नेपाळमधील महाप्रलयातून खानदेशातील 250 भाविक सुखरूप; अमळनेरच्या भाविकांचा थरारक अनुभव
नेपाळमध्ये नुकत्याच आलेल्या भीषण महाप्रलयातून (Nepal Floods 2026) जळगाव जिल्ह्यातील खानदेशातील अमळनेर येथील सुमारे 250 भाविक सुखरूप बचावलेत.
Published : August 29, 2026 at 7:34 PM IST
जळगाव : नेपाळमध्ये अचानक निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीमुळं देशभरातून गेलेल्या पर्यटक आणि भाविकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असताना खानदेशासाठी मात्र दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मालेगाव, नाशिक, धुळे, अमळनेर, पुणे आणि मुंबई परिसरातून नेपाळ येथे यात्रेसाठी गेलेले सुमारे 250 भाविक सुखरूप असल्याची माहिती समोर आली आहे. औदुंबर भक्त मंडळाच्या माध्यमातून या भाविकांनी नेपाळ यात्रा आयोजित केली होती. 'माँ गायत्री यात्रा' कंपनीच्या वतीनं तब्बल पाच खासगी बसेसच्या माध्यमातून हे भाविक नेपाळला गेले होते.
दैव बलवत्तर म्हणून मोठा अनर्थ टळला : नेपाळमध्ये ज्या दिवशी भीषण नैसर्गिक आपत्तीजन्य परिस्थिती निर्माण झाली, त्या दिवशी खानदेशातील हे सर्व भाविक त्याच परिसरात उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, घटना घडण्याच्या अवघ्या काही तास आधीच भाविकांनी त्या ठिकाणी जेवण केलं होतं. जेवण आटोपून भाविक तेथून पुढील प्रवासासाठी रवाना झाले आणि त्यानंतर सुमारे पाच तासांनी त्या परिसरात महाप्रलयासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळं ‘दैव बलवत्तर होते म्हणून मोठा अनर्थ टळला’, अशी भावना भाविकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पाच तास आधीच घटनास्थळावरून निघाले : खानदेशातील या भाविकांसाठी नेपाळ यात्रा आनंदाची आणि धार्मिक अनुभवाची ठरणार होती. मात्र, अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीनं या आनंदावर भीतीचं सावट पसरलं. ज्या परिसरात संकटाची परिस्थिती निर्माण झाली, त्याच परिसरात काही तास आधी भाविकांनी एकत्रित जेवण केलं होतं. जेवण झाल्यानंतर सर्व भाविक आपल्या नियोजित प्रवासासाठी पुढे रवाना झाले. त्यानंतर तब्बल पाच तासांनी त्या भागात भीषण परिस्थिती निर्माण झाल्याचं समोर आलं. जर भाविक काही तास आणखी त्या ठिकाणी थांबले असते, तर परिस्थिती किती गंभीर झाली असती, याची कल्पनाच करवत नाही. त्यामुळं वेळेवर तेथून निघाल्यानं मोठा अनर्थ टळल्याचं बोललं जात आहे.
भाविकांच्या चेहऱ्यावर भीती, पण सर्व सुखरूप : घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर भारतातील त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली होती. आपल्या कुटुंबातील सदस्य नेपाळमध्ये असल्यानं अनेकांनी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. भाविक सुखरूप असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर नातेवाईकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. दरम्यान, नेपाळमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा थरारक अनुभव काही भाविकांनी सांगितला. अचानक बदललेलं वातावरण, निर्माण झालेली भीती आणि परिसरातील परिस्थिती पाहून काहीकाळ भाविकांमध्ये चिंतेचं वातावरण होतं. मात्र, सर्वजण एकमेकांच्या संपर्कात राहिले आणि सुरक्षितपणे पुढील प्रवास सुरू ठेवला.
माँ गायत्री यात्रा कंपनीच्या पाच बसमधून प्रवास : या यात्रेसाठी माँ गायत्री यात्रा कंपनीच्या माध्यमातून पाच खासगी बसेसची व्यवस्था करण्यात आली होती. विविध शहरांमधून आलेले भाविक या पाच बसेसमधून नेपाळ यात्रेसाठी रवाना झाले होते. यात्रेत महिला, पुरुष तसेच विविध वयोगटातील भाविकांचा समावेश होता. नेपाळमधील धार्मिक आणि पर्यटनस्थळांना भेटी देण्याचा त्यांचा नियोजित कार्यक्रम होता. मात्र, अचानक निर्माण झालेल्या आपत्तीजन्य परिस्थितीमुळं यात्रेचे स्वरूप बदलले.
नेपाळमधून सुखरूप बाहेर; परतीचा प्रवास सुरू : सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे खानदेशातील सर्व 250 भाविक नेपाळमधून सुखरूप बाहेर पडले असून आता ते परतीच्या प्रवासाला निघाले आहेत. त्यामुळं त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. काही तासांच्या अंतराने संकट समोर आल्यानं हा प्रसंग भाविकांसाठी अक्षरशः काळजाचा ठोका चुकवणारा ठरला. ‘आम्ही काही तास आधीच त्या ठिकाणाहून निघालो, हे आमचं भाग्यच म्हणावं लागेल’, अशी भावना भाविक व्यक्त करत आहेत. आता सर्व भाविक सुरक्षितपणे आपल्या मायदेशाकडं परतत असून, ‘नेपाळमधील तो थरारक प्रसंग आयुष्यभर विसरणार नाही’, अशी भावना भाविकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
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