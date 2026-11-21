मुंबईतील पालिका शाळेच्या भिंतीवर कॅप्टन स्मित मच्छर यांचे भव्य भित्तीचित्र; शौर्याला अनोखी मानवंदना
स्वतः जखमी असूनही 174 प्रवाशांचे प्राण वाचवणाऱ्या कॅप्टन स्मित मच्छर यांच्या शौर्याचा गौरव करण्यासाठी टिळक नगरमधील पालिका शाळेच्या भिंतीवर भव्य भित्तीचित्र साकारण्यात आलंय.
Published : November 21, 2026 at 4:27 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 5:08 PM IST
मुंबई : कॅप्टन स्मित मच्छर यांच्या शौर्याला आणि प्रसंगावधानाला तमाम भारतीयांनीच नव्हे तर जगभरातील लोकांनी मनापासून सलाम केलाय. स्वतः गंभीर जखमी असतानाही 34,000 फूट उंचीवर कॉकपिटमध्ये झालेल्या हल्ल्याचा सामना करत विमानातील 174 प्रवासी, विमानातील कर्मचारी आणि इतर शेकडो जणांचे प्राण वाचवणाऱ्या स्मित मच्छर यांचं कौतुक करावं तितकं थोडचंय. मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थाना शेजारीच असलेल्या एका पालिका शाळेनं या वीराला एक अनोखी मानवंदना दिलीय.
स्मित मच्छर यांचं मुंबईत भव्य 'भित्तीचित्र' : मुंबईतील टिळक नगर परिसरातील मुंबई महापालिका शाळेच्या भिंतीवर कॅप्टन स्मित मच्छर यांचं भव्य भित्तिचित्र (म्युरल) रेखाटण्यात आलंय. आजच्या पिढीतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या धाडसातून प्रेरणा मिळावी या उद्देशानं हे चित्र साकारण्यात आलंय. 30 सप्टेंबर रोजी फ्लाय दुबईच्या विमानात को-पायलटनं केलेला दहशतवादी हल्ला परतवून 174 प्रवाशांचे प्राण वाचवणाऱ्या कॅप्टन स्मित मच्छर यांच्या सन्मानार्थ हे भव्य चित्र या शाळेवर काढण्यात आलंय. या भित्तिचित्रात कॅप्टन स्मित मच्छर यांचे पायलटच्या गणवेशातील पोर्ट्रेट, विमान आणि त्यांच्या शौर्याला सलाम करणारा संदेश रेखाटण्यात आला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे स्मित मच्छर यांचं मुंबईतील निवासस्थान हे याच टिळक नगर परिसरात शाळेपासून अगदीच हाकेच्या अंतरावर असल्यानं इथल्या स्थानिक रहिवासी आणि लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकारानं त्यांच्या शौर्याचा गौरव करण्यासाठी ही कलाकृती साकारलेली आहे.
विद्यार्थ्यांना इतिहासासोबत आजच्या युगातील वीरांची ओळख : या भित्तीचित्राचे जनक आणि कलाकार पंकज चव्हाण यांनी याविषयी बोलताना स्पष्ट केलं की, मोबाईल आणि इंटरनेटच्या युगात वावरणाऱ्या आजच्या पिढीला इतिहासासोबत आजच्या पिढीतील वीरांचीही जवळून ओळख होणं महत्त्वाचं आहे. त्याच हेतूनं आम्ही विभागातील पालिका शाळेशी संपर्क साधून त्यांना ही संकल्पना सांगितली. अशा पद्धतीनं इतर शांळांवरही जर अशाप्रकारची कलाकृती साकारता आली तर परिसराला रुप तर येईलच शिवाय विद्यार्थ्यांना अशा थोर व्यक्तीमत्त्वांची ओळखही अगदी जवळून होईल. त्यामुळं अशाप्रकारची संकल्पना सत्यात उतरवणारी मुंबईतील ही पहिलीच पालिका शाळा असल्याचंही पंकज चव्हाण यांनी सांगितलं.
