ETV Bharat / state

नीट परीक्षा पेपरफुटीचे धागेदोरे नाशिकमध्ये; वेशांतर करून फिरणाऱ्या संशयिताला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात!

नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात संशयित आरोपीला नाशिक क्राइम ब्रँच युनिट 2 नं ताब्यात घेतलं आहे. राजस्थानचं तपास पथक आल्यानंतर संशयिताला त्याच्याकडं ताब्यात देण्यात येणार आहे.

NEET UG 2026
संग्रहित-नीट (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 12, 2026 at 4:05 PM IST

|

Updated : May 12, 2026 at 4:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक- नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात राजस्थान पोलिसांनी देशभरातून 16 संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे. नाशिक पोलिसांनी बीएमएसच्या शेवटच्या वर्षाला शिकत असलेल्या 30 वर्षीय विद्यार्थ्यांला ताब्यात घेतलं आहे. संशयित आरोपीला नाशिक पोलीस राजस्थान पोलिसांच्या ताब्यात देणार असल्याचं पोलीस उपायुक्त किरणकुमार चौहान यांनी सांगितलं आहे. संशयित मूळचा नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव येथील रहिवाशी आहे.

सकाळी राजस्थान पोलिसांमार्फत एका जणाला ताब्यात घेण्यासाठी विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार कारवाई करून ताब्यात घेण्यात आलं आहे- पोलीस उपायुक्त किरणकुमार चौहान

तांत्रिक तपास करून फोटोवरून संशयित आरोपीला एक तासात नाशिक पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. संशयित हा वेषांतर करून टक्कल करून फिरत होता. मंदिरात दर्शनाला जात असताना त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

विश्वासार्हतेबाबत गंभीर प्रश्न- नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीनं (NTA) सोमवारी NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द केल्यामुळे देशभरातील विद्यार्थी आणि पालकामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कोचिंग सेंटर्स, दलाल आणि देशभरात परीक्षेचे पेपर फोडण्यासाठी जबाबदार असलेल्या संघटित टोळी कार्यरत असलेला आरोप विद्यार्थी संघटना आणि वैद्यकीय संघटना करत आहेत. भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी परीक्षा पद्धतीत मोठ्या सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. 3 मे रोजी देशातील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेला सुमारे 22 लाख उमेदवार बसल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच परीक्षा रद्द घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक असावी यासाठी केंद्र सरकारनं कडक सुरक्षा उपाययोजना लागू केल्या होत्या. तरीही, पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे परीक्षा रद्द झाली. या घडामोडींमुळे स्पर्धा परीक्षा पद्धतीच्या विश्वासार्हतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

कडक कारवाईची मागणी- "या कथित रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तो एखादा उच्चपदस्थ राजकारणी असो, नोकरशहा असो, मध्यस्थ असो, डॉक्टर असो, 'कोचिंग माफिया' असो किंवा या रॅकेटशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे जोडलेली इतर कोणतीही व्यक्ती असो—त्यांच्यावर कोणत्याही राजकीय किंवा प्रशासकीय वरदहस्ताशिवाय कडक कारवाई झालीच पाहिजे", अशी युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट'चे (UDF) अध्यक्ष डॉ. लक्ष्य मित्तल यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना मागणी केली.

हेही वाचा-

Last Updated : May 12, 2026 at 4:22 PM IST

TAGGED:

NEET PAPER LEAK NASHIK
DCP KIRANKUMAR CHAUHAN
नीट पेपर लीक नाशिक कनेक्शन
NASHIK CRIME BRANCH UNIT 2
NEET UG 2026 PAPER LEAK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.