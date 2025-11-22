भाऊ, बहीण, बायको...विदर्भात नेत्यांच्या नातेवाईकांनाच तिकीट, तळागाळातले कार्यकर्ते उचलणार सतरंज्या
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एक अजब चित्र पाहायला मिळत आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी नेत्यांच्या नातेवाईकांनाच नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळाल्याचं दिसत आहे.
Published : November 22, 2025 at 2:29 PM IST
नागपूर: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झालं आहे. विदर्भात बहुरंगी लढत होणार असल्याचं चित्र बघायला मिळत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका या स्थानिक कार्यकर्त्यांसाठी असतात. इथेच त्यांच्या नेतृत्वगुणांना वाव मिळतो, असं बोललं जातं. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांच्या परंपरेनुसार या निवडणूकीतही प्रामाणिक तळागाळातील कार्यकर्त्यांवर सतरंज्या उचलण्याची वेळ आली आहे.
याचं प्रमुख कारण म्हणजे, विदर्भातील अनके जिल्ह्यात नेत्यांनी नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आपल्या घरातचं शोधून काढले आहेत. यामध्ये भाजपा आघाडीवर असली तरी काँग्रेस देखील मागं नसल्याचं चित्र आहे. विदर्भातील कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या नेत्यांनी आपल्या भावाला, बहिणीला आणि बायकोला उमेदवारी दिली आहे? याचा आढावा आपण घेणार आहोत.
सर्वपक्षीय नेत्यांचे नातेवाईक रिंगणात : सत्ता व पॉवर ही प्रत्येक नेत्यालाच हवी-हवीशी वाटते. सत्ता आणि ताकदीच्या जोरावर नेतेमंडळी भविष्यातील राजकारणात जम बसवण्यासाठी आपलं मैदान तयार करत असतात. कोणत्याही नेत्याच्या मागं धावणारे शेकडो कार्यकर्ते असतात. कारण त्या कार्यकर्त्यांना अपेक्षा असते की, नेते आपली कामं मार्गी लावतील. अनेकांना तर नेते मंडळींसारखं राजकारणात जाण्याची मनोमन इच्छा असते, त्यासाठी वर्षानुवर्षे नेत्याची मर्जी राखण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची तयारी त्यांची असते. मात्र, ज्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका लागतात, त्यावेळी नेत्यांचा खरा चेहरा कार्यकर्त्यांच्या पुढे येतो.
उमेदवारी नेत्यांच्याच घरात : वर्षानुवर्षे राबलेला आणि झटलेला कार्यकर्ताला यंदा आपल्याला उमेदवारी मिळेल या आशेत असतो. मात्र, त्याचवेळी उमेदवारी नेत्याच्या पत्नीला, भावाला, वहिनीला किंवा मर्जीतील नातेवाईकांना मिळालेली असते. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नेत्यांच्या की कार्यकर्त्यांच्या? हा मोठा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतो. प्रत्येक नेता ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची म्हणत असला तरी वास्तव मात्र वेगळंच आहे.
यवतमाळच्या राजकारणात घराणेशाहीचा थाट : यवतमाळ नगरपालिका निवडणुकीत राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी तर स्वतःच्या मुलीला उमेदवारी दिली आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी भाजपाकडून अॅड. प्रियदर्शनी अशोक उईके रिंगनात उभ्या आहेत. प्रियदर्शनी उईके या अशोक उईके यांची जेष्ठ कन्या आहे. प्रियदर्शनी पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहे. तर काँग्रेसकडून नगराध्यक्ष पदासाठी प्रियंका जितेंद्र मोघे उभ्या आहे. प्रियंका मोघे या काँग्रेसचे जेष्ठ नेते तथा माजीमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या स्नुषा (सून) आहेत. त्यांच्या मुलानं आर्णी मतदार संघातून विधानसभा लढविली होती हे विशेष. तर पुसद नगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नगराध्यक्ष पदासाठी अॅड. मोहिनी इंद्रनील नाईक यांनी नामांकन दाखल केलं आहे. मोहिनी नाईक या माजी मंत्री मनोहर नाईक यांच्या स्नुषा तर राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या पत्नी आहेत.
अमरावतीतही नेत्यांचे नातेवाईक आघाडीवर : अमरावती जिल्ह्यात नवनीत राणा, रवी राणा, यशोमती ठाकूर, बच्चू कडू यांसारखे दिग्गज नेते आहेत. त्यामुळे इथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नेत्यांचे नातेवाईकच उमेदवारी मिळवण्याच्या शर्यतीत पुढे दिसत आहेत. 'फडणवीस कुटुंबात मी शेवटचा राजकारणी असेल', असे जरी देवेंद्र फडणवीस म्हणत असले तरी त्यांचे नातेवाईक निवडणूक लढवू शकतात. विरोधी उमेदवारानं उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मामेभावानं निवडणूकीत बिनविरोध विजय मिळवला आहे. तर दुसरीकडे भाजपाचं वर्चस्व असणाऱ्या धामणगाव रेल्वे नगर परिषद निवडणुकीत भाजपाचे आमदार प्रताप अडसड यांच्या भगिनी अर्चना रोठे यांना उमेदवारी दिली आहे. या शिवाय दर्यापूरचे शिवसेना आमदार गजानन लवटे यांचा मुलगा यश लवटे यांनासुद्धा नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवार मिळालेली आहे.
चंद्रपूरच्या राजुरात बंधू प्रेम: चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा विधानसभा मतदार संघ काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या मत चोरीच्या आरोपांमुळे चांगलाच चर्चेत राहिलेला आहे. याच राजुरा नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत काँग्रेसचे नेते सुभाष धोटे यांचे बंधू अरुण धोटे यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. अरुण धोटे हे सुभाष धोटे यांचे बंधू आहेत.
वर्ध्यात माजी खासदारांची बायकोसाठी फिल्डिंग : भाजपाचे माजी खासदार रामदास तडस यांनी त्यांची पत्नी शोभा तडस यांना देवळी नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी देऊन कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवून घेतलेली आहे. अशा स्थितीत एकाच घरात सर्व पदं कशासाठी? असा प्रश्न मतदार विचारू लागले आहेत.
भंडाऱ्यातही नातलगांची सरशी, कार्यकर्ते पडले तोंडघशी : भंडारा जिल्ह्यात नेत्यांनी आपल्या स्वकीयांना म्हणजे आप्तेष्टांना उमेदवारी देण्यात कुठल्याच प्रकारची कंजूषी केली नाही. भंडाऱ्याचे शिवसेनेचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी त्यांच्या पत्नी अश्विनी भोंडेकर यांना नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिली आहे. तर दुसरीकडे भाजपाचे साकोलीचे माजी आमदार हेमराज कापगते यांनी त्यांच्या सून देवश्री कापगते यांना उमेदवारी दिली आहे.
हेही वाचा :