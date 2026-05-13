नीट पेपरफूट प्रकरण : लातूर 'पॅटर्न’वर पुन्हा प्रश्नचिन्ह; पेपरफुटी प्रकरणी पोलिसांचा तपास वेगात
NEET (UG) 2026 परीक्षेच्या कथित पेपरफुटी प्रकरणात लातूर कनेक्शन समोर येण्याची शक्यता अधिक गडद झाली आहे. एका विद्यार्थिनीच्या पालकांनी दिलेल्या लेखी तक्रारीनंतर चौकशीला वेग आलाय.
Published : May 13, 2026 at 9:11 PM IST
लातूर : सध्या महाराष्ट्रभर NEET परीक्षेच्या कथित पेपरफुटीची जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यातच लातूरमधील एका खासगी कोचिंग क्लासचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानं संशय अधिक गडद झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये काही विद्यार्थिनींनी मॉक टेस्टमध्ये आलेले अनेक प्रश्न मुख्य NEET (UG) 2026 परीक्षेतही आल्यानं पेपर सोपा गेल्याचं सांगितलं आहे. मॉक टेस्टमधील तब्बल 42 प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेत जुळल्याची चर्चा लातूर जिल्ह्यात रंगली आहे. या प्रकरणामुळं NEET (UG) 2026 परीक्षेच्या कथित पेपरफुटीत लातूर कनेक्शन समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एका विद्यार्थिनीच्या पालकांनी दिलेल्या लेखी तक्रारीनंतर लातूर पोलिसांनी तपासाला वेग दिला असून, संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या खासगी क्लासेसची सखोल चौकशी सुरू केली आहे.
कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपसणार : सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी आतापर्यंत चार जणांची प्राथमिक चौकशी केली आहे. चौकशीदरम्यान समोर येणाऱ्या प्रत्येक माहितीची बारकाईने पडताळणी केली जात असून, संबंधित क्लास चालकाच्या कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेजचीही तपासणी करण्यात येत आहे. संपूर्ण तपास अत्यंत गोपनीयतेत सुरू असून, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी या प्रकरणावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्याचं टाळत आहेत. तक्रारदार पालकाचं नावही गोपनीय ठेवण्यात आलं आहे. गुन्हा दाखल होईपर्यंत गोपनीयता पाळली जाणार असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
लातूर पॅटर्नवर प्रश्न : या तक्रारीनंतर शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, लातूर पोलिसांकडून या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे. National Testing agency चे पथक चौकशीसाठी लातूरात दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. चौकशीतून नेमकं काय निष्पन्न होतं, याकडं विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्राचं लक्ष लागलं आहे. पुन्हा घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेला शुल्क जरी आकारलं जाणार नसलं तरी विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होणार असल्याच्या चर्चेला उधाण आलं आहे. तर मोठ्या प्रमाणात पालक वर्ग चिंताग्रस्त असल्याचं पहायला मिळत आहे. त्याचबरोबर नामांकीत असलेल्या लातूर पॅटर्नवर प्रश्न निर्माण होऊन लातूर पॅटर्नचं महत्व कमी होईल का? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
वर्षभराच्या मेहनतीचं काय होणार? : देशभरात गाजत असलेल्या कथित पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नीट अर्थात NEET 2026 परीक्षा रद्द झाल्याची चर्चा आता शिक्षणाच्या लातूर पॅटर्नमध्येही जोर धरू लागली आहे. या चर्चेमुळे लातूरमधील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला असून, वर्षभराच्या मेहनतीचं काय होणार? असा सवाल आता विद्यार्थी उपस्थित करत आहेत. नीट परीक्षा रद्दच्या निर्णयावर विद्यार्थ्यांसह लातुरात खासगी शिकवणी घेणाऱ्या शिक्षकांनीही यावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
