नीट पेपर फुटी प्रकरणात निवृत्त प्राध्यापकाची सीबीआयकडून चौकशी सुरू; संशयित खैरनारची कन्सल्टन्सी रडारवर

नीट पेपर फुटी प्रकरणात लातूर आणि नाशिकचं कनेक्शन समोर आल्यानंतर महत्त्वाचं अपडेट आहे. लातूरमधून निवृत्त प्राध्यापकाची सीबीआयकडून चौकशी सुरू आहे.

NEET UG paper leak retired professor
संशयित डावीकडून शुभम खैरनार, उजवीकडे निवृत्त प्राध्यापक (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 15, 2026 at 1:00 PM IST

लातूर/नाशिक - नीट पेपर फुटीत शैक्षणिक पॅटर्नासाठी खास ओळख असणाऱ्या लातूरचं कनेक्शनदेखील समोर आलं आहे. लातूर जिल्ह्यातून पी. व्ही. कुलकर्णी या निवृत्त प्राध्यापकाला सीबीआय पथकानं ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे. तर या प्राध्यापकाकडं नीट परीक्षेतील पेपर सेट करण्याचं काम असल्याचं सूत्रांची माहिती आहे.

लातूर शहरातील एका नामांकित महाविद्यालयातून तीन ते चार वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झालेले पी. व्ही. कुलकर्णी हे रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. यापूर्वीसुद्धा पेपर फुटी संदर्भात प्राध्यापकाचा हात होता का, असा संशय व्यक्त करत सीबीआय तपास कामाला लागली आहे. या कारवाईसंदर्भात सीबीआयकडून कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे. लातूर शहरातील खासगी क्लासेसचा सध्या व्हिडिओ चर्चेत आहे. त्यामुळे त्या क्लासेसच्या सीसीटीव्हीची हार्ड डिस्क ही पोलिसांनी जप्त केली आहे. या क्लासेसवरही कारवाई होईल, अशी लातूर जिल्ह्यामध्ये चर्चा सुरू आहे. या क्लासेसचा पेपर फुटीच्या रॅकेटशी संबंध आहे का, या तपासाला तर पोलिसांकडून वेग आल्याचा पाहायला मिळत आहे.

पुरावे देण्याचं पोलिसांचं आवाहन- पेपर फुटी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांनी उपविभागीय पोलिस अधिकारी समीरसिंह साळवे यांना तातडीनं चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. नीट परीक्षासंदर्भात कोणाकडंही महत्त्वाची माहिती किंवा पुरावे असल्यास त्यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकारी समीरसिंह साळवे यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. नीट परीक्षा रद्द झाल्यानंतर महाराष्ट्रभरामध्ये गाजलेला शिक्षणाचा लातूर पॅटर्न बदनाम होत असताना लातूरमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंतेचं वातावरण दिसून येत आहे. त्याचबरोबर आम्ही वर्षभर केलेल्या मेहनतीचे काय, असा सवाल विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, नाशिकमधून ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयित शुभम खैरनारनं नाशिकच्या कॅनडा कॉर्नर परिसरात एसआर कन्सल्टन्सी नावानं कार्यालय थाटलं होतं. या ठिकाणी NEET, JEE आणि CET या विषयांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना मार्गदर्शन करत होता, अशी माहिती आता समोर आली आहे.

सोशल मीडियाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना ओढत होता जाळ्यात- गेल्या 3 वर्षांपासून या कार्यालयातून तो वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी मार्गदर्शन देण्याचे काम करत होता. हे ऑफिस अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असल्यानं त्याला पालकांचा विश्वास संपादन करणं सोपे गेलं असावं, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. संशयित शुभम खैरनार हा व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून 100 टक्के प्रवेशाची जाहिरात करत होता. विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातील श्रीमंत शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची मुले त्याच्या मुख्य निशाण्यावर होती. त्यानं केवळ नाशिकच नव्हे, तर उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, जळगाव, धुळे आणि अहिल्यानगर तसेच राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांशीही संपर्क साधला होता.

पालकांमध्ये भीतीचं सावट- पोलिसांकडून शुभम खैरनारला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याचे बँक खात्यांचे व्यवहार आणि कॉल डिटेल्स तपासले जात आहेत. या प्रकरणात नाशिकमधील काही नामांकित क्लास चालकांचे किंवा इतर कन्सल्टंट्सचेही काही व्यवहार झाले का? याचा शोध घेतला जात आहे. शुभम खैरनारनं कन्सल्टन्सीमार्फत काही मुलांचे प्रवेश निश्चित केले होते. चौकशी होणार असल्याच्या भीतीनं संबंधित पालकांमध्ये भीतीचं सावट आहे.

