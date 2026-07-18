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'नीट यूजी 2026' निकालावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह; आन्सर कीनुसार 522 गुण, पण स्कोअरकार्डवर फक्त 95 गुण दिल्याचा बीडच्या विद्यार्थ्याचा आरोप

देशभरात नीट परीक्षेच्या (NEET) पेपरफुटीवरुन सुरू असलेला गोंधळ अद्यापही कायम असल्याचं दिसून येत आहे. आत्ताच लागलेल्या निकालातही गोंधळ दिसून येत आहे.

NEET UG 2026 Result
नीट यूजी 2026' निकालावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 3:16 PM IST

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बीड : 'नीट यूजी 2026' चा निकाल पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. बीडमधील एका विद्यार्थ्याने उत्तरपत्रिकेनुसार अपेक्षित गुण आणि अधिकृत स्कोअरकार्डवरील गुणांमध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप केला आहे.

'नीट यूजी 2026' निकालावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह (ETV Bharat)

'आन्सर की'प्रमाणे 522 गुण मिळणे अपेक्षित, मात्र, स्कोअरकार्डवर 95 गुण' : बीड येथील सोहम गवते या विद्यार्थ्यानं उत्तरपत्रिकेच्या (आन्सर की) आधारे आपल्याला 522 गुण मिळणे अपेक्षित असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, अधिकृत स्कोअरकार्डमध्ये त्याला अवघे 95 गुण देण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे निकालात गंभीर त्रुटी झाल्याचा आरोप करत सोहमने निकालावर आक्षेप नोंदवला आहे. या प्रकरणामुळे 'नीट यूजी 2026'च्या निकालाच्या अचूकतेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले असून, संबंधित विद्यार्थ्यांनी निकालाची फेरतपासणी करून न्याय देण्याची मागणी केली आहे.

निकालात दुरुस्ती न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा : अनपेक्षित निकालामुळे गवते कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. मुलानं वर्षभर मेहनत घेऊन 'नीट' परीक्षेची तयारी केली. मात्र, निकालातील कथित तफावतीमुळे त्याचं भवितव्य धोक्यात आल्याची भावना कुटुंबीयांनी व्यक्त केली. सोहमचे वडील म्हणाले, "इतकी मेहनत करूनही निकालातील गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जात आहे." यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले. तर सोहमची आई म्हणाली, "निकाल पाहिल्यानंतर सोहम पूर्णपणे हादरला होता. त्याला सावरणं आमच्यासाठी खूप कठीण झालं." निकालातील या कथित तफावतीमुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. निकालात दुरुस्ती न झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा कुटुंबीयांनी दिला आहे.

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी काय स्पष्टीकरण देते? याकडे सर्वांचं लक्ष : या प्रकरणावर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) काय स्पष्टीकरण देते? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 'नीट यूजी 2026'च्या निकालातील कथित त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी पालकांकडून करण्यात येत आहे.

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