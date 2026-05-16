नीट पेपर फुटी प्रकरण! वनस्पतीशास्त्राच्या वरिष्ठ शिक्षिका मनीषा मांढरेंना अटक

வர்गांदरम्यान त्यांनी वनस्पतीशास्त्र आणि प्राणीशास्त्र विषयातील विविध प्रश्न समजावून सांगितले आणि विद्यार्थ्यांना ते त्यांच्या वह्यांमध्ये लिहून घेण्यास तसेच पाठ्यपुस्तकांमध्ये खुणा करण्यास सांगितले.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 16, 2026 at 5:27 PM IST

पुणे : नीट पेपर फुटीच्या प्रकरणामध्ये मुख्य सूत्रधार म्हणून सेवानिवृत्त प्राध्यापक पी. व्ही. कुलकर्णी यांना काल अटक करण्यात आली असून, आता या प्रकरणात आणखी एका मुख्य सूत्रधाराला सीबीआयने ताब्यात घेतलंय. पुण्यातील वनस्पतीशास्त्राच्या वरिष्ठ शिक्षिका मनीषा मांढरे यांना दिल्लीत अटक करण्यात आलीय. मनीषा मांढरे या नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी होत्या आणि एनटीएने तज्ज्ञ म्हणून त्यांना नियुक्त केले होते. त्यांना वनस्पतीशास्त्र आणि प्राणीशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिकांचा संपूर्ण प्रवेश होता. एप्रिल 2026 दरम्यान त्यांनी पुण्यातील मनीषा वाघमारे यांच्यामार्फत नीट परीक्षेच्या संभाव्य उमेदवारांना एकत्र केले होते आणि या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या पुण्यातील निवासस्थानी विशेष शिकवणी वर्ग घेतले होते. या वर्गांदरम्यान त्यांनी वनस्पतीशास्त्र आणि प्राणीशास्त्र विषयातील विविध प्रश्न समजावून सांगितले आणि विद्यार्थ्यांना ते त्यांच्या वह्यांमध्ये लिहून घेण्यास तसेच पाठ्यपुस्तकांमध्ये खुणा करण्यास सांगितले. यातील बहुतांश प्रश्न नीट परीक्षेच्या प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिकेशी जुळले आहे.

5 आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले : गेल्या 24 तासांत सीबीआयने देशभरातील 6 ठिकाणी शोधमोहीम राबवून अनेक गुन्हेगारी कागदपत्रे, लॅपटॉप, बँक स्टेटमेंट आणि मोबाईल फोन जप्त केले आहेत. जप्त केलेल्या वस्तूंचे सविस्तर विश्लेषण सुरू आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत दिल्ली, जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर येथून 9 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी 5 आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले असून, सखोल चौकशीसाठी 7 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. काल अटक करण्यात आलेल्या इतर 2 आरोपींना पुण्यातील न्यायालयात हजर करण्यात आले असून, ट्रान्झिट रिमांड घेतल्यानंतर त्यांना दिल्लीला हलवण्यात आले आहे.

मांढरेंच्या रिटायरमेंटला सात महिने शिल्लक : यावेळी मॉडर्न कॉलेजच्या प्रिन्सिपल निवेदिता एकबोटे म्हणाल्या की, गेल्या 24 वर्षांपासून मनीषा मांढरे या पुण्यातील मॉर्डन कॉलेज येथे सीनियर प्राध्यापक म्हणून काम करीत आहेत. त्यांना रिटायरमेंटला सात महिने शिल्लक असून, आताच आम्हाला माध्यमांमध्ये त्यांना ताब्यात घेतलं असल्याची माहिती मिळाली आहे. याबाबत अधिकृत माहिती आल्यास आम्ही यासंदर्भात कारवाई करू, असं यावेळी निवेदिता एकबोटे म्हणाल्या.

