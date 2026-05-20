नीट पेपरफुटी प्रकरण: शिवराज मोटेगावकरच्या पुण्यातील क्लासेसला महापालिकेकडून सील
पुणे महापालिकेनं जंगली महाराज रस्त्यावरील ‘आरसीसी पॅटर्न कोचिंग क्लास’वर (RCC Classes) मोठी कारवाई केली आहे.
Published : May 20, 2026 at 6:08 PM IST
पुणे : नीट (NEET) वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि गैरव्यवहार प्रकरणामुळं राज्यासह देशभरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे. अनेक पालकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे.
मोटेगावकरच्या क्लासेसवर सीलची कारवाई : नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात आक्रोश पाहायला मिळत आहे. या प्रकरणाचा सीबीआयकडून सखोल तपास सुरू आहे. प्राध्यापक शिवराज मोटेगावकरला अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, पुणे महानगरपालिकेनं आज डेक्कन परिसरातील त्याच्या क्लासेसवर सीलची कारवाई केली आहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाई केली आहे.
बेकायदेशीररित्या क्लासेस सुरू : डेक्कन जिमखाना परिसरातील जंगली महाराज रस्त्यावर असलेल्या बोरावके इमारतीमध्ये आर.सी.सी. मोटेगावकर क्लासेस सुरू होते. मात्र, या इमारतीला अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले नव्हते. तसेच अग्निशमन विभागाकडूनही ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते. तरी देखील या ठिकाणी बेकायदेशीररित्या क्लासेस सुरू असल्याची तक्रार मनसेकडून महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडं करण्यात आली होती. बांधकाम विभागानं संबंधित जागामालकाला नोटीस बजावून क्लास बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण महापालिकेच्या या तक्रारीला केराची टोपली दाखवून क्लासेस सुरु ठेवण्यात आले होते. आज अखेर या क्लासला सील करण्यात आलं आहे.
महापालिका आयुक्तांनी कारवाईचे आदेश दिले : डेक्कन परिसरात भोगवटा पत्र नसलेल्या या इमारतीवर 3 कोटी 20 लाखांचा मिळकत कर लावला आहे. याबाबत मनसेचे नेते हेमंत संभूस यांनी 23 मार्च रोजी महापालिकेकडे तक्रार केली होती. यानंतर महापालिका आयुक्तांनी कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आज कारवाई करण्यात आली.
आरसीसी क्लासेसची इमारत अनाधिकृत : शिवराज मोटेगावकरला अटक होताच लातूरमध्ये या घटनेचे पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. शिवसेनेकडून लातूरच्या रेणुकाई क्लासेसवर शाई फेकत या घटनेचा निषेध करण्यात आला. यावेळी लातूरच्या सुतमिल रोड परिसरात उभा असलेल्या आरसीसी क्लासेसची इमारत अनाधिकृत असून यावरती बुलडोझर चालवा, अशी मागणी यावेळी शिवसेनेकडून करण्यात आली.
- शिवराज मोटेगावकरला अटक होताच लातूरमध्ये घटनेचे पडसाद; शिवसेनेकडून लातूरच्या रेणुकाई क्लासेसवर शाई फेक; अभाविपचेही आंदोलन
- 10 विद्यार्थ्यांपासून सुरुवात ते 100 कोटींपेक्षा अधिक साम्राज्य; 10 दिवस आधीच मोटेगावकरच्या हाती NEET प्रश्नपत्रिका ?
- नीट पेपरफुटी प्रकरणात नागपूर, ब्रह्मपुरीत सीबीआयच्या धाडी; मोटेगावकरांच्या मुलाची पुण्यात चौकशी