकरणानंतर तिचं बँक खात पूर्णपणे रिकामं करण्यात आलं होतं.
जियाकडे ड्रग्ज सिंडिकेटची बरीच माहिती : जियाच्या खात्यातील सर्व पैसे दुसऱ्या खात्यात पाठवले गेलेत का? किंवा त्याचं क्रिप्टो करन्सीत रुपांतर केलंय का? याचा सध्या पोलीस तपास करत आहेत. कारण नेस्कोतील कार्यक्रमात ड्रग्जचा पुरवठा केलेल्या आयुष साहित्य, शुभ अग्रवाल, विनित गेरलानी आणि आनंद पटेल हे नियमितपणे याच खात्यात रक्कम जमा करत होते. महेश खेमलानीच्या सांगण्यावरून आरोपी आनंद पटेल, विनीत गैरेलानी आणि आयुष साहित्य यांनी तब्बल 4.37 लाख रुपये जियाच्या अकाऊंटवर पाठवले होते. हे पैसे ऑनलाईन ट्रान्सफरद्वारे करण्यात आले आहेत. हे पैसे पाठवण्यासाठी जियाच्या बँक खात्याचा स्कॅनर महेश खेमलानीनंच आरोपींना पाठविल्याचं तपासात समोर आलं आहे. तसंच जिया ही महेश खेमलानीच्या माध्यमातूनच ड्रग्जच्या या व्यापारात उतरल्याची माहिती पोलीस तपासातून समोर आली आहे. जियाकडे ड्रग्ज सिंडिकेटची बरीच माहिती आहे. जियाच्या बँक खात्याशी संबंधित अनेक ड्रग्ज विक्रेत्यांच्या मुसक्या आवळत त्यांच्या व्यवहारांची पोलीस सध्या चौकशी करत आहेत. आता महेश खेमलानीच्या अटकेनंतर याप्रकरणातील आणखीन काही मोठे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोकडून जप्तीची कारवाई : ड्रग्ज माफियांविरोधातील कारवाईचा विस्तार वाढवत आता नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोनं ड्रग्ज सिंडिकेटचा म्होरक्या आणि इतर सहकाऱ्यांची एकूण 3.78 कोटींची मालमत्ता गोठवली आहे. ज्यात 5 बँक खाती, 1 स्थावर मालमत्ता, रोख रक्कम, दागिने आणि 2 वाहनांचा समावेश आहे. मुख्य आरोपी दानिश एम. आणि त्याची सहकारी हेन्ना एस. यांच्याशी संबंधित या मालमत्ता आहेत. 18 सप्टेंबर 2025 रोजी पुण्यात 502 ग्रॅम मेफेड्रोन जप्त करण्यात आलं होतं. त्यातून मिळालेल्या माहितीतून झालेल्या पुढील कारवाईत हेन्ना एस.च्या घरातून 839 ग्रॅम मेफेड्रोन जप्त करण्यात आलं होतं. या ड्रग्ज प्रकरणात एम.झेड. शेख यालाही अटक झाली होती. आरोपी दानिश एम. आणि हेन्ना एस. यांचा अनेक राज्यांत वावर असून ते सतत ठिकाण बदलत फरार राहण्यात पटाईत आहेत. गोव्यातील रिसॉर्टमधून ऑक्टोबर 2025 मध्ये दोघांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी एच.ए. शेख उर्फ दानिश पीपी याला 25 एप्रिल 2026 रोजी मुंबईत येताना विमानतळावर अटक करण्यात आली होती. या अटकसत्रांनंतर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोकडून आता आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी सुरू करण्यात आली असून या ड्रग्ज नेटवर्कची आर्थिक कंबर मोडण्यासाठी त्यांच्यांशी संबंधित मालमत्ता गोठवण्याची रणनीती तपास यंत्रणेनं सुरू केली आहे.