नेमकी घटना आणि स्मित यांचा पराक्रम : 30 सप्टेंबर रोजी दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या विमानात प्रवासादरम्यान कॉकपिटमध्ये हल्ला झाला आणि गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. बोईंग 737 मॅक्स 8 हे विमान दुबईहून तेल अवीवला जात असताना सौदी अरेबियाच्या हवाई हद्दीत सहवैमानिकानं कॉकपिटमध्ये कॅप्टन स्मित मच्छर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला आणि विमान खाली नेण्याचा प्रयत्न केला. डोक्याला आणि हाताला गंभीर जखमा होऊनही कॅप्टन मच्छर यांनी प्रतिकार करत कॉकपिटचा दरवाजा उघडला तेव्हा प्रसंगावधान राखत काही प्रवाशांनी हल्लेखोर सहवैमानिकाला रोखलं. क्रू मेंबरच्या मदतीनं विमानातील दोन ऑफ ड्युटी वैमानिकांनी सौदी अरेबियातील ताबुक विमानतळावर विमान सुरक्षित उतरवलं. स्वतः गंभीर जखमी असूनही कॅप्टन स्मित मच्छर यांनी धीर सोडला नाही आणि विमानाचं नियंत्रण कायम ठेवत मोठा अनर्थ टळला.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही गौरव : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅप्टन स्मित मच्छर यांच्या धाडसाचं विशेष कौतुक करत त्यांचा 'नायक' म्हणून गौरव केला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनीही स्मित यांचा 'रिअल हीरो' म्हणून गौरव केलाय. याशिवाय इस्रायलनं त्यांचे विशेष आभार मानत त्यांना तिथला सर्वोच्च सन्मानही बहाल करत त्यांचे विशेष आभार मानलेत. या घटनेनंतर मुंबईत त्यांचं अभिनंदन करणारे विविध फलक झळकले होते. सुरुवातीच्या काळात डोकेदुखी आणि दृष्टी कमकुवत होणं यासारखी लक्षणं स्मित यांच्याबाबतीत आढळली होती, मात्र उपचारानंतर त्यांनी रुग्णालयात चालण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्या प्रकृतीत सातत्यानं सुधारणा होतेय. वैद्यकीय पथकाने त्यांची प्रकृती सुधारल्याचे सांगत लवकरच त्यांना घरी जाऊ दिलं जाईल असं स्पष्ट केलय. तर लवकरच पुन्हा विमान उडवण्याची इच्छा स्मित यांनी एका मुलाखतीत व्यक्त केली होती. संकटाच्या काळात स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावणारे कॅप्टन स्मित मच्छर संपूर्ण देशासाठी नव्हे तर जगासाठी प्रेरणादायी आहेत.
घटनेचा तपास अद्यापही सुरूच : दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या फ्लायदुबई विमानावरील हल्ल्याचा तपास सध्या यूएई (UAE), इस्रायल आणि भारताच्या राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून (NIA) संयुक्तपणे समांतररीत्या सुरू आहे. ओमानी वंशाचा सहवैमानिक हमाम अल-हमामी यानं कॉकपिटमधील आपत्कालीन कुऱ्हाडीनं मुख्य वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छर यांच्यावर हल्ला करून विमान ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला होता. संयुक्त अरब अमिरातीच्या प्राथमिक तपासात हा एक पूर्वनियोजित दहशतवादी कट असल्याचं स्पष्ट झालय. 29 वर्षीय आरोपी सहवैमानिकाला हे विमान तेल अवीवच्या बेन गुरियन विमानतळाच्या टर्मिनलवर किंवा शहरातील एखाद्या उंच इमारतीवर आदळून 9/11 सारखा आत्मघाती हल्ला करायचा होता. आरोपी साल 2017 मध्ये ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेत असताना ऑनलाइन दहशतवादी साहित्यामुळं कट्टरतावादाकडे झुकला होता. या हल्ल्याची तयारी आणि मार्गाची माहिती घेण्यासाठी त्यानं यापूर्वी दोनदा तेल अवीवचं उड्डाण केलं होतं. आपल्या गुन्ह्याची कबुली देताना त्यानं 'लोन वुल्फ' (एकट्याने हल्ला करणारा) असल्याचं तपास अधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे. या घटनेनंतर फ्लायदुबई आणि इस्रायली विमान कंपन्यांनी तसंच इस्रायलच्या विमान वाहतूक प्राधिकरणानं तेल अवीवला येणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानांमधील क्रू सदस्यांची सविस्तर माहिती उड्डाणाच्या 48 तास आधी सादर करणं बंधनकारक केलेलं आहे.
भारतातील सर्वोच्च तपासयंत्रणा एनआयएकडूनही चौकशी : या विमानाचे मुख्य वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छर भारतीय नागरिक असल्यानं, भारताच्या राष्ट्रीय तपास संस्थेनं 9 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणी स्वतंत्र गुन्हा (FIR) दाखल केला आहे. आरोपी सहवैमानिकाचे भारतात काही संबंध किंवा 'इंडियन फुटप्रिंट्स' आहेत का? याचा तपास करण्यासाठी एनआयएनं नोव्हेंबर महिन्यात नुकतीच यूएई सरकारकडे औपचारिक कायदेशीर मदतीची (MLAT) विनंती पाठवली असून तेथील कागदपत्रे आणि काही व्यक्तींची चौकशी करण्याची परवानगी मागितली आहे.
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