ETV Bharat / state

NEET पेपरफुटीचा मानसिक आघात, विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्याची लाट; पालकांसाठी मानसोपचार तज्ज्ञांचा लाखमोलाचा सल्ला

NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विविध राज्यांमधून धक्कादायक घटना समोर आल्या आहेत.

Representative photo
प्रतिकात्माक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 16, 2026 at 8:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : देशभरात NEET-UG 2026 पेपरफुटी प्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाचा मोठा मानसिक परिणाम विद्यार्थ्यांवर होताना दिसत आहे. परीक्षा रद्द झाल्यानंतर लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य, अस्वस्थता आणि भविष्यासंदर्भात अनिश्चिततेची भावना वाढली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी दोन ते तीन वर्षे दिवसाचे 10 ते 14 तास अभ्यास करून या परीक्षेची तयारी केली होती. शाळा, मित्रपरिवार आणि सामाजिक आयुष्यापासून दूर राहून केलेल्या मेहनतीनंतर परीक्षा रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विविध राज्यांमधून धक्कादायक घटना समोर आल्या आहेत. गोव्यातील कुर्टोरिम येथील 17 वर्षीय विद्यार्थ्यानं, उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खीरी येथील एका विद्यार्थ्याने तसेच ओडिशातील एका विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, परीक्षा रद्द झाल्यामुळे निर्माण झालेला तणाव आणि भविष्यातील अनिश्चितता यामुळे विद्यार्थ्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संबंधित प्रकरणांचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

'विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम' : तज्ज्ञांच्या मते, स्पर्धा परीक्षांभोवती निर्माण होणारा ताण, सततचा अभ्यासाचा दबाव आणि निकालांबाबतची अनिश्चितता यांचा विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना मानसिक आधार आणि समुपदेशनाची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं जात आहे.

'विद्यार्थी मानसिकदृष्ट्या गोंधळलेले' : याबाबत डॉ. दीपशिखा परिट यांनी विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, सध्या विद्यार्थ्यांमध्ये “अनिश्चिततेची भीती” (Fear of Uncertainty) मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. परीक्षा पुन्हा कधी होणार, पुन्हा त्याच ताकदीनं तयारी करता येईल का, रँकवर परिणाम होईल का किंवा पुन्हा ड्रॉप घ्यावा लागेल का? अशा अनेक प्रश्नांनी विद्यार्थी मानसिकदृष्ट्या गोंधळलेले आहेत. बाहेरून शांत दिसणारे अनेक विद्यार्थी आतून मात्र प्रचंड तणावाखाली असल्याचे त्या सांगतात.

'पालकांनी भावना समजून घेणं अधिक महत्त्वाचं' : या पार्श्वभूमीवर पालक आणि शिक्षकांनी अत्यंत संवेदनशीलपणे वागण्याची गरज असल्याचं डॉ. परिट यांनी स्पष्ट केलं. अनेकदा पालक चांगल्या हेतूनं “आता लगेच अभ्यास सुरू कर”, “वेळ वाया घालवू नको” किंवा “इतर मुलं पुढे गेली आहेत” अशा प्रतिक्रिया देतात. मात्र अशा बोलण्यामुळे विद्यार्थ्यांचा तणाव कमी होण्याऐवजी अधिक वाढू शकतो. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शांतपणे ऐकून घेणं आणि त्यांच्या भावना समजून घेणं अधिक महत्त्वाचं असल्याचं त्या सांगतात.

“तुला काय वाटतंय?”, “तू ठीक आहेस का?” किंवा “तुला काही बोलायचं आहे का?” असे साधे प्रश्नही विद्यार्थ्यांना मानसिक आधार देऊ शकतात, असं डॉ. दीपशिखा परिट यांनी नमूद केलं. अनेक विद्यार्थी आपल्या मनातील भीती आणि तणाव व्यक्त करत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यावरचा मानसिक दबाव वाढत जातो. तसेच विद्यार्थ्यांची इतरांशी तुलना करणं टाळावं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. प्रत्येक विद्यार्थ्याची मानसिक क्षमता, परिस्थिती आणि तयारी वेगळी असते. सतत तुलना केल्यास आत्मविश्वास कमी होतो आणि अपयशाची भीती अधिक तीव्र होते, असंही त्या म्हणाल्या.

