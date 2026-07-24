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'धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे!'; पुण्यात भरपावसात विद्यार्थ्यांचा एल्गार, लाल महाल ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा

नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी पुण्यात कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं भरपावसात लाल महाल ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत भव्य निषेध मोर्चा काढण्यात आला.

NEET PAPER LEAK PUNE PROTEST
NEET PAPER LEAK PUNE PROTEST (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 8:18 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 9:03 PM IST

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पुणे : देशभरात गाजत असलेल्या 'नीट' (NEET) परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाचे पडसाद आता पुण्यातही तीव्रतेनं उमटताना दिसत आहेत. दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमारानंतर देशभरातील तरुण संतप्त झाले आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तातडीनं राजीनामा द्यावा, या मुख्य मागणीसाठी शुक्रवारी (दि.24) पुण्यात 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या वतीने एका भव्य मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

विद्यार्थ्यांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला : पुण्यातील ऐतिहासिक लाल महाल येथून या मोर्चाला सुरुवात झाली आणि तो जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. विशेष म्हणजे, शहरात कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसातही हजारो विद्यार्थी व युवक या मोर्चात छत्र्या आणि फलक हातात घेऊन मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. लाल महाल ते जिल्हाधिकारी कार्यालय हा संपूर्ण परिसर 'धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या', 'विद्यार्थ्यांशी दडपशाही बंद करा' आणि 'केंद्र सरकार हाय हाय' अशा घोषणांनी दणाणून गेला होता.

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)

हा लढा सुरूच राहणार : मोर्चात सहभागी झालेल्या संतप्त विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला. "नीट घोटाळ्यामुळं लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात सापडलं आहे. देशभरातील युवक रस्त्यावर उतरून शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत, तरीही सरकार त्यांना पाठीशी घालत आहे," अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटी विरोधात फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि कठोर कायद्याचे जे आश्वासन दिले आहे, त्यावर तरुणांचा अजिबात विश्वास नाही. आधी शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या, मगच पुढील चर्चा करा, असा आक्रमक पवित्रा पुणेकर विद्यार्थ्यांनी घेतला असून मागणी पूर्ण होईपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.

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Last Updated : July 24, 2026 at 9:03 PM IST

TAGGED:

NEET PAPER LEAK
नीट पेपरफुटी
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
PUNE STUDENTS PROTEST
NEET PAPER LEAK PUNE PROTEST

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