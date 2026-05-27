ETV Bharat / state

मुंबईच्या आझाद मैदानावर शिकवणी शिकवणी चालकांचं ठिय्या आंदोलन; 'या' आहेत प्रमुख मागण्या

मुंबईतील आझाद मैदानावर खासगी शिकवणी चालकांनी नीट पेपरफुटी विरोधात ठिय्या आंदोलन करत दोषींवर कडक कारवाई आणि क्लासेस टाय-अप संस्कृती कायमची रद्द करण्याची मागणी केली.

AZAD MAIDAN PROTEST NEET EXAM
मुंबईच्या आझाद मैदानावर शिकवणी चालकांचं ठिय्या आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 27, 2026 at 7:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य खासगी शिकवणी शिक्षक वर्ग संचालकांच्या शिखर संघटनेतर्फे मुंबईतील आझाद मैदानावर बुधवारी एक दिवसीय ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. नीट परीक्षेच्या पेपर फुटी विरोधात हे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी पेपर फुटी प्रकरणात जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यासह खासगी क्लासेस टायप कायमचे रद्द करावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

आंदोलकांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केल्या मागण्या : आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आपल्या विविध मागण्या व्यक्त केल्या.

  1. कायद्याची अंमलबजावणी करावी : विना अनुदानित व अनुदानित शाळा महाविद्यालयांचा परिसरात फी आकारून चालू असलेल्या इंटिग्रेटेड क्लासेस आणि विद्यमान कायद्याची अंमलबजावणी करून उपयोजना करावी.
  2. खासगी क्लासेसची नोंदणी करा : सर्व खासगी क्लासेसची नोंदणी करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. ज्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये पाच ते दहा हजार रुपये घेऊन विद्यार्थ्यांची फक्त नोंदणी करून त्यांनाच क्लासेस बरोबर टायअप करून प्रचंड आर्थिक फायदा करून घेतला जातो, अशा शाळा महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक पद्धतीनं घेण्याची व्यवस्था करावी. अनुदानित तसंच विना अनुदानित शाळा महाविद्यालयात शिक्षक हे खासगी क्लासेसमध्ये काम करून दुहेरी उत्पन्न मिळवतात, अशा शिक्षकांवर दंडात्मक कारवाई करून कडक बंदोबस्त करावा.
  3. परिक्षांची तयारी करणारी व्यवस्था निर्माण व्हावी : नीट आणि जेईई सारख्या परीक्षांची तयारी करून घेण्यासाठी आपल्या शिक्षण संस्थेत तरतूद नाही. अशावेळी धोरण बदलून पर्यायी व्यवस्था करावी. परीक्षा पेपर फोडणाऱ्यांबरोबर त्याला जबाबदार असणाऱ्या दुहेरी शिक्षक इंटिग्रेटेड क्लासेस, शिक्षकांवर दंडात्मक कारवाई आणि कायदेशीर बंदी घालावी. 'एक देश, एक बोर्ड, एक अभ्यासक्रम, एक परीक्षा' अशी शैक्षणिक समानता आणावी. 'श्रीमंत आणि गरिबाचं शिक्षण' हा भेद नष्ट करून आर्थिक समतेचं शैक्षणिक धोरण अवलंबावं, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

...त्या शिक्षकांवर कठोर कारवाई करा : शिक्षक हा संस्कार घडवण्यासाठी असतो. जर पेपर फुटीमुळे शिक्षक असतील तर अशा शिक्षकांवर कठोर कारवाई करा अशी भूमिका देखील यावेळी घेण्यात आली.

हेही वाचा :

  1. मध्य रेल्वे स्थानकांवरील खाद्यपदार्थ महागणार नाहीत- मध्य रेल्वेचे स्पष्टीकरण
  2. शिवाजी पार्क परिसरातून 4.51 कोटींचं सोनं घेऊन पळून गेलेल्या कारागिराला पश्चिम बंगालमधून अटक!
  3. मेळघाटातील ऐतिहासिक वीर तलाव : ब्रिटिश काळातील अद्भुत जलअभियांत्रिकीचा नमुना

TAGGED:

NEET PAPER LEAK SCANDAL
नीट पेपर प्रकरण
AZAD MAIDAN PROTEST
नीट पेपरफुटी आंदोलन आझाद मैदान
AZAD MAIDAN PROTEST NEET EXAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.