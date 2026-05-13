नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे अहिल्यानगरपर्यंत, राहुरीतील तरुण CBIच्या ताब्यात
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने राहुरी तालुक्यातील धनंजय लोखंडे या तरुणाला ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईमुळे राज्यासह देशभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Published : May 13, 2026 at 9:05 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) - देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या नीट 2026 पेपरफुटीच्या तपासाला आता वेगळे वळण मिळाले असून या प्रकरणाचे धागेदोरे आता थेट अहिल्यानगर जिल्ह्यापर्यंत पोहोचले आहेत. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने राहुरी तालुक्यातील धनंजय लोखंडे या तरुणाला ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईमुळे राज्यासह देशभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव येथील डॉ. शुभम मधुकर खैरनार याला चौकशीसाठी काल ताब्यात घेण्यात आलं होतं. चौकशीदरम्यान धनंजय लोखंडे याचं नाव समोर आल्यानंतर CBI पथकानं त्याचा शोध सुरू केला. तपासादरम्यान त्याचे शेवटचे लोकेशन पुण्यात आढळून आले होते. मात्र कारवाईची चाहूल लागताच त्याने पुण्यातून निघून आपल्या मूळ गावी म्हणजे राहुरी तालुक्यातील महाडूक सेंटर परिसरात आश्रय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक पोलिसांनी रात्री उशिरा धनंजयला ताब्यात घेतलं. त्यानंतर पहाटे CBIच्या पथकाकडे त्याची सुपूर्दगी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, कारवाईपूर्वी स्थानिक पोलिसांनी धनंजयचा भाऊ डॉक्टर अजय लोखंडे यांच्याकडेही चौकशी केली. त्यानंतर धनंजयला राहुरी तालुक्यातून ताब्यात घेण्यात आलं. तसंच राहुरी पोलिसांनी त्याच्या मूळ गावी असलेल्या घराचीही तपासणी केल्याची माहिती आहे. तपासादरम्यान आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. पुण्यातील नारायणगाव परिसरात धनंजयची ओळख ओमकार नावाच्या मित्राशी झाली होती. त्याच मित्रामार्फत धनंजयपर्यंत पेपरफुटीशी संबंधित लिंक पोहोचल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, धनंजय लोखंडे यानं कर्नाटकातील मंगळूर येथे B.A.M.S. शिक्षण पूर्ण केलं आहे. मागील चार ते पाच वर्षांपासून तो पुण्यातील वाघोली येथे वास्तव्यास होता. तसंच वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया व कन्सल्टिंगचं काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. धनंजयचे वडील शाळेत लिपिक म्हणून कार्यरत असून त्याला दोन भाऊ आहेत. तो गावाकडे क्वचितच येत असल्याचं स्थानिकांनी सांगितलं. दरम्यान, तो असं काही करेल असं वाटत नाही अशी प्रतिक्रिया कुटुंबीयांनी दिली असून माध्यमांसमोर अधिक बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. तसंच या प्रकरणाबाबत आम्हाला कोणतीही माहिती नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
CBI कडून धनंजय लोखंडे याची कसून चौकशी सुरू असून या प्रकरणात आणखी काही नावं समोर येण्याची शक्यता तपास यंत्रणांकडून व्यक्त केली जात आहे. देशभरात चर्चेत असलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासात आणखी काही धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा...
- नीट पेपर फुटी प्रकरणात ब्युटी पार्लर चालविणाऱ्या महिलेला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात; संशयितांची संख्या 3 वर पोहोचली!
- नीट पेपरफुटी प्रकरणातील शुभम खैरनारच्या घराची पोलिसांनी घेतली झडती; संशयिताच्या मित्रानं काय सांगितलं?
- नीट पेपरफुटी प्रकरणातील संशयित शुभम खैरनारला सीबीआय चौकशीकरिता दिल्लीला घेऊन जाणार; दोन दिवसांचा ट्रान्झिट रिमांड मंजूर