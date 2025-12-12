ETV Bharat / state

भर चौकात भाच्याने चाकूने सपासप वार करून मामाची केली हत्या, १९ गुन्हे असणाऱ्या गुंडाचा भयंकर शेवट

पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुंडाची भर चौकात हत्या करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना कराड तालुक्यातील ओगलेवाडीत घडली आहे. या घटनेनंतर गावात तणावाचे वातावरण आहे.

संग्रहित फोटो (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 12, 2025 at 9:25 AM IST

1 Min Read
सातारा - 'तू तुझ्या बायकोला का मारलंस', असा जाब विचारल्याने गुरूवारी भर दुपारी झालेल्या वादात भाच्याने थेट आपल्या मामाची चाकूने सपासप वार करून हत्या केल्याची घटना कराड तालुक्यातील ओगलेवाडीमध्ये घडली. शेखर उर्फ बाळू प्रकाश सुर्यवंशी असं मृताचं नाव असून, तो पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुंड होता. त्याच्यावर १९ गुन्हे दाखल होते. घटनेनंतर संशयित आरोपी आकाश पळसे उर्फ डाबर हा फरार झाला असून, तो मृताचा भाचा आहे.

karad police
मृत्यू झालेला मामा (ETV Bharat Reporter)

चौकात झालेल्या भांडणात मामाची हत्या : शेखर उर्फ बाळू सुर्यवंशी आणि त्याचा भाचा आकाश पळसे यांच्यात काही दिवसांपासून खटके उडत होते. गुरूवारी दुपारी बाळू सुर्यवंशी हा ओगलेवाडीतील मुख्य चौकात असताना भाचा आकाश तेथे आला. दोघांच्यात वाद सुरू होताच भाच्याने थेट चाकूने मामाच्या पाठीवर, पोटावर वार केले. वार वर्मी लागल्याने मामा रक्ताच्या थारोळ्यात पडला. त्यामुळे भाचा घटनास्थळावरून पळून गेला. या घटनेची माहिती मिळताच कराड शहर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजू ताशिलदार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजेश माळी हे पोलीस कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले.

उपचार सुरू असताना मृत्यू : गंभीर जखमी अवस्थेत नागरिकांनी बाळू सुर्यवंशीला कराडच्या वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, प्रकृती गंभीर बनल्याने त्याला कृष्णा रूग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्याठिकाणी उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. बाळू सुर्यवंशी हा सराईत गुंड होता. त्याची हत्या झाल्याचे समजताच साथीदारांनी उपजिल्हा रुग्णालयात धाव घेतली. तसेच ओगलेवाडीत तणाव निर्माण झाला. त्यामुळे कराड शहर पोलिसांनी ओगलेवाडीत पोलीस बंदोबस्त तैनात केला.

karad police
कराड पोलीस ठाणे (ETV Bharat Reporter)

जीवनातूनच झाला हद्दपार : मृत बाळू सूर्यवंशी याचे वडील प्रकाश सूर्यवंशी यांच्या फिर्यादीवरून कराड शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. मामाची हत्या करून फरार झालेल्या भाच्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना झाली आहेत. दरम्यान, बाळू सुर्यवंशी याच्यावर हत्येचा प्रयत्न, मारामारी, खंडणी असे विविध प्रकारचे 19 गुन्हे दाखल होते. तसेच त्याच्या हद्दपारीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू होते, अशी माहितीही पोलिसांनी दिली.

संपादकांची शिफारस

