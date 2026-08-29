फडणवीसांचा पुढाकार यशस्वी! नेपाळमध्ये अडकलेल्या नागपूरच्या 106 प्रवाशांची सुखरूप सुटका
नेपाळमधील आकस्मिक पुरामुळे काठमांडू येथे अडकलेल्या नागपूरच्या 106 प्रवाशांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्थानिक यंत्रणांच्या पुढाकारानं सुखरूप सुटका करण्यात आलीय.
Published : August 29, 2026 at 1:34 PM IST
नागपूर : नेपाळमध्ये आलेल्या पुरामुळे तिथेच अडकलेल्या नागपूरच्या 106 प्रवाशांचा अखेर सुखरूप परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे. नेपाळमधून बिहारपर्यंत पोहोचल्यानंतर, आता हे सर्व प्रवासी रेल्वेनं नागपूरच्या दिशेनं रवाना झाले आहेत. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून चिंतेत असलेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबीयांना फार मोठा दिलासा मिळालाय. नागपूरहून नेपाळला गेलेले हे प्रवासी काठमांडू येथे अडकले होते. नेपाळमधील पूरस्थिती आणि वाहतूक व्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांमुळे त्यांच्या परतीचा प्रवास अडचणीत आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात पुढाकार घेत संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधून प्रवाशांच्या सुरक्षित परतीसाठी प्रयत्न केले.
बिहारमध्ये प्रशासनाकडून विशेष व्यवस्था : बिहारमध्ये दाखल झाल्यानंतर सीतामढी जिल्हा प्रशासनानं प्रवाशांना सुरक्षितपणे पुढे नेले. सीतामढी येथे त्यांच्या भोजन, पिण्याचं पाणी आणि इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली. त्यानंतर 29 ऑगस्ट रोजी पहाटे त्यांना पटना येथे आणण्यात आलं. पटना जिल्हा प्रशासनानं सर्व प्रवाशांच्या निवासाची व्यवस्था करत भोजन, वैद्यकीय तपासणी आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. प्रवाशांच्या पुढील प्रवासासाठी बिहार सरकारनं रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय साधला.
दोन अतिरिक्त डब्यांची व्यवस्था : प्रवाशांना महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी रेल्वे बोर्डाशी समन्वय साधून संबंधित रेल्वेला दोन अतिरिक्त डबे जोडण्यात आले. त्यानंतर आज सकाळी नागपूरच्या सर्व 106 प्रवाशांना रेल्वेनं महाराष्ट्राच्या दिशेनं रवाना करण्यात आलं आहे. त्यामुळे नेपाळमध्ये अडकलेल्या नागपूरच्या प्रवाशांचा परतीचा प्रवास आता अंतिम टप्प्यात पोहोचलाय. सर्व प्रवासी सुरक्षित असून बिहारमधून नागपूरच्या दिशेनं त्यांचा सुखरूप प्रवास सुरू झाला आहे.
प्रवाशांनी मानले आभार : प्रवाशांना नेपाळमधून भारतात आणण्यापासून ते त्यांच्या महाराष्ट्रातील परतीच्या प्रवासाची व्यवस्था होईपर्यंत महाराष्ट्र आणि बिहार प्रशासनासह नेपाळमधील स्थानिक यंत्रणांनी समन्वयानं काम केलं. या मदतीबद्दल प्रवाशांनी बिहार सरकार, सीतामढी आणि पटना प्रशासन तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. नागपूरकडे परतीचा प्रवास सुरू झाल्यानं प्रवाशांच्या कुटुंबीयांनीही सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
हेही वाचा -
नेपाळ पूर अपडेट : अखेर महाराष्ट्रातील भाविकांचा परतीचा प्रवास सुरू ; दोन विशेष रेल्वे बोगींची व्यवस्था
नेपाळमधील पुरामुळे दिल्ली-काठमांडू 'भारत-नेपाळ मैत्री बस सेवा' स्थगित; डीटीसीने जारी केल्या मार्गदर्शक सूचना