नीट पेपरफुटीच्या वादानंतरही लातूर पॅटर्नची दमदार कामगिरी; एकट्या शाहूतून 450, जिल्ह्यातून 1200 हून अधिक विद्यार्थी यशस्वी
लातूर पॅटर्न पुन्हा एकदा नीट यूजीच्या निकालात दिसून आला आहे. जिल्ह्यात 1200 हून अधिक विद्यार्थी नीट यूजीमध्ये यशस्वी झाले आहेत.
Published : July 17, 2026 at 7:30 PM IST
लातूर- देशभर गाजलेल्या नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणानंतर लातूरच्या शैक्षणिक प्रतिमेबाबत विविध स्तरांवर चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र, यंदाच्या नीट निकालानं लातूर पॅटर्ननं पुन्हा एकदा आपली गुणवत्ता सिद्ध करत ऐतिहासिक लौकिक कायम राखला आहे. विद्यार्थ्यांनी कठोर परिश्रम आणि गुणवत्तेच्या बळावर उल्लेखनीय यश संपादन करत 'लातूर पॅटर्न'ची विश्वासार्हता पुन्हा अधोरेखित केली आहे.
यंदाच्या निकालानुसार, एकट्या राजर्षी शाहू महाविद्यालयातील 450 हून अधिक विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. तर संपूर्ण लातूर जिल्ह्यातील विविध नामांकित महाविद्यालयांमधून सुमारे 1200 ते 1500 विद्यार्थ्यांना राज्यातील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो, असा अंदाज शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. याशिवाय खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी असण्याची शक्यता आहे.
शाहू महाविद्यालयाची उल्लेखनीय कामगिरी- राजर्षी शाहू महाविद्यालयातून यंदा सुमारे 1,400 विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा दिली. त्यापैकी आतापर्यंत 600 विद्यार्थ्यांच्या निकालाचे विश्लेषण पूर्ण झाले आहे. 46 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी 600 पेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत. तसेच 530 पेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 200 हून अधिक आहे. उर्वरित 800 विद्यार्थ्यांच्या निकालाचे विश्लेषण सुरू आहे. 600 पेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणखी वाढेल, असा विश्वास महाविद्यालय महाविद्यालय प्रशासनानं व्यक्त केला आहे.
अनेक संस्थांची घवघवीत भरारी- यंदाच्या नीट परीक्षेत राजर्षी शाहू महाविद्यालयासह दयानंद विज्ञान महाविद्यालय, रिलायन्स लातूर पॅटर्न, बसवेश्वर महाविद्यालय आणि संत तुकाराम महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनीही उल्लेखनीय यश मिळवलं आहे. या संस्थांच्या कामगिरीमुळे लातूरची शैक्षणिक परंपरा आणि 'लातूर पॅटर्न'चा दर्जा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
गुणवत्तेच्या जोरावर मिळवले यश- नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालं होतं. विशेषत: पेपरफुटीत लातूरच्या दोन प्राध्यापकांना अटक झाल्यानंतर लातूर पॅटर्नबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते. अशा परिस्थितीत लातूरमधील विद्यार्थ्यांनी गुणवत्तेच्या आणि सातत्यपूर्ण परिश्रमाच्या बळावर मिळवलेल्या यशामुळे सर्व शंका दूर झाल्या आहेत. या निकालामुळे लातूरची शैक्षणिक ओळख अधिक भक्कम झाली आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी लातूर हे महत्त्वाचे केंद्र असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
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