'नकारात्मक बातम्यांचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार' : सध्या सोशल मीडियावर पेपरफुटी, आंदोलन, आत्महत्या आणि परीक्षेशी संबंधित नकारात्मक बातम्यांचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार होत असल्यानं विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावात अधिक भर पडत आहे. त्यामुळे पालकांनी काही काळ मुलांना अशा नकारात्मक माहितीपासून दूर ठेवण्याची गरज असल्याचे डॉ. दीपशिखा परिट यांनी सांगितलं आहे.

त्यांच्या मते, या काळात विद्यार्थ्यांनी स्वतःला थोडा मानसिक ब्रेक देणं अत्यंत आवश्यक आहे. सतत अभ्यासाच्या आणि भविष्याच्या चिंतेत राहिल्यास मेंदू थकतो आणि एकाग्रता कमी होते. त्यामुळे पुरेशी झोप घेणं, चालणं, संगीत ऐकणं, मित्रांशी संवाद साधणं आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवणं मानसिक आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतं.

शिक्षकांनीही विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्थितीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचं त्या सांगतात. काही विद्यार्थी अचानक शांत होणं, चिडचिड करणं किंवा अभ्यासात रस न दाखवणे अशी लक्षणे दाखवू शकतात. अशा वेळी त्यांना समजून घेणं आणि आवश्यक असल्यास समुपदेशनाची मदत घेणं महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

'कुटुंबाचा आधार, योग्य संवाद आणि भावनिक सुरक्षितता गरजेची' : याबाबत जयवंत कुलकर्णी यांनी सांगितलं की, काही गंभीर लक्षणं सातत्यानं दिसत राहिल्यास त्वरित मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे. सतत रडू येणं, झोप न लागणं, जेवणात घट होणं, स्वतःला इतरांपासून वेगळं ठेवणं, नकारात्मक विचार येणं, अभ्यास पूर्णपणे टाळणे किंवा आत्महानीसंदर्भातील विचार ही गंभीर संकेत मानली जातात.

एकूणच, NEET पेपरफुटीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती विद्यार्थ्यांसाठी मानसिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरत आहे. मात्र, या काळात कुटुंबाचा आधार, योग्य संवाद आणि भावनिक सुरक्षितता मिळाल्यास विद्यार्थी या तणावातून बाहेर पडू शकतात. “एक परीक्षा म्हणजे संपूर्ण आयुष्य नाही” हे विद्यार्थ्यांना सातत्यानं समजावून सांगणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचं मानसोपचार तज्ज्ञांचं मत आहे.

नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड तणाव, असुरक्षितता आणि भविष्याबाबतची चिंता वाढली असल्याचे मत जयवंत कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं आहे. त्यांच्या मते, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संपूर्ण गैरप्रकार मुळापासून उखडून टाकण्याची गरज आहे. सतत घडणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचा शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत असून त्यांच्या भविष्याशी खेळ केला जात असल्याची गंभीर चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

तणावग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी विशेष हेल्पलाईन सुरू करण्याची मागणी : दरम्यान, गोव्यातील कुर्टोरिम येथील 17 वर्षीय विद्यार्थ्याने नीट परीक्षा रद्द झाल्याच्या तणावातून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे अधिक गांभीर्यानं पाहण्याची गरज अधोरेखित करण्यात येत आहे.

तणावग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी विशेष हेल्पलाईन सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. अशा हेल्पलाईनवर प्रशिक्षित मानसिक आरोग्य तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवक उपलब्ध असावेत, जे विद्यार्थ्यांमधील नैराश्य, तणाव किंवा मानसिक अस्वस्थतेची लक्षणे ओळखून तातडीने मदत करू शकतील, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांनीही गरज भासल्यास मदत मागण्यास अजिबात संकोच करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. कारण वेळेवर मिळालेला मानसिक आधार आणि योग्य समुपदेशन एखाद्याचे आयुष्य वाचवू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

TAGGED:

NEET STUDENTS DEPRESSION
NEET EXAM NEW DATE
MENTAL STRESS
NEET UG 2026 PAPER LEAK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.