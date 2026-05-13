नीट पेपर फुटी प्रकरणात ब्युटी पार्लर चालविणाऱ्या महिलेला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात; संशयितांची संख्या 3 वर पोहोचली!
नीट पेपर फुटी प्रकरणाच्या तपासात पुणे पोलिसांनी आज पहाटे मनीषा वाघमारे हिला ताब्यात घेतलं आहे. तिच्या चौकशीतून महत्त्वाची माहिती समोर येईल, असा अंदाज आहे.
Published : May 13, 2026 at 2:39 PM IST
Updated : May 13, 2026 at 3:32 PM IST
पुणे: केंद्रीय अन्वेषण विभागनं (सीबीआय) नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात मोठी कारवाई करत संशयित आरोपी शुभम खैरनार याला ताब्यात घेतलं आहे. तसेच आज सकाळी राहुरीमधून धनंजय धनंजय लोखंडे यालादेखील ताब्यात घेतलं आहे. आता, पुणे पोलिसांनी या प्रकरणात एका महिलेला ताब्यात घेतलं आहे. त्यामुळे नीट पेपरफुटी प्रकरणात महाराष्ट्रातून अटक केलेल्या संशयितांची संख्या तीनवर पोहोचली आहे.
पुणे पोलिसांनी नीट पेपर फुटी प्रकरणात मनीषा वाघमारे या महिलेला पुण्यातील बिबवेवाडी परिसरातून ताब्यात घेतलं आहे. ही महिला ब्युटी पार्लर चालवत असल्याचं समोर येत आहे. अहिल्यानगरमधून अटक करण्यात आलेल्या धनंजय लोखंडे याला ती मदत करत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना धनंजय लोखंडेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम मनीषा वाघमारे करत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी तिच्याकडून एक मोबाईल आणि लॅपटॉप जप्त केला आहे. धनंजय लोखंडे आणि मनीषा वाघमारे यांच्यातील काही व्हॉट्सअॅप कॉल्स आणि मेसेजेसही पोलिसांच्या हाती लागल्याची माहिती आहे. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं ही कारवाई केली आहे. मनीषा वाघमारे हिला आज सायंकाळपर्यंत सीबीआयच्या ताब्यात देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
