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दौंडच्या श्रावणी कुदळेचा 'नीट' परीक्षेत देशात डंका! 720 पैकी 710 गुण मिळवत मुलींमध्ये भारतात पहिली, तर राज्यात प्रथम

दौंडच्या श्रावणी कुदळेनं 'नीट यूजी 2026' परीक्षेत 720 पैकी 710 गुण मिळवून देशात पाचवा, मुलींमध्ये भारतात पहिला आणि महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

NEET UG 2026 RESULT
कृष्णा कुदळे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 8:06 PM IST

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दौंड : देशभरातील वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीनं शुक्रवारी (दि. 17) रोजी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा म्हणजेच नीट यूजी परीक्षा 2026 चा निकाल अधिकृतपणे घोषित केला आहे. यात दौंडची श्रावणी कुदळे नीट परीक्षेमध्ये देशात पाचवी तर मुलींमध्ये पहिली आली आहे. यासह तिनं राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. पहिल्याच प्रयत्नात श्रावणी कुदळनं हे घवघवीत यश संपादन केल्यामुळं तिचे आई-वडील देखील आनंदी आहेत. कुदळे कुटुंबीय दौंड तालुक्यातील खडकी येथील रहिवासी आहेत. श्रावणीनं मिळवलेल्या घवघवीत यशानंतर तिच्यावर राज्यभरातून अभिनंदनचा वर्षाव होत आहे.

इतकं मोठं यश मिळेल असं वाटलं नव्हतं : अतिशय अवघड समजल्या जाणाऱ्या नीट या परीक्षेत श्रावणी कुदळेनं नीट परिक्षेत 720 पैकी 710 मार्क मिळवले आहेत. यामध्ये तिनं बायोलॉजीमध्ये 360 पैकी 360 मार्क, केमिस्ट्रीमध्ये 180 पैकी 175 तर फिजिक्स 180 पैकी 175 मार्क मिळवले आहेत. या श्रावणीनं मिळवलेल्या यशामुळं संपूर्ण कुदळे कुटुंबीय आनंदात आहेत. श्रावणी कुदळेचे वडील कृष्णा कुदळे आणि आई जयश्री कुदळे हे जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये शिक्षक आहेत. 'श्रावणी इतकं मोठं यश संपादन करेल' असं वाटलं नव्हतं.

प्रतिक्रिया देताना कृष्णा कुदळे, जयश्री कुदळे आणि कृष्णा कुदळे (ETV Bharat Reporter)

मेहनतीचं फळ मिळालं : "मी सुरुवातीपासूनच खूप कष्ट घेतले. याचं फळ मला मिळालं असं वाटतं. देशात मुलींमध्ये पहिला क्रमांक मिळवला आणि राज्यात नीटमध्ये पहिली आली, याचा खूप आनंद झाला आहे. खूप अभ्यास केला. अकॅडमीमध्ये मी शिक्षकांशी कनेक्ट राहून अभ्यास केला. पॉझिटिव्ह दृष्टीकोण ठेवून आणि स्वतःवर विश्वास ठेवून दिवसातील लेक्चर आणि क्लासरूम सोडून सहा तास अभ्यास केला. मी केलेल्या मेहनतीचं फळ मला मिळालं," अशा शब्दात श्रावणी कुदळेनं आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

कठीण वाटणारी परीक्षा अतिशय विश्वासानं दिली : माझी मुलगी श्रावणीनं नीट परीक्षेत यावर्षी ऑल इंडिया रँक पाच आणि मुलींमध्ये देशामध्ये पहिला रँक मिळवला आहे. यासह महाराष्ट्रामध्ये ती पहिली आली आहे. सातत्यपूर्ण अभ्यास करणं आणि लक्ष केंद्रित करणं या गोष्टीच्या आधारे तिला हे यश मिळालं आहे. मोबाईल आणि टीव्ही यापासून ती शक्यतो दूरच राहिली. सतत त्याच अभ्यासाच्या विषयामध्ये राहिल्यामुळं तिनं कठीण वाटणारी परीक्षा सुद्धा अतिशय विश्वासानं दिली. यामध्ये तिनं खूप चांगलं यश मिळवलं. त्याचा मला खूप मनापासून अभिमान वाटतो," असं श्रावणीचे वडील कृष्णा कुदळे यांनी सांगितलं.

श्रावणीला शिक्षणासाठी दिल्लीला पाठणवार : "माझी मुलगी श्रावणीनं देशात मुलींमध्ये पहिला क्रमांक मिळवला, याचा मला खूप अभिमान आहे. ग्रामीण भागात शिकलेल्या मुली इतकं मोठं यश मिळवू शकते हे पाहून मला मनापासून आनंद झाला. मुलीला शिक्षणासाठी दिल्लीला पाठवणार," अशा शब्दात श्रावणी कुदळे हिची आई जयश्री कुदळे यांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत.

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NEET UG 2026 RESULT

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