राणेंनी संकेत देताच शिंदे सेना आणि भाजपामध्ये वाटाघाटी; बुधवारी होणार युतीवर शिक्कामोर्तब

रवींद्र चव्हाणांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पक्ष स्वबळावर लढणार, असे जाहीर केल्यानंतर अवघ्या 24 तासांत खासदार नारायण राणेंनी पत्रकार परिषद घेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात युतीचे संकेत दिले होते.

Negotiations between Shinde Sena and BJP begin as soon as Narayan Rane
राणेंनी संकेत देताच शिंदे सेना आणि भाजपामध्ये वाटाघाटी (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 9:29 AM IST

1 Min Read
सिंधुदुर्ग : चार दिवसांपूर्वीच खासदार नारायण राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात युतीचे संकेत दिल्यानंतर आता दोन्ही पक्षात वाटाघाटी सुरू झाल्या असून, सावंतवाडीत मंगळवारी आमदार दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, शिंदे सेनेचे जिल्हाप्रमुख संजू परब, सचिन वालावलकर यांनी सहभाग घेतला. या बैठकीनंतर केसरकर यांनी युतीवर बुधवारी शिक्कामोर्तब होईल, असे स्पष्ट केले असून, फॉर्म्युलाही जाहीर करू, असे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.


राणेंच्या संकेतानंतर आता महायुतीची चर्चा सुरू : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पक्ष स्वबळावर लढणार, असे जाहीर केल्यानंतर अवघ्या 24 तासांत खासदार नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात युतीचे संकेत दिले होते. या संकेतानंतर आता महायुतीची चर्चा सुरू झाली असून, यात आमदार दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी शिंदे सेना आणि भाजपाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत युतीबाबत सविस्तर चर्चा झाली तसेच फॉर्म्युलाही ठरलाय.

नगराध्यक्षपदाबाबत आमच्यामध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत : या बैठकीनंतर केसरकर म्हणाले की, महायुतीची बोलणी अंतिम टप्प्यात असून, बुधवारी दुपारपर्यंत युतीबाबत निश्चित निर्णय होईल. सध्यातरी यावर कोणतेही भाष्य करू शकत नाही. चर्चा समाधानकारक सुरू आहे, आम्ही युतीबाबत सकारात्मक असून, युती झाली पाहिजे, या मताचा मी आहे. त्याचप्रमाणे चर्चा सुरू आहे, चर्चा ही सकारात्मक झाली आहे, कोणताही वाद नाही. नगराध्यक्षपदाबाबत आमच्यामध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत, असे असले तरी सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करून योग्य असा फॉर्म्युला ठरवण्यात येणार आहे. चर्चा अंतिम टप्प्यात आली असून, बुधवारपर्यंत यावर तोडगा निघेल, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे युतीबाबत सांगण्यासारखे एवढेच होते, असंही केसरकर यावेळी म्हणाले.

नगराध्यक्षपदासाठीची बोलणी सुरू : युतीसह नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार कोण असतील, असं विचारलं असता ते म्हणाले की, नगराध्यक्षपदासाठीची बोलणी सुरू आहेत. उमेदवार ठरला नाही, निर्णय झाल्यानंतर त्यावर भाष्य करू. दरम्यान, कणकवली येथील बॅनरवरून शिवसेना नेत्यांचे फोटो हटवल्याबाबत विचारले असता आपल्याला कल्पना नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

