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नेपाळमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी हेल्पलाईन जारी; २४ तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत

नेपाळमध्ये पुरामुळे हाहाकार उडाला असून अनेक देशाचे नागरिक अडकून पडले आहेत. नेपाळमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी राज्य सरकारनं हेल्पलाईन क्रमांक जारी केले आहेत.

Nepal Flash Flood Update Helpline
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2026 at 7:54 AM IST

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मुंबई : नेपाळमध्ये निर्माण झालेल्या पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तिथं अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी राज्य सरकारनं हेल्पलाईन क्रमांक जारी केले आहेत. नागरिकांना तातडीनं मदत मिळावी आणि नेपाळमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांची माहिती प्रशासनाला मिळावी, यासाठी मंत्रालयातील नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत ठेवण्यात आला आहे. तसेच, अडकलेल्या नागरिकांची माहिती ऑनलाइन नोंदवण्यासाठी विशेष लिंकही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

Nepal Flash Flood Update Helpline
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)

नेपाळमधील भोटेकोशी नदीला महापूर : नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यातील भोटेकोशी नदीला आलेल्या भीषण पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. पुरामुळे या परिसरातील रस्ते, पूल आणि वाहतूक व्यवस्था प्रभावित झाली असून विविध देशांतील पर्यटक आणि प्रवासी अडकले आहेत. या भागात महाराष्ट्रातून पर्यटन किंवा धार्मिक प्रवासासाठी गेलेले नागरिकही असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानं ही सुविधा सुरू केली आहे. नेपाळमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या कुटुंबीयांनी किंवा नातेवाईकांनी संबंधित व्यक्तीची माहिती प्रशासनाला देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. यासाठी प्रशासनानं ऑनलाइन माहिती नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. माहिती नोंदवण्यासाठी लिंक :https://geospatial.mahaseoc.in/Sahayata_gulf/या लिंकवर माहिती भरताना नेपाळमध्ये अडकलेल्या व्यक्तीचं नाव, मोबाईल क्रमांक, नेपाळमधील सध्याचं ठिकाण किंवा हॉटेल, प्रवासाचा तपशील आणि कुटुंबीयांचा संपर्क क्रमांक उपलब्ध असल्यास तो द्यावा. संबंधित व्यक्तीबाबत जितकी अचूक माहिती प्रशासनाला मिळेल, तितक्या वेगानं मदतकार्य आणि शोधमोहीम राबवण्यास मदत होणार आहे.

२४ तास नियंत्रण कक्ष : नेपाळमधील परिस्थिती लक्षात घेता मंत्रालयातील नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत आहे. नेपाळमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची मदत आवश्यक असल्यास किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना संबंधित व्यक्तीबाबत माहिती हवी असल्यास खालील क्रमांकांवर संपर्क साधता येणार आहे. राज्य नियंत्रण कक्ष हेल्पलाईन : १०७० (टोल-फ्री)नियंत्रण कक्ष : +९१-९३२१५८७१४३अधिकृत ई-मेल : controlroom@maharashtra.gov.in

कुटुंबीयांनी माहिती नोंदवण्याचं आवाहन : नेपाळमध्ये गेलेल्या आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीशी संपर्क होत नसल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता तातडीनं प्रशासनाशी संपर्क साधावा. ऑनलाइन लिंकवर संबंधित व्यक्तीची माहिती भरावी. त्याचबरोबर नियंत्रण कक्षाच्या हेल्पलाईनवरही माहिती देता येणार आहे. भोटेकोशी नदीला आलेल्या पुरामुळे रसुवा जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये परिस्थिती गंभीर झाली आहे. सीमावर्ती भाग असल्यानं आणि या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणावर पर्यटकांची ये-जा होत असल्यानं अनेक प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिक नेपाळमध्ये अडकले असतील, तर त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांची माहिती प्रशासनापर्यंत पोहोचवणं महत्त्वाचं आहे. नेपाळमध्ये अडकलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांनी ऑनलाइन लिंकवर माहिती भरावी किंवा राज्य नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा, असं आवाहन महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून करण्यात आलं आहे.

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TAGGED:

MAHARASHTRA CITIZENS STRANDED NEPAL
NEPAL FLASH FLOOD UPDATE
नागरिकांसाठी हेल्पलाईन जारी
नेपाळमध्ये पुरामुळे हाहाकार
NEPAL FLASH FLOOD UPDATE HELPLINE

